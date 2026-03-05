Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Premier League

Il City rallenta, l’Arsenal scappa via! Il Newcastle batte lo United

Nelle partite del mercoledì del turno infrasettimanale, 29^ giornata di Premier League, l’Arsenal vince di misura a Brighton e torna a respirare visto che il City viene fermato in casa dal Nottingham Forest. Il Chelsea travolge l’Aston Villa al Villa Park con un roboante 1-4.

Mar 5, 20263 Lettura
BAKU, AZERBAIJAN - FEBRUARY 18: Anthony Gordon of Newcastle United celebrates scoring his team's third goal and his hat trick from the penalty spot with teammate Harvey Barnes during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between Qarabag FK and Newcastle United FC at Tofiq Bahramov Stadium on February 18, 2026 in Baku, Azerbaijan. (Photo by Christian Kaspar-Bartke - UEFA/UEFA via Getty Images)

Prima sconfitta dell’era Carrick per il Manchester United che crolla contro il Newcastle. Importante vittoria in chiave salvezza del West Ham sul Fulham.
Nelle partite del mercoledì del turno infrasettimanale, quando si gioca la 29^ giornata di Premier League, l’Arsenal vince ancora per 1-0 sul campo del Brighton e allunga a +7 sul Manchester City: la squadra di Guardiola (che ha una partita in meno rispetto ai Gunners) viene infatti ripresa due volte nel 2-2 all’Etihad dal Nottingham Forest. Poker del Chelsea in casa dell’Aston Villa, lo United crolla per 2-1 sul campo del Newcastle nonostante più di un tempo in superiorità. Fulham-West Ham finisce 0-1.

BRIGHTON-ARSENAL 0-1

Basta un gol di Saka all’Arsenal per superare 1-0 il Brighton in trasferta e cercare di scappare nuovamente via in vetta alla Premier. I Gunners passano in vantaggio dopo nove minuti, con la conclusione fortunata dell’esterno inglese che si insacca anche grazie al regalo di Verbruggen. I Seagulls provano in qualche modo a reagire, ma i biancorossi si difendono bene. Anche nel secondo tempo gli uomini di Arteta sono lontani dalle loro migliori prestazioni, ma riescono a concedere poco agli avversari, portando a casa il successo. L’Arsenal con questo 1-0 sale a 67 punti, a +7 sul City ma con una partita in più disputata. Fermo a quota 37 il Brighton, in dodicesima posizione in classifica.

MANCHESTER CITY-NOTTINGHAM FOREST 2-2

Torna a perdere terreno il Manchester City, ripreso sul 2-2 in casa dal Nottingham Forest. Dominio totale degli uomini di Guardiola nel corso del primo tempo, e al 31’ minuto ecco che arriva il gol dell’1-0: assist di Cherki per il sinistro vincente di Semenyo. I padroni di casa chiudono il primo tempo in vantaggio, sfiorando anche il raddoppio in avvio di ripresa. Al 56’ minuto arriva però a sorpresa il gol dell’1-1, capolavoro di Gibbs-White con un colpo di tacco spalle alla porta che beffa Donnarumma. La reazione dei blu di Manchester è immediata, al 62’ minuto Rodri riporta avanti i suoi, ma le emozioni non sono ancora finite: Hudson-Odoi apparecchia per Anderson al 76’ minuto, i biancorossi firmano il 2-2 e la squadra i Vitor Pereira porta a casa un punto. Il Manchester City tocca quota 60 punti, ora a -7 dall’Arsenal capolista (con la possibilità di salire a -4 dopo aver recuperato la partita in meno). Per il Nottingham Forest l’ex Napoli, Lorenzo Lucca diventa un caso: non è stato convocato, per motivi disciplinari, e non ha un rapporto idilliaco con l’allenatore.

ASTON VILLA-CHELSEA 1-4

Una magia di tacco dopo soli due minuti di gioco di Douglas Luiz, tornato a Londra lo scorso gennaio dopo un anno alla Juventus e dopo un primo scorcio dell’attuale stagione al Nottingham Forest, su assist dell’ex Roma Bailey, non basta all’Aston Villa, travolta dalla tripletta di Joao Pedro, per lui finora 17 gol in campionato, che va in rete al 35′ minuto, nel finale del primo tempo, cioè al sesto minuto di recupero dopo il 45, e nella ripresa al minuto 64, cui aggiunge anche l’assist per il gol di Palmer al 55′ minuto, che regala al Chelsea un rotondo successo in rimonta per 4-1. Nel mezzo c’è il tempo anche per un gol annullato al 41′ minuto ai Villans, firmato da Watkins e non concesso dal Var per fuorigioco.

NEWCASTLE-MANCHESTER UNITED 2-1

Il Manchester United cade: i red devils escono sconfitti per 2-1 in trasferta contro il Newcastle di Sandro Tonali pur in dieci uomini per metà match: nel recupero del primo tempo viene infatti espulso Ramsey per somma di ammonizioni dopo una controversa simulazione, poi arrivano le reti in chiusura di primo tempo, in pieno recupero. Prima il Newcastle segna con Gordon su rigore al sesto minuto dopo il 45’ e Casemiro pareggia pochi attimi prima dell’intervallo, al fotofinish, al nono minuto di recupero dopo il 45’. Nella ripresa poi la rete beffa del nuovo entrato Osula, in chiusura di partita, al 90′ minuto, che fa impazzire i tifosi del St. James’ Park. Prima sconfitta per Carrick da allenatore del Manchester United dopo 11 partite senza ko.

FULHAM-WEST HAM 0-1

Importantissima vittoria in ottica salvezza del West Ham che è corsaro e va a vincere in casa del Fulham per 0-1. Col minimo sforzo gli Hammers conquistano 3 importantissimi punti in classifica grazie alla rete che decide la partita, dell’olandese Summerville, nella ripresa, al minuto 65.

Nello Paolo Pignalosa

Premier League

