Le probabili formazioni della 33ª giornata di Serie A 2025/26

Probabili formazioni Sassuolo-Como
venerdì 17 aprile, ore 18:30
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Garcia U.; Konè I., Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic I., Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz N., Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
Probabili formazioni Inter-Cagliari
venerdì 17 aprile, ore 20:45
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito F.P. All. Chivu.
CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zè Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Deiola, Gaetano, Folorunsho, Obert; Esposito Se.; Borrelli. All. Pisacane.
Probabili formazioni Udinese-Parma
sabato 18 aprile, ore 15:00
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen T., Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara H.; Zaniolo; Gueye. All. Runjaic.
PARMA (3-5-1-1): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabè, Keita M., Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza; Pellegrino M. All. Cuesta.
Probabili formazioni Napoli-Lazio
sabato 18 aprile, ore 18:00
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic V.; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Zambo Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Tavares N.; Basic, Cataldi, Taylor K.; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri.
Probabili formazioni Roma-Atalanta
sabato 18 aprile, ore 20:45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulè, Pisilli; Malen. All. Gasperini.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson D.S., Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.
Probabili formazioni Cremonese-Torino
domenica 19 aprile, ore 12:30
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano F., Baschirotto, Luperto, Pezzella Giu.; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Okereke. All. Giampaolo.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Casadei, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams C. All. D’Aversa.
Probabili formazioni Verona-Milan
domenica 19 aprile, ore 15:00
VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Harroui; Bowie. All. Sammarco.
MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, Gabbia, Pavlovic, Bartesaghi; Fofana Y., Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. All. Allegri.
Probabili formazioni Pisa-Genoa
domenica 19 aprile, ore 18:00
PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo A., Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Angori; Tramoni M., Moreo; Durosinmi. All. Hiljemark.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Amorim, Masini, Martin; Baldanzi, Vitinha O.; Colombo. All. De Rossi.
Probabili formazioni Juventus-Bologna
domenica 19 aprile, ore 20:45
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly L., Cambiaso; ThuramK., Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Boga. All. Spalletti.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia F.; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda J.; Freuler, Ferguson; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro S. All. Italiano.
Probabili formazioni Lecce-Fiorentina
lunedì 20 aprile, ore 20:45
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly L.; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri L., Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Gudmundsson A. All. Vanoli.