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Coppa Italia

Fiorentina travolgente, il Parma scopre Lontani. Tutti i verdetti

Viola avanti con quattro gol, il Parma elimina il Catania trascinato dalla doppietta del classe 2008 Simone Lontani. Passano il turno anche Cagliari e Monza.

Ago 15, 20261 Lettura
FLORENCE, ITALY - OCTOBER 03: Moise Kean of Fiorentina celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Conference League 2024/25 League Phase MD1 match between ACF Fiorentina and The New Saints FC at on October 03, 2024 in Florence, Italy. (Photo by Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images)

Iniziano le partite dei trentaduesimi di finale, oggi abbiamo avuto i primi verdetti su chi passa alla fase successiva della Coppa Italia, andiamo ad analizzare i risultati…

PARMA-CATANIA 2-0

Ad aprire il programma odierno della Coppa Italia è stata la partita tra Parma e Catania, giocata alle ore 18:00. Partita sulla carta favorevole al Parma, infatti così è stato Parma che ha avuto meno il pallino del gioco, ma è stato molto più cinico.

L’Mvp della partita possiamo dire senza dubbi che è stato il classe 2008 Simone Lontani autore di una splendida doppietta. Risultato finale 2-0 per i padroni di casa che avanzano alla fase successiva.

 CAGLIARI-AREZZO 1-0

Secondo appuntamento di giornata previsto per le 18:30, che ha visto il Cagliari ospitare l’Arezzo per giocarsi il passaggio del turno. Partita molto equilibrata tra le due squadre, sbloccata dal Cagliari grazie ad un rigore realizzato da Deiola al 23’ minuto.

Dopo il rigore il risultato è rimasto congelato sull’1-0 fino alla fine della partita. Questo risultato permette al Cagliari di passare al turno successivo.

 MONZA-AVELLINO 3-0

Appuntamento serale delle 20:45, che ha visto la squadra neopromossa in Serie A ospitare l’Avellino. Partita che ha visto arrivare alla vittoria la squadra di casa senza troppe difficoltà, segnando ben 2 gol nel primo tempo grazie alla fantastica doppietta di Varela.

Squadra di casa che chiude i giochi all’inizio del secondo tempo grazie al gol di Forsone e grazie anche agli assist di uno splendido Cutrone. Monza che passa per un ottimo 3-0 sugli avversari.

 FIORENTINA-BENEVENTO 4-1

Quarto e ultimo appuntamento della giornata giocato in casa dei Viola alle 21:15. Partita interessante per vedere alla prova questa nuova Fiorentina, che ha risposto in maniera ottima. Squadra di casa che va in vantaggio dopo appena 2 minuti con Guðmundsson, segue Kean al minuto 35.

Fiorentina che inizia il secondo tempo e dopo 5 minuti va avanti di altri due gol con Ranieri e Ndour. Benevento che prova a rispondere con Davide Lamesta che segna il primo gol per il Benevento. Partita che finisce con la vittoria della Viola con un ottimo 4-1.

I verdetti, dunque sorridono a: Parma, Cagliari, Monza e Fiorentina che andranno avanti nella competizione mentre Catania, Arezzo, Avellino e Benevento salutano la competizione.

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