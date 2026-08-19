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Serie A

Gli arbitri della prima giornata di Serie A: tutte le designazioni

L’AIA ha ufficializzato gli arbitri della prima giornata di Serie A: Marinelli per Inter-Monza, Di Bello dirige Genoa-Napoli e Ayroldi Frosinone-Juventus.

Ago 19, 20261 Lettura

La Serie A è pronta a riaccendere i riflettori e, alla vigilia della prima giornata di campionato, sono ufficiali anche le designazioni arbitrali. L’AIA ha comunicato le scelte del nuovo designatore Daniele Orsato per le gare del weekend. Ad aprire la stagione sarà Inter-Monza, sabato alle 18.30 a San Siro, affidata a Marinelli. Di Bello dirigerà Genoa-Napoli, mentre Ayroldi sarà l’arbitro di Frosinone-Juventus. Completano il quadro delle sfide più attese Zufferli per Torino-Milan e Marcenaro per Roma-Fiorentina.

Tutte le designazioni per la 1 giornata di Serie A

INTER – MONZA  Sabato 22/08 h. 18.30

MARINELLI

DI GIOIA – PALERMO

VAR: GARIGLIO

AVAR: MARINI

UDINESE – COMO  Sabato 22/08 h. 18.30

ARENA

MONDIN – LAUDATO

IV: CHIFFI

VAR: CAMPLONE

AVAR: RUTELLA

GENOA – NAPOLI  Sabato 22/08 h. 20.45

DI BELLO

ROSSI M. – DEI GIUDICI

IV: MANGANIELLO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: COSSO

PARMA – CAGLIARI Sabato 22/08 h. 20.45

PERENZONI

MASTRODONATO – POLITI

IV: DOVERI

VAR: DIONISI

AVAR: PEZZUTO

FROSINONE – JUVENTUS  domedica 23/8 h. 18.30

AYROLDI

ROSSI L. – MORO

IV: MARIANI

VAR: MARINI

AVAR: PICCININI

VENEZIA – LECCE h. 18.30

RAPUANO

TRINCHIERI – CECCON

IV: ALLEGRETTA

VAR: GHERSINI

AVAR: ABISSO

ATALANTA – SASSUOLO    h. 20.45

CREZZINI

MELI – FONTEMURATO

IV: PAIRETTO

VAR: GIUA

AVAR: MAGGIONI

TORINO – MILAN     h. 20.45

ZUFFERLI (foto)

BERCIGLI – ZINGARELLI

IV: MASSA

VAR:  MAZZOLENI

AVAR: SANTORO

BOLOGNA – LAZIO      Lunedì 24/08 h. 18.30

MARESCA F.

CECCONI – BIANCHINI

IV: FELICIANI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MASSIMI

ROMA – FIORENTINA    Lunedì 24/08 h. 20.45

MARCENARO

LO CICERO – ROSSI C.

IV: FABBRI

VAR: ABISSO

AVAR: GIUA

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