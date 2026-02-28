Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Milan-Inter l’8 marzo alle 20.45. Ufficiali date e orari fino alla sosta

Ufficiali date e orari di 28ª, 29ª e 30ª giornata fino alla sosta per le nazionali

Feb 28, 20261 Lettura
Massimiliano Allegri Head Coach of AC Milan gestures during Serie A 2025/26 football match between AC Milan and SSC Napoli at San Siro Stadium

La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi delle giornate 28, 29 e 30 di Serie A, fino alla pausa per le nazionali di marzo. Con Atalanta, Bologna, Fiorentina e Roma ancora impegnate nelle coppe europee, il calendario si fa fitto. Spicca il derby Milan-Inter in programma domenica 8 marzo alle 20.45.

Il 28° turno si aprirà venerdì 6 marzo con Napoli-Torino alle 20.45. Il piatto forte sarà però domenica sera: Milan-Inter, il derby della Madonnina, in programma l’8 marzo alle 20.45. Il sabato prevede Cagliari-Como (15.00), Atalanta-Udinese (18.00) e Juventus-Pisa (20.45). Domenica si parte alle 12.30 con Lecce-Cremonese, quindi alle 15.00 Bologna-Verona e Fiorentina-Parma. Alle 18.00 spazio a Genoa-Roma, mentre lunedì 9 marzo si chiude con Lazio-Sassuolo alle 20.45.

La 29ª giornata scatterà venerdì 13 marzo con Torino-Parma (20.45). Sabato 14 marzo alle 15.00 andrà in scena Inter-Atalanta, seguita da Napoli-Lecce (18.00) e Udinese-Juventus (20.45). Domenica 15 marzo si parte alle 12.30 con Verona-Genoa, poi alle 15.00 Pisa-Cagliari e Sassuolo-Bologna. Alle 18.00 riflettori su Como-Roma, mentre il big match serale sarà Lazio-Milan alle 20.45. Lunedì 16 marzo chiuderà il turno Cremonese-Fiorentina (20.45).

La 30ª giornata sarà anticipata per consentire l’avvio della finestra internazionale: lunedì 23 marzo inizierà la pausa per le nazionali, con l’Italia attesa dalla semifinale contro l’Irlanda del Nord il 26 marzo. Si parte venerdì 20 marzo con Cagliari-Napoli (18.30) e Genoa-Udinese (20.45). Sabato 21 in programma Parma-Cremonese (15.00), Milan-Torino (18.00) e Juventus-Sassuolo (20.45). Domenica 22 marzo si apre con Como-Pisa (12.30), quindi alle 15.00 Atalanta-Verona e Bologna-Lazio. Alle 18.00 si gioca Roma-Lecce, mentre il posticipo serale sarà Fiorentina-Inter alle 20.45.

Il calendario completo

28ª giornata

Napoli-Torino 6/03/2026 ore 20:45
Cagliari-Como 7/03/2026 ore 15:00
Atalanta-Udinese 7/03/2026 ore 18:00
Juventus-Pisa 7/03/2026 ore 20:45
Lecce-Cremonese 8/03/2026 ore 12:30
Bologna-Verona 8/03/2026 ore 15:00
Fiorentina-Parma 8/03/2026 ore 15:00
Genoa-Roma 8/03/2026 ore 18:00
Milan-Inter 8/03/2026 ore 20:45
Lazio-Sassuolo 9/03/2026 ore 20:45

29ª giornata

Torino-Parma 13/03/2026 ore 20:45
Inter-Atalanta 14/03/2026 ore 15:00
Napoli-Lecce 14/03/2026 ore 18:00
Udinese-Juventus 14/03/2026 ore 20:45
Verona-Genoa 15/03/2026 ore 12:30
Pisa-Cagliari 15/03/2026 ore 15:00
Sassuolo-Bologna 15/03/2026 ore 15:00
Como-Roma 15/03/2026 ore 18:00
Lazio-Milan 15/03/2026 ore 20:45
Cremonese-Fiorentina 16/03/2026 ore 20:45

30ª giornata

Cagliari-Napoli 20/03/2026 ore 18:30
Genoa-Udinese 20/03/2026 ore 20:45
Parma-Cremonese 21/03/2026 ore 15:00
Milan-Torino 21/03/2026 ore 18:00
Juventus-Sassuolo 21/03/2026 ore 20:45
Como-Pisa 22/03/2026 ore 12:30
Atalanta-Verona 22/03/2026 ore 15:00
Bologna-Lazio 22/03/2026 ore 15:00
Roma-Lecce 22/03/2026 ore 18:00
Fiorentina-Inter 22/03/2026 ore 20:45

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Le probabili formazioni della 27ª giornata di Serie A 2025/26

Feb 28, 2026

Oristanio risponde a Folorunsho, Parma-Cagliari 1-1

Feb 28, 2026

Il programma della 27ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

Feb 27, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.