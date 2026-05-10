Il City resta in corsa, pari amaro tra Liverpool e Chelsea

Nelle partite del Sabato della 36^ giornata di Premier League, il Manchester City batte 3-0 il Brentford e prova così a tener viva la corsa al titolo. Gli Sky Blues si portano infatti a -2 dall’Arsenal -a parità di partite-, con i Gunners chedovranno quindi rispondere contro il West Ham: toccherà poi di nuovo a Guardiola recuperare il match contro il Crystal Palace, così da riallineare definitivamente i calendari. Si arresta il crollo verticale del Chelsea in campionato: i Blues pareggiano 1-1 ad Anfield contro il Liverpool, tornando a muovere la propria classifica dopo sei sconfitte consecutive: Enzo Fernandez, al minuto 35, risponde a Gravenberch che aveva aperto le marcature in apertura, al 6’ minuto. A fermare sullo 0-0 il Manchester United di Carrick è invece il Sunderland allo Stadium of Light, mentre il Bournemouth piega 1-0 il Fulham: decide Rayan al 53’ minuto. Netta vittoria del Brighton che chiude la pratica Wolverhampton quasi sul nascere: 3-0 nel segno di Hinshelwood che apre le marcature in avvio di partita al 1′ minuto, Dunk raddoppia al 5′ minuto e Minteh chiude definitivamente i giochi all’86′ minuto.

MANCHESTER CITY-BRENTFORD 3-0

Il Manchester City accoglie il Brentford all’Etihad, dove le Bees giocano un primo tempo di grande sostanza, mettendo in difficoltà gli Sky Blues. La squadra di Guardiola non riesce infatti a trovare la chiave per aprire la difesa londinese e la frazione va in archivio sullo 0-0, risultato che si sblocca però al 60’ minuto: Doku duetta involontariamente con un avversario e poi spedisce il pallone all’incrocio dei pali. I padroni di casa salgono così sull’1-0, raddoppiando poi al 75’ minuto: a timbrare il suo ventiseiesimo gol in campionato è l’immancabile Haaland, con un colpo di tacco. Kelleher nega poi il tris a Foden con una parata di puro istinto, ma si deve arrendere al 3-0 di Marmoush in pieno recupero. Donnarumma è invece protagonista di un super intervento su Igor Thiago a tempo quasi scaduto. Pep si porta dunque a 74 punti, a -2 dall’Arsenal.

LIVERPOOL-CHELSEA 1-1

Liverpool e Chelsea tra i fischi di Anfield non sono andate oltre l’1-1 nella sfida tra due squadre che stanno chiudendo stagioni bel al di sotto delle attese. Finisce senza vincitori né vinti ad Anfield Road, dove i ‘Blues‘ riescono finalmente a interrompere la serie horror di sei sconfitte consecutive. Il pareggio potrebbe costare il quarto posto alla formazione di Slot che rischia il sorpasso a opera dell’Aston Villa (Villans – finalisti in Europa League – attesi a Turf Moor dal Burnley). I ‘Reds’ con Chiesa in campo soltanto dal 77′ minuto e l’infortunato Leoni ancora assente, passano subito in vantaggio grazie alla rete di Gravenberch al 6′ minuto, il pareggio degli ospiti lo mette a segno Enzo Fernandez al 35′ minuto: un gol che permette al tecnico ad interim dei londinesi, Calum McFarlane, di conquistare il primo punto della sua gestione in Premier League. L’1-1 di Anfield Road consente ai Reds di salire a quota 59 punti e di avvicinarsi alla qualificazione in Champions League mentre il Blues sono noni a 49.

FULHAM-BORNEMOUTH 0-1

Le coppe sono un traguardo sempre più vicino per il Bournemouth, che si conferma 6° dopo l’1-0 in casa del Fulham: per le Cherries è il 16° risultato utile di fila, grazie alla rete segnata dal brasiliano Rayan a inizio ripresa, al minuto 53, quando le due squadre erano già in dieci: rosso per Christie al 41′ minuto tra gli ospiti e per Andersen addirittura al 7′ minuto di recupero oltre il 45’, tra i padroni di casa. La vittoria consente al Bournemouth di conservare il prezioso sesto posto che potrebbe valere la Champions League se l’Aston Villa finisse tra le prime cinque e vincesse l’Europa League).

SUNDERLAND-MANCHESTER UNITED 0-0

Il Manchester United si è già qualificato per la prossima Champions. Ma dopo tre vittorie di fila rallenta: lo 0-0 col Sunderland sa di passaggio a vuoto, sia perché il Sunderland è alla quarta gara di fila senza vittoria, con appena due punti raccolti ma anche perché è la prima volta senza gol nell’era Carrick. Tra i peggiori Joshua Zirkzee, titolare per la prima volta da dicembre: il suo futuro sembra sempre più lontano da Old Trafford.

BRIGHTON-WOLVERHAMPTON 3-0

Il Brighton travolge 3-0 il Wolverhampton già retrocesso e sale a 53 punti, pienamente in corsa per un posto in Europa. I padroni di casa ipotecano il successo in avvio grazie ad un uno-due micidiale: le reti di Hinshelwood praticamente in apertura di partita, al primo minuto, e Dunk che raddoppia al minuto cinque di gioco. Nella ripresa Minteh al 41′ minuto cala il tris.