Champions League

Il Newcastle ne fa 6, pari beffa Atletico. Il Bayer vince in Grecia

Il Newcastle vince 1-6 in casa del Qarabag. Pari per l'Atletico Madrid, vincono Bodo, contro l'Inter, e Bayer Leverkusen.

Feb 19, 20262 Lettura
BRUGES, BELGIUM - FEBRUARY 18: Ademola Lookman of Atletico de Madrid celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between Club Brugge KV and Atletico de Madrid at Jan Breydelstadion on February 18, 2026 in Bruges, Belgium. (Photo by Alex Bierens de Haan - UEFA/UEFA via Getty Images)

QARABAG- NEWCASTLE 1-6

Più che una partita, un set tennistico. Il Newcastle si regala una goleada sul campo del Qarabag e mette praticamente il punto esclamativo sulla sua qualificazione agli ottavi di Champions League. Al 3′ i Magpies vanno in vantaggio per merito di Gordon che raccoglie un filtrante di Burn e infila di destro Kochalski. Al minuto 8 è già raddoppio con un’incornata di Thiaw su corner calciato da Trippier. Al 29′ Matheus Silva commette unf allo di mano e gli ospiti beneficiano di un penalty che Gordon non fallisce per il 3-0. Al 33′ è sempre lui, con un destro angolato, a siglare il poker e tripletta personale. Al minuto 45 Kochalski commette fallo su Gordon ed è un nuovo rigore per il Newcastle. Ancora una volta, dagli undici metri, Gordon non fallisce per il suo terzo gol della partita. Al 9′ della ripresa il Qarabag ha un sussulto grazie a un sinistro di Cafarquliyev che sbuca bene su un corner di Zoubir e segna l’1-5. I Magpies arrotondano ulteriormente al 27′ con un sinistro da fuori area di Jacob Muprhy su assist di Barnes.

OLYMPIAKOS- BAYER LEVERKUSEN 0-2

Doppio Schick e Olympiakos al tappeto. Il Bayer Leverkusen comincia come meglio non potrebbe la sua avventura playoff di Champions League cogliendo sul campo dei greci un successo per 2-0 che lo pone in condizioni di ampio vantaggio per il discorso qualificazione in vista della sfida del ritorno in casa .Al 15′ della sinistra Schick riceve da Poku su azione di contropiede e segna l’1-0 dei teutonici. Il raddoppio arriva ancora da lui che al minuto 18 sbuca di testa su corner di Grimaldo e fissa il risultato sul 2-0.

BRUGES- ATLETICO MADRID 3-3

Hanno provato a rincorrersi ma, alla fine, si sono dovute accontentare di un pareggio per 3-3. La sfida di reciproche rimonte tra Bruges e Atletico Madrid ha avuto molto di pirotecnico. Prima il doppio vantaggio ospite, poi il pareggio belga, successivamente un nuovo sussulto iberico e infine il pareggio. La qualificazione è ancora possibilissima per entrambe.Al 5′ Seys blocca la sfera con la mano nella propria area ed è rigore per gli ospiti. Dagli undici metri Alvarez non sbaglia. Al 49′ l’ex Atalanta Lookman raddoppia con un destro da distanza ravvicinata su assist di testa di Griezmann. Al 6′ della ripresa i belgi accorciano le distanze con un destro da distanza ravvicinata di Onyedika. Al 15′ Tresoldi, di destro e da posizione ravvicinata, su cross di Diakhon, realizza il clamoroso 2-2 dei padroni di casa. Al 34′ un’autorete di Ordonez riporta i biancorossi ospiti avanti sul 3-2. Il Bruges ha però il merito di crederci e al minuto 44 la riacciuffa con un sinistro di Tsolis su assist di Onyedika.

Cristiano Comelli

