Leao, il Galatasaray rompe gli indugi: offerta al Milan e maxi contratto

La situazione Leao-Milan è da un bel po’ di tempo fuori controllo. Finita la scorsa stagione Leao lascia un’intervista presso Sport Tv Portugal dove l’attaccante portoghese ha affermato di aver dato tutto al club rossonero, aver espresso il desiderio di affrontare una nuova sfida in un altro campionato e aver ringraziato il Milan per il supporto ricevuto.

Dopo il Mondiale disputato, però, il giocatore non ha ricevuto tante offerte. Infatti dopo il Mondiale è stato reintegrato in squadra e ha partecipato al tour estivo del Milan. Dopo l’inizio del campionato non è stato convocato. Il Milan ha spiegato che si tratta di un leggero infortunio, ma molto probabilmente è una motivazione fornita per giustificare la sua posizione sul mercato.

Quali sono le squadre interessate?

In questa estate ci sono state diverse notizie su squadre interessate a Leao. Ma nessuna di queste squadre ha mai fatto un’offerta fino ad oggi. Le varie squadre interessate sono state: Galatasaray, Fenerbahçe e Aston Villa. Questi tre club sono stati accostati frequentemente al giocatore, ma nessuno di questi ha mai presentato un’offerta ufficiale fino ad oggi.

Dalla Turchia la prima offerta ufficiale

Dopo tante notizie su offerte mandate al Milan da parte di diverse squadre, è notizia di oggi mercoledì 26 agosto, che il Galatasaray avrebbe mandato un’offerta ufficiale al Milan per acquistare Leao.

Il giocatore avrebbe già un accordo con il club, l’accordo sarebbe di 12 milioni di euro all’anno per 4 anni. L’offerta presentata dalla squadra turca arriverebbe a 45 milioni di euro, compresi eventuali bonus.

Il Milan accetterà l’offerta? Mancano pochi giorni per la fine del mercato e la squadra rossonera dovrà trovare anche il sostituto.