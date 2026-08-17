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Coppa Italia

Clamoroso Lazio, eliminazione shock! Frosinone, Genoa e Verona ai sedicesimi

Serata da incubo per i biancocelesti, battuti 2-0 dal Mantova e subito fuori dalla Coppa Italia. Il Frosinone travolge la Juve Stabia, il Genoa supera l’Ascoli e il Verona passa ai rigori contro l’Entella.

Ago 17, 20262 Lettura

La Coppa Italia regala subito emozioni e verdetti pesanti. Nella penultima giornata dei trentaduesimi spicca soprattutto il clamoroso tonfo della Lazio, eliminata dal Mantova, mentre Frosinone, Genoa e Verona conquistano il pass per i sedicesimi. Una serata ricca di gol, sorprese e risultati tutt’altro che scontati.

FROSINONE-JUVE STABIA 4-1

Ad aprire questa giornata di Coppa Italia alle ore 18:00, c’è stata la partita tra la neopromossa Frosinone e la Juve Stabia, la squadra che l’anno scorso ha sorpreso tutti. Primo tempo che va in netto vantaggio per il Frosinone che chiude con un bel 3-0, grazie ai gol di Kvernanze al 20’, seguito da Cichella al 29’, chiude il primo tempo Raimondo al 38’.

Inizia il secondo tempo e risponde subito la Juve Stabia con Candellone. Partita che rimane in stallo fino al minuto 71 con la doppietta di Kvernanze. La partita finisce nel peggiore dei modi per la Juve Stabia che finisce in 10 uomini per mano di Fernandes. Frosinone che passa ai sedicesimi di Coppa Italia.

 GENOA-ASCOLI 4-1

Passiamo alla seconda partita della giornata iniziata alle ore 18:30. Partita che ha visto scontrarsi il Genoa contro l’Ascoli. Partita che prevedeva un Genoa straripante, ma il primo gol lo segna l’Ascoli al 25’ con Silipo. Genoa che attacca molto e riesce a segnare a fine primo tempo, con Marcandalli e Baldanzi. Primo tempo che finisce in vantaggio per il Genoa, dopo un brutto inizio.

Secondo tempo dove il Genoa decide di portar a casa la partita con Colombo al 61’ e chiude la partita Havel all’ 80’. Genoa che riesce a vincere bene questa partita, e che quindi passa ai sedicesimi di finale.

 VERONA-ENTELLA 2-2 (3-2 dcr)

Terzo e penultimo appuntamento della giornata che vede protagonista il Verona che ospita l’Entella. Partita che è stata molto equilibrata fra le due formazioni, con l’Entella che trova il gol al 16’ con un ottimo gol da parte di Guiu. Risponde subito il Verona, dopo 4 minuti con Compagnon. Primo tempo che vede ancora il Verona protagonista che riesce a ribaltare il risultato e segna al 36’ con Sarr. Primo tempo che finisce in vantaggio per il Verona con un 2-1.

Inizia il secondo tempo e la partita inizia e rimane in stallo. La partita sembra essere a favore del Verona. Quando tutto sembra fatta per la vittoria, al minuto 85 segna l’Entella con Franzoni su rigore concesso dal Var.

Partita che continua ai calci di rigore, che portano alla vittoria il Verona con un 3 rigori segnati a discapito dell’Entella che ne ha segnati 2. Verona che passa ai sedicesimi di finale.

 LAZIO-MANTOVA 0-2

Arriviamo alla partita del giorno. Alle ore 21:15 c’è stata la partita più importante del giorno. La partita ha visto scontrarsi la tanto chiacchierata Lazio contro il Mantova.Andiamo ad analizzare questa partita, che è stata  una partita ricca di sorprese in negativo. Primo tempo con la Lazio che tiene il pallone che non concretizza, e finisce 0-0.

Secondo tempo che vede la Lazio aggressiva e determinata, ma poco letale, spreca tante occasioni. Al contrario sorprendentemente il Mantova creando poco, riesce al minuto 75 a segnare il gol del vantaggio con Ruocco, grazie anche ad un fantastico assist di Bragantini. Dopo questo gol, il Mantova si è chiuso in difesa a cercare di difendere il risultato, mentre la Lazio si è riversata nell’area di rigore avversaria sprecando ancora tante occasioni. Negli ultimi minuti la Lazio ha provato con un ultimo calcio d’angolo a segnare il gol di vantaggio senza riuscirci, anzi ha preso la botta finale prendendo il gol del 2-0 con Caiazzo, prima annullato per fuorigioco, poi convalidato dal Var. Bruttissima situazione per la Lazio, che tra una stagione di mille difficoltà tra varie contestazioni, prende l’ennesima batosta.

Questa giornata è stata ricca di emozioni e risultati inaspettati. La Coppa Italia è iniziata da poco ma ha già emesso qualche sentenza.

 

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