Gasperini:”Gara da dentro o fuori”. Sugli arbitri:”A volte ti senti preso in giro”

La Roma si prepara ad affrontare il Bologna nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League, ripartendo dall’1-1 dell’andata. Allo Stadio Olimpico, i giallorossi cercano il pass per i quarti in una partita da dentro o fuori, mentre il tecnico Gian Piero Gasperini sottolinea l’importanza di attenzione, cinismo e solidità per conquistare la qualificazione. “Le gare a eliminazione diretta siano diverse da quelle di campionato: in queste sfide ogni dettaglio può fare la differenza e l’obiettivo è proseguire il percorso in Europa League, traguardo ritenuto prioritario rispetto agli impegni di Serie A. Alcune valutazioni verranno fatte solo dopo l’ultimo allenamento. Tra i giocatori in dubbio, Koné sarebbe quello con maggiori problemi fisici.”

Nonostante la recente delusione per l’episodio arbitrale nella trasferta di Como, l’ambiente romanista appare compatto. Gasperini ha invitato a lasciarsi alle spalle le polemiche, sottolineando l’importanza di mantenere serenità e concentrazione. “Quando ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo…Le reazioni social dei tifosi sono comprensibili. L’obiettivo condiviso è dare soddisfazione alla piazza attraverso prestazioni convincenti e risultati concreti. L’impegno dei calciatori è totale e il lavoro svolto finora resta positivo.”

Guardando alla partita contro il Bologna, Gasperini ha ribadito:“Si tratterà di una gara in cui gli episodi saranno determinanti. L’attenzione difensiva, il cinismo sotto porta e la solidità complessiva saranno fattori chiave per superare il turno. Entrambe le squadre possano contribuire a valorizzare il calcio italiano in Europa, offrendo uno spettacolo all’altezza dell’importanza della competizione”.

Le difficoltà recenti in campionato

Sul rendimento altalenante in Serie A:“Il periodo tra le gare di Udine e Como è stato condizionato da diversi fattori: calendario fitto, infortuni e alcuni episodi sfavorevoli. La squadra non sta attraversando il momento migliore, ma l’atteggiamento non è mai mancato. Ora tutta l’attenzione è rivolta alla sfida europea, con la volontà di tornare a esprimersi al massimo livello e centrare una qualificazione fondamentale per la stagione”.