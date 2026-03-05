Le probabili formazioni della 28ª giornata di Serie A 2025/26

Le probabili formazioni Napoli-Torino
venerdì 06 marzo, ore 20.45
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic V.; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Santos A.; Hojlund. All. Conte.
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata D. All. D’Aversa.
Le Probabili formazioni di Cagliari-Como
sabato 07 marzo, ore 15.00
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Sulemana I., Folorunsho, Obert; Kilicsoy, Esposito Se. All. Pisacane.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic I., Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz N., Rodriguez Je.; Douvikas. All. Fabregas.
Le Probabili formazioni di Atalanta-Udinese
sabato 07 marzo, ore 18.00
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen T., Kabasele, Bertola; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Zaniolo; Davis K. All. Runjaic.
Le Probabili formazioni di Juventus-Pisa
sabato 07 marzo, ore 20.45
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly L.; McKennie, Locatelli, Thuram K., Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti.
PISA (3-5-2): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo A., Bozhinov; Tourè I., Marin M., Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Durosinmi. All. Hiljemark.
Le Probabili formazioni di Lecce-Cremonese
domenica 08 marzo, ore 12.30
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly L.; Pierotti, Cheddira, Banda. All. Di Francesco.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Zerbin, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella Giu.; Vardy, Bonazzoli. All. Nicola.
Le Probabili formazioni di Bologna-Verona
domenica 08 marzo, ore 15.00
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Casale, Lucumì, Joao Mario; Sohm, Moro N., Pobega; Bernardeschi, Castro S., Rowe. All. Italiano.
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini N.; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Sarr A., Bowie. All. Sammarco.
Le Probabili formazioni di Fiorentina-Parma
domenica 08 marzo, ore 15.00
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri L., Comuzzo; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson A. All. Vanoli.
PARMA (3-5-1-1): Corvi; Delprato, Troilo, Circati; Britschgi, Bernabè, Keita M., Sorensen O., Valeri; Strefezza; Pellegrino M. All. Cuesta.
Le Probabili formazioni di Genoa-Roma
domenica 08 marzo, ore 18.00
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha O., Colombo. All. De Rossi.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Konè M., Tsimikas; Pisilli, Pellegrini Lo.; Malen. All. Gasperini.
Le Probabili formazioni di Milan-Inter
domenica 08 marzo, ore 20.45
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana Y., Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito F.P., Thuram. All. Chivu.
Le Probabili formazioni di Lazio-Sassuolo
lunedì 09 marzo, ore 20.45
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini Lu.; Belahyane, Cataldi, Taylor K.; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia U.; Konè I., Matic, Thorstvedt; Berardi, Nzola, Laurientè. All. Grosso.