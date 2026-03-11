Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

Manita Atletico, crolla il Tottenham di Tudor! Il Gala batte il Liverpool

Figuraccia degli Spurs, Simeone stravince 5-2. Il Galatasaray batte i Reds grazie al gol dell'ex Juve, Yamal salva i blaugrana con un rigore in extremis

Mar 11, 20261 Lettura
BRUGES, BELGIUM - FEBRUARY 18: Ademola Lookman of Atletico de Madrid celebrates scoring his team's second goal with teammates during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between Club Brugge KV and Atletico de Madrid at Jan Breydelstadion on February 18, 2026 in Bruges, Belgium. (Photo by Alex Bierens de Haan - UEFA/UEFA via Getty Images)

GALATASARAY- LIVERPOOL 1-0

Lo aveva già battuto nella seconda giornata della fase di girone e si è ripetuto anche questa volta. Il Galatasaray supera sul campo amico il Liverpool, ancora per 1-0 come nella sfida dello scorso 30 settembre e si aggiudica il primo round degli ottavi di finale di Champions League. La qualificazione è ancora pienamente in discussione e si deciderà al ritorno ad Anfield Road. Se Osimhen fu decisivo la scorsa partita con una sua rete, questa volta lo è stato in modo indiretto fornendo al 7′ a Lemina l’assist del gol partita con un corner su cui il compagno di squadra è sbucato di testa per la deviazione vincente.

NEWCASTLE- BARCELLONA 1-1

La beffa gli è arrivata nel finale. Già certo di potersi recare al Camp Nou per la gara di ritorno con una rete di vantaggio, il Newcastle subisce dal Barcellona il pareggio con un rigore nel finale e vede complicarsi il suo cammino in Champions League. I giochi per la qualificazione, nel retour match, sono comunque più che mai aperti. Al 41′ della ripresa i Magpies vanno in vantaggio per merito di Barnes che sfrutta nel modo migliore un cross di Murphy. Al 51′ Thiaw commette fallo su Dani Olmo e per il Barcellona è rigore. Dal dischetto Lamine Yamal trasforma.

ATLETICO MADRID- TOTTENHAM 5-2

Larga vittoria e qualificazione vicina. L’Atletico Madrid supera con un netto 5-2 un Tottenham che conferma la sua crisi certificata dalla situazione di classifica in campionato e ipoteca il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Al 6′ Llorente, di destro, su assist di Alvarez, porta in vantaggio i padroni di casa. Al minuto 14 Griezmann raddoppia con una conclusione di sinistro. Tempo un minuto e Alvarez, con un destro da distanza ravvicinata, sigla il 3-0. Al 22′ Le Normand sbuca di testa su calcio d’angolo e sigla il 4-0 dei padroni di casa da distanza ravvicinata. Al 26′ i londinesi accorciano le distanze con Porro su assist del brasiliano Richarlison in seguito a un’azione di contropiede. Al 10′ della ripresa Alvarez sfrutta un contropiede di Griezmann e segna il 5-1. Al 31′ Solanke, di destro, su suggerimento di Porro, rende meno amara la pillola per gli ospiti con la rete del 5-2.

Avatar
Cristiano Comelli

