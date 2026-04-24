Le probabili formazioni della 34ª giornata di Serie A 2025/26

Probabili formazioni Napoli-Cremonese
venerdì 24 aprile, ore 20.45
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic V.; Buongiorno, Rrahmani, Olivera; Politano, Zambo Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano F., Baschirotto, Luperto, Pezzella Giu.; Floriani Mussolini, Grassi, Maleh, Vandeputte; Sanabria, Bonazzoli. All. Giampaolo.
Probabili formazioni Parma-Pisa
sabato 25 aprile, ore 15.00
PARMA (3-5-1-1): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabè, Keita M., Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza; Pellegrino M. All. Cuesta.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo A., Canestrelli; Tourè I., Loyola, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Tramoni M., Moreo. All. Hiljemark.
Probabili formazioni Bologna-Roma
sabato 25 aprile, ore 18.00
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia F.; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda J.; Freuler, Ferguson; Orsolini, Sohm, Rowe; Castro S. All. Italiano.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulè, Pisilli; Malen. All. Gasperini.
Probabili formazioni Verona-Lecce
sabato 25 aprile, ore 20.45
VERONA (3-5-1-1): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini N.; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Harroui; Bowie. All. Sammarco.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Siebert, Ndaba, Gallo; Coulibaly L., Ramadani, Ngom; Pierotti, Cheddira, Banda. All. DI Francesco.
Probabili formazioni Fiorentina-Sassuolo
domenica 26 aprile, ore 12.30
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri L., Balbo; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Piccoli, Gudmundsson A. All. Vanoli.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Doig; Konè I., Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.
Probabili formazioni Genoa-Como
domenica 26 aprile, ore 15.00
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Baldanzi, Ekhator; Colombo. All. De Rossi.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic I., Ramon, Kempf, Moreno Alb.; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz N., Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
Probabili formazioni Torino-Inter
domenica 26 aprile, ore 18.00
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Casadei, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams C. All. D’Aversa.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito F.P. All. Chivu.
Probabili formazioni Milan-Juventus
domenica 26 aprile, ore 20.45
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana Y., Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly L., Cambiaso; Locatelli, Thuram K.; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.
Probabili formazioni Cagliari-Atalanta
lunedì 27 aprile, ore 18.30
CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez Ju.; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Esposito Se.; Borrelli. All. Pisacane.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson D.S., Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.
Probabili formazioni Lazio-Udinese
lunedì 27 aprile, ore 20.45
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares N.; Basic, Cataldi, Taylor K.; Cancellieri, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen T., Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Atta, Kamara H.; Zaniolo; Buksa. All. Runjaic.