Le probabili formazioni della 29ª giornata di Serie A 2025/26

Le probabili formazioni di Torino-Parma
venerdì 13 marzo, ore 20.45
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata D. All. D’Aversa.
PARMA (3-5-2): Corvi; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Sorensen O., Keita M., Nicolussi Caviglia, Valeri; Pellegrino M., Strefezza. All. Cuesta.
Le probabili formazioni di Inter-Atalanta
sabato 14 marzo, ore 15.00
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito F.P. All. Chivu.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.
Le probabili formazioni di Napoli-Lecce
sabato 14 marzo, ore 18.00
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic V.; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Zambo Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Santos A.; Hojlund. All. Conte.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ngom, Ramadani, Coulibaly L.; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco.
Le probabili formazioni di Udinese-Juventus
sabato 14 marzo, ore 20.45
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen T., Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara H.; Zaniolo; Davis K. All. Runjaic.
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram K.; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.
Le probabili formazioni di Verona-Genoa
domenica 15 marzo, ore 12.30
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban G. All. Zanetti.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Ellertsson; Colombo, Vitinha O. All. De Rossi.
Le probabili formazioni di Pisa-Cagliari
domenica 15 marzo, ore 15.00
PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo A., Coppola F.; Tourè I., Marin M., Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Durosinmi. All. Hiljemark.
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zè Pedro, Rodriguez Ju., Dossena, Obert; Adopo, Sulemana I., Liteta; Palestra, Folorunsho, Kilicsoy. All. Pisacane.
Le probabili formazioni di Sassuolo-Bologna
domenica 15 marzo, ore 15.00
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia U.; Konè I., Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Casale, Lucumì, Miranda J.; Moro N., Freuler, Sohm; Orsolini, Castro S., Rowe. All. Italiano.
Le probabili formazioni di Como-Roma
domenica 15 marzo, ore 18.00
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic I., Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret; Vojvoda, Paz N., Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, Konè M., Wesley; Pisilli, Pellegrini Lo.; Malen. All. Gasperini.
Le probabili formazioni di Lazio-Milan
domenica 15 marzo, ore 20.45
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares N.; Dele-Bashiru, Patric, Taylor K.; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana Y., Modric, Ricci S., Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri.
Le probabili formazioni di Cremonese-Fiorentina
lunedì 16 marzo, ore 20.45
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano F., Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Zerbin; Vardy, Bonazzoli. All. Nicola.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri L., Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson A. All. Vanoli.