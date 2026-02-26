Le probabili formazioni della 27ª giornata di Serie A 2025/26

Le Probabili formazioni di Parma-Cagliari
venerdì 27 febbraio, ore 20.45
PARMA (3-5-1-1): Corvi; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabè, Keita M., Sorensen O., Valeri; Strefezza; Pellegrino M. All. Cuesta.
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zè Pedro, Rodriguez Ju., Dossena, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana I., Idrissi R.; Kilicsoy, Esposito Se. All. Pisacane.
Le Probabili formazioni di Como-Lecce
sabato 28 febbraio, ore 15.00
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic I., Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz N., Caqueret; Douvikas. All. Fabregas.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga D., Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly L.; Pierotti, Ngom, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco.
Le Probabili formazioni di Verona-Napoli
sabato 28 febbraio, ore 18.00
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Bella-Kotchap; Bradaric, Niasse, Akpa Akpro, Harroui, Frese; Bowie, Sarr A. All. Sammarco.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic V.; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Santos A.; Hojlund. All. Conte.
Le Probabili formazioni di Inter-Genoa
sabato 28 febbraio, ore 20.45
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Sucic P., Zielinski, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson; Baldanzi, Vitinha O.; Colombo. All. De Rossi.
Le Probabili formazioni di Cremonese-Milan
domenica 01 marzo, ore 12.30
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano F., Ceccherini, Luperto; Zerbin, Thorsby, Bondo, Maleh, Pezzella Giu.; Vardy, Bonazzoli. All. Nicola.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana Y., Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.
Le Probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta
domenica 01 marzo, ore 15.00
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly W., Idzes, Muharemovic, Garcia U.; Konè I., Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson D.S., Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.
Le Probabili formazioni di Torino-Lazio
domenica 01 marzo, ore 18.00
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Kulenovic. All. D’Aversa.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares N.; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor K.; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.
Le Probabili formazioni di Roma-Juventus
domenica 01 marzo, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Konè M., Wesley; Zaragoza, Pellegrini Lo.; Malen. All. Gasperini.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly L.; McKennie, Koopmeiners, Thuram K., Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti.
Le Probabili formazioni di Pisa-Bologna
lunedì 02 marzo, ore 18.30
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo A., Bozhinov; Tourè I., Loyola, Marin M., Angori; Moreo, Tramoni M.; Stojilkovic. All. Hiljemark.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda J.; Freuler, Moro N.; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro S. All. Italiano.
Le Probabili formazioni di Udinese-Fiorentina
lunedì 02 marzo, ore 20.45
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen T., Kabasele, Bertola; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo; Buksa. All. Runjaic.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri L., Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon. All. Vanoli.