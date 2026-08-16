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Coppa Italia

Venezia col brivido, Udinese e Torino avanti. Sudtirol ai rigori

Continuano le partite e di conseguenza arrivano altri verdetti.

Ago 16, 20262 Lettura
Venezia's headcoach GIOVANNI STROPPA during the Italian Serie BKT soccer championship match between Venezia FC and Empoli FC at Pierluigi Penzo Stadium on 25 April, 2026, Venezia, Italy

Proseguono i trentaduesimi di Coppa Italia: il Venezia ribalta il Modena in una sfida spettacolare, l’Udinese supera il Padova e il Torino batte la Carrarese. Il Sudtirol elimina invece il Catanzaro dopo i calci di rigore.

CATANZARO-SUDTIROL

Ad aprire il programma odierno è stata la partita tra Catanzaro e Sudtirol, due squadre estremamente diverse tra di loro si giocano l’ingresso ai sedicesimi. Apre le danze, il calciatore Pyyhtiä del Sudtirol, al minuto 17. Risponde dopo dieci minuti Pafundi per il Catanzaro, primo tempo che finisce in parità.

Inizia il secondo tempo e segna subito il Catanzaro con Iemmello. Partita che sembra finita ma il Sudtirol la riprende allo scadere con Mixtur. La partita arriva ai rigori e la spunta il Sudtirol che passa al turno successivo.

 UDINESE-PADOVA

Secondo appuntamento di giornata previsto per le 18:30, con la sfida che ha visto protagonista l’Udinese e il Padova. Partita non molto spumeggiante tra le due squadre che ha visto protagonista l’attaccante dell’Udinese Davis che al minuto 35 segna il gol che porta alla vittoria la squadra di casa. Quindi l’Udinese passa il turno, e arriva ai sedicesimi di finale.

VENEZIA-MODENA 3-2

In serata alle ore 20:45 si sono affrontati Venezia e Modena per tentare di andare avanti nel percorso di Coppa Italia. Ci si aspettava una partita molto tranquilla, in realtà si è verificato l’esatto opposto È stata una partita pirotecnica fra entrambe le formazioni.

Il Modena va in vantaggio appena dopo 17 minuti con Ambrosino che realizza una splendida doppietta. Il Venezia risponde al minuto 26 con Adams, poi mette sotto il Modena, ma non ci riesce fino al minuto 83 dove trova il pareggio con Yeboah. Al minuto 85 invece trova il gol del vantaggio, grazie al solito Adams che trova la sua doppietta fondamentale per portare a casa questo match. Il Venezia avanza ai sedicesimi di finale con grande merito, battendo per 3-2 un buon Modena.

TORINO-CARRARESE 1-0

Ultima partita della giornata giocata alle ore 21:15. Partita che ha visto protagonista la squadra del Torino contro la Carrarese. Partita dominata dal Torino che riesce a segnare al 9 minuto.

La Carrarese ha provato a trovare il gol del pari senza successo. Inoltre al minuto 81, Oliana prende il suo secondo giallo della partita, questo porta la Carrarese a giocare in inferiorità numerica fino alla fine. Torino, che dunque porta a casa una buona vittoria e questo gli permette di passare al turno successivo.

Queste partite sono solo l’inizio ormai la competizione sta iniziando entrare nel vivo…Aspettiamo gli altri trentaduesimi e poi arriveranno i big matches, è solo questione di tempo…

 

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