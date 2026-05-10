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Premier League

Il City resta in corsa, pari amaro tra Liverpool e Chelsea

Nelle partite del Sabato della 36^ giornata di Premier League si arresta il crollo verticale del Chelsea che riesce a strappare il pari, 1-1, ad Anfield contro il Liverpool: primo punto per McFarlane sulla panchina dei blues. Importante successo esterno del Bornemouth in casa del Fulham che potrebbe valere anche l’accesso in Europa. 0-0 in Sunderland-Manchester United: prima partita per Carrick alla guida dei red devils senza reti. Il Manchester City cala il tris contro il Brentford e si riporta a -2 dall’Arsenal. Il Brighton liquida la pratica Wolverhampton con un secco 3-0: uno-due micidiale nei primi 5 minuti.

Mag 10, 20263 Lettura
TIRANA, ALBANIA - MAY 25: Arne Slot, Head Coach of Feyenoord reacts during the UEFA Conference League final match between AS Roma and Feyenoord at Arena Kombetare on May 25, 2022 in Tirana, Albania. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Nelle partite del Sabato della 36^ giornata di Premier League, il Manchester City batte 3-0 il Brentford e prova così a tener viva la corsa al titolo. Gli Sky Blues si portano infatti a -2 dall’Arsenal -a parità di partite-, con i Gunners chedovranno quindi rispondere contro il West Ham: toccherà poi di nuovo a Guardiola recuperare il match contro il Crystal Palace, così da riallineare definitivamente i calendari. Si arresta il crollo verticale del Chelsea in campionato: i Blues pareggiano 1-1 ad Anfield contro il Liverpool, tornando a muovere la propria classifica dopo sei sconfitte consecutive: Enzo Fernandez, al minuto 35, risponde a Gravenberch che aveva aperto le marcature in apertura, al 6’ minuto. A fermare sullo 0-0 il Manchester United di Carrick è invece il Sunderland allo Stadium of Light, mentre il Bournemouth piega 1-0 il Fulham: decide Rayan al 53’ minuto. Netta vittoria del Brighton che chiude la pratica Wolverhampton quasi sul nascere: 3-0 nel segno di Hinshelwood che apre le marcature in avvio di partita al 1′ minuto, Dunk raddoppia al 5′ minuto e Minteh chiude definitivamente i giochi all’86′ minuto.

MANCHESTER CITY-BRENTFORD 3-0

Il Manchester City accoglie il Brentford all’Etihad, dove le Bees giocano un primo tempo di grande sostanza, mettendo in difficoltà gli Sky Blues. La squadra di Guardiola non riesce infatti a trovare la chiave per aprire la difesa londinese e la frazione va in archivio sullo 0-0, risultato che si sblocca però al 60’ minuto: Doku duetta involontariamente con un avversario e poi spedisce il pallone all’incrocio dei pali. I padroni di casa salgono così sull’1-0, raddoppiando poi al 75’ minuto: a timbrare il suo ventiseiesimo gol in campionato è l’immancabile Haaland, con un colpo di tacco. Kelleher nega poi il tris a Foden con una parata di puro istinto, ma si deve arrendere al 3-0 di Marmoush in pieno recupero. Donnarumma è invece protagonista di un super intervento su Igor Thiago a tempo quasi scaduto. Pep si porta dunque a 74 punti, a -2 dall’Arsenal.

LIVERPOOL-CHELSEA 1-1

Liverpool e Chelsea tra i fischi di Anfield non sono andate oltre l’1-1 nella sfida tra due squadre che stanno chiudendo stagioni bel al di sotto delle attese. Finisce senza vincitori né vinti ad Anfield Road, dove i ‘Blues‘ riescono finalmente a interrompere la serie horror di sei sconfitte consecutive. Il pareggio potrebbe costare il quarto posto alla formazione di Slot che rischia il sorpasso a opera dell’Aston Villa (Villans – finalisti in Europa League – attesi a Turf Moor dal Burnley). I ‘Reds’ con Chiesa in campo soltanto dal 77′ minuto e l’infortunato Leoni ancora assente, passano subito in vantaggio grazie alla rete di Gravenberch al 6′ minuto, il pareggio degli ospiti lo mette a segno Enzo Fernandez al 35′ minuto: un gol che permette al tecnico ad interim dei londinesi, Calum McFarlane, di conquistare il primo punto della sua gestione in Premier League. L’1-1 di Anfield Road consente ai Reds di salire a quota 59 punti e di avvicinarsi alla qualificazione in Champions League mentre il Blues sono noni a 49.

FULHAM-BORNEMOUTH 0-1

Le coppe sono un traguardo sempre più vicino per il Bournemouth, che si conferma 6° dopo l’1-0 in casa del Fulham: per le Cherries è il 16° risultato utile di fila, grazie alla rete segnata dal brasiliano Rayan a inizio ripresa, al minuto 53, quando le due squadre erano già in dieci: rosso per Christie al 41′ minuto tra gli ospiti e per Andersen addirittura al 7′ minuto di recupero oltre il 45’, tra i padroni di casa. La vittoria consente al Bournemouth di conservare il prezioso sesto posto che potrebbe valere la Champions League se l’Aston Villa finisse tra le prime cinque e vincesse l’Europa League).

SUNDERLAND-MANCHESTER UNITED 0-0

Il Manchester United si è già qualificato per la prossima Champions. Ma dopo tre vittorie di fila rallenta: lo 0-0 col Sunderland sa di passaggio a vuoto, sia perché il Sunderland è alla quarta gara di fila senza vittoria, con appena due punti raccolti ma anche perché è la prima volta senza gol nell’era Carrick. Tra i peggiori Joshua Zirkzee, titolare per la prima volta da dicembre: il suo futuro sembra sempre più lontano da Old Trafford.

BRIGHTON-WOLVERHAMPTON 3-0

Il Brighton travolge 3-0 il Wolverhampton già retrocesso e sale a 53 punti, pienamente in corsa per un posto in Europa. I padroni di casa ipotecano il successo in avvio grazie ad un uno-due micidiale: le reti di Hinshelwood praticamente in apertura di partita, al primo minuto, e Dunk che raddoppia al minuto cinque di gioco. Nella ripresa Minteh al 41′ minuto cala il tris.

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Nello Paolo Pignalosa

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