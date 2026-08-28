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Calciomercato

Kessié, Juventus e Roma all’assalto: spunta la scelta dell’ivoriano

Ago 28, 20261 Lettura

Il calciatore ivoriano sembrerebbe essere un obiettivo concreto per due top club italiani. Il club che da tanto tempo segue le sue tracce è la Juventus. Da inizio estate la Vecchia Signora sta cercando di ingaggiare il calciatore ivoriano. Non lo ha fatto fin da subito perché la Juventus ha dovuto fare mercato in altri ruoli e per ingaggiare Kessiè doveva fare qualche uscita a centrocampo.

In questi giorni sarebbe stata completata la cessione di Miretti (in prestito con diritto di riscatto) al Beşiktaş. Quest’uscita forse potrebbe permettere alla Juventus di ingaggiare Kessiè, anche se si parla di un’ulteriore uscita per fargli spazio.

 In questi giorni, inoltre, sembrerebbe essersi inserita la Roma, che in questi giorni avrebbe preso contatto con gli agenti e con il calciatore stesso. Sembrerebbe, infatti, che mister Gasperini abbia avuto contatti con il calciatore, per provare ad ingaggiarlo e averlo a centrocampo.

Il calciatore ivoriano avrebbe ricevuto un’ulteriore offerta da un altro club, questa volta dall’Arabia Saudita. Il giocatore ha già giocato in Arabia Saudita, vestendo la maglia dell’Al-Ahli. Quest’ulteriore offerta sarebbe arrivata dall’Al-Ittihad. Il giocatore però avrebbe messo quest’offerta in stand-by perché vorrebbe ritornare in Europa.

Il calciatore non vorrebbe aspettare ancora a lungo, vorrebbe trovare una soluzione al più presto. I club in Italia sono molto interessati ma per prenderlo dovrebbero chiudere al più presto. Chi riuscirà ad ingaggiarlo?

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