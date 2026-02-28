Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Oristanio risponde a Folorunsho, Parma-Cagliari 1-1

Termina in parità il primo match di questa giornata di Serie A. Un punto a testa per Cuesta e Pisacane

Feb 28, 20262 Lettura
Matteo Prati of Cagliari Calcio during Cagliari Calcio vs AS Roma, Italian soccer Serie A match in Cagliari, Italy, December 07 2025

PARMA-CAGLIARI 1-1
63′ Folorunsho (C), 83′ Oristanio (P)

Termina dunque così l’anticipo di questo 27° turno di campionato, con protagoniste Parma e Cagliari, che non si sono schiodate dall’1-1.vPartono forte gli ospiti con l’attaccante turco Kılıçsoy, il quale al 9’ si fa vivo con un tiro forte dopo aver ricevuto palla ed essersi smarcato in maniera perfetta, ma non è riuscito a battere l’estremo difensore avversario Corvi.

I padroni di casa rispondono subito dopo 4 minuti con un colpo di testa dell’altro centravanti Pellegrino, ma anche in questo caso il pallone termina sul fondo. Il primo tempo termina con poche occasioni da una parte e dall’altra, con le due compagini che non vogliono dare spazio all’avversario, impedendo dunque di poter vedere una partita piena di spettacolo.

Nella ripresa i rossoblù iniziano ad attaccare sin da subito, trovando la prima chance al 52’ con Marco Palestra, il quale calcia in area di rigore, mirando l’angolino basso di sinistra, ma Corvi intuisce. Dopo circa 11 minuti gli uomini di Pisacane passano in vantaggio grazie alla rete del subentrato Folorunsho, il quale dalla distanza in posizione defilata, fa partire un destro che finisce sul secondo palo, beffando il portiere. Il brasiliano trova così il suo 2° centro in questa competizione, tornando al gol dopo 2 mesi dall’ultimo sigillo contro il Pisa alla 16esima giornata.

I ‘crociati’ comunque non demordono e tornano ad attaccare l’area avversaria, al cambio del mister Pisacane risponde l’intuizione di Cuesta, che al 46’ del primo tempo sostituisce Del Prato per Oristanio, rendendosi così più pericoloso in fase offensiva. Proprio lui ha firmato il pari, con il classico gol dell’ex dopo la sua esperienza in Sardegna nel periodo 2023/2024 concludendo l’avventura con un totale di 27 presenze, 2 gol e un assist, mettendo il sigillo per la prima volta in questa stagione dopo alla sua presenza n.16 (17 considerando anche il match di Coppa Italia).

Nel finale la palla di Strefezza al 97’ può far cantare vittoria ai propri compagni, se non fosse per il tiro troppo potente dopo essere stato rimpallato, con il pallone uscito dal rettangolo di gioco. Termina con quest’ultima azione la partita, con entrambe le squadre che aggiungono un punto in classifica, con il Cagliari che manca l’aggancio proprio sugli emiliani, restando dunque alla 13ª posizione. Il Parma si ferma dopo 3 vittorie consecutive, ma conquista un punto utile per allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione, superando momentaneamente l’Udinese al 12° posto.

 

0 Shares

Articoli correlati

Le probabili formazioni della 27ª giornata di Serie A 2025/26

Feb 28, 2026

Milan-Inter l’8 marzo alle 20.45. Ufficiali date e orari fino alla sosta

Feb 28, 2026

Il programma della 27ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

Feb 27, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.