Lukaku è tornato a Napoli, ma si allena da solo. Che succede ora?

Mentre Antonio Conte è al lavoro per blindare il secondo posto, al termine di una stagione che ha riservato più amarezze del previsto, la notizia del giorno arriva da un corpo rimasto, nelle ultime settimane, estraneo: Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. Da solo. Sul campo secondario, con il suo programma individuale, lontano dal gruppo focalizzato sull’incontro casalingo di domenica prossima. Un rientro annunciato, ma dal sapore ancora provvisorio, quasi teatrale.

Dopo settimane di riabilitazione in Belgio, multe, summit chiarificatori e silenzi strategici, il gigante belga ha rimesso piede a casa azzurra. La nota del club è lapidaria e chirurgica: rientro alla base, lavoro individuale, nessuna integrazione con i compagni. Niente foto di gruppo, niente abbracci di rito, solo il rumore dei tocchi sul pallone e lo sguardo di chi sa che il cronometro corre. A 33 anni, con un contratto fino al 2027 e uno stipendio da top player, Lukaku si presenta come un corpo estraneo che la società osserva con cautela mista a rassegnazione. Essere il vice di Hojlund, per un centravanti del suo peso specifico, non è una soluzione percorribile.

Il copione è noto: infortunio, scelta personale di curarsi in patria, frizioni e malumori con lo staff medico azzurro, multa salata e un incontro “costruttivo” con la dirigenza che ha sbloccato (temporaneamente) la situazione. Oggi il belga ha accelerato il rientro fisico, calciando anche in porta e salutando i compagni da lontano, come un ex che passa a trovare i vecchi amici senza più la chiave di casa. Federico Pastorello, agente di Big Rom, ha sentenziato: tornerà rapidamente in gruppo, dopodiché sarà l’allenatore a decidere il da farsi. Conte, da pragmatico qual è, continua a blindare il gruppo: il progetto tecnico va avanti, con o senza il numero 9. L’incontro chiarificatore, riportano i media, ci sarà molto presto. E i segnali sono chiari: il futuro offensivo azzurro punta altrove. Sul mercato, la valutazione oscilla intorno ai 20 milioni. Interesse dalla Premier League (dove Lukaku tornerebbe a sentirsi a casa), sondaggi da Milan e qualche lusinga estera. Il Mondiale 2026 con il Belgio resta l’obiettivo personale del centravanti, forse anche per lui sarà “The last dance” prima del tramonto. Ma a Napoli, dove il calcio si vive con passione viscerale, le mezze misure non durano a lungo.

Per ora Big Rom si allena da solo, in un angolo del centro sportivo che ha visto passare campioni e meteore. Un’immagine quasi poetica: il leone ferito che lecca le ferite in disparte, in attesa di capire se potrà ancora ruggire in azzurro o se il suo capitolo partenopeo si chiuderà con un arrivederci educato e un arrivederci costoso. A Castel Volturno, oggi, è tornato. Ma non è ancora tornato davvero. E il Vesuvio, si sa, osserva paziente prima di decidere se eruttare o restare in dormienza.