Champions League, il calendario delle italiane: date, orari e partite

La Champions League 2026/2027 entra ufficialmente nel vivo. Dopo il sorteggio della League Phase, è stato definito il calendario delle quattro squadre italiane, con date e orari delle otto partite che attendono Inter, Roma, Napoli e Como. Il cammino europeo scatterà martedì 8 settembre 2026 e terminerà mercoledì 27 gennaio 2027, quando si disputerà l’ultimo turno della prima fase.
Il calendario dell’Inter
Subito una notte da grande Champions per l’Inter, chiamata all’esordio sul campo del Real Madrid. I nerazzurri avranno poi due gare consecutive in casa contro Brugge e Shakhtar Donetsk. Tra gli appuntamenti più prestigiosi spiccano anche le trasferte contro Feyenoord e Borussia Dortmund e la sfida casalinga con il Liverpool.
Real Madrid-Inter — 8 settembre, ore 21
Inter-Brugge — 13 ottobre, ore 21
Inter-Shakhtar Donetsk — 21 ottobre, ore 21
Feyenoord-Inter — 3 novembre, ore 21
Inter-Stoccarda — 25 novembre, ore 21
Borussia Dortmund-Inter — 9 dicembre, ore 21
Inter-Liverpool — 19 gennaio, ore 21
Slovan Bratislava-Inter — 27 gennaio, ore 21
Il calendario della Roma
Percorso ricco di grandi appuntamenti anche per la Roma. Dopo il debutto in Turchia contro il Fenerbahce, i giallorossi riceveranno il Real Madrid all’Olimpico. La fase centrale sarà particolarmente impegnativa, con due trasferte consecutive contro Manchester United e PSG.
Fenerbahce-Roma — 10 settembre, ore 18:45
Roma-Real Madrid — 14 ottobre, ore 21
Roma-Slovan Bratislava — 20 ottobre, ore 21
Manchester United-Roma — 3 novembre, ore 21
PSG-Roma — 25 novembre, ore 21
Roma-Sporting — 8 dicembre, ore 21
AEK Atene-Roma — 19 gennaio, ore 21
Roma-Lille — 27 gennaio, ore 21
Il calendario del Napoli
Il Napoli comincerà davanti al proprio pubblico con una sfida di altissimo livello contro l’Arsenal. Gli azzurri affronteranno poi Villarreal, Bodo/Glimt e Porto prima di uno degli incontri più attesi dell’intera League Phase: la trasferta contro il Manchester City del 24 novembre. Chiusura con Brugge, Sabah e Viking.
Napoli-Arsenal — 10 settembre, ore 21
Villarreal-Napoli — 13 ottobre, ore 21
Napoli-Bodo/Glimt — 20 ottobre, ore 21
Porto-Napoli — 4 novembre, ore 21
Manchester City-Napoli — 24 novembre, ore 21
Napoli-Brugge — 8 dicembre, ore 21
Sabah-Napoli — 20 gennaio, ore 21
Napoli-Viking — 27 gennaio, ore 21
Il calendario del Como
Una Champions affascinante e decisamente impegnativa attende il Como. L’esordio sarà in casa contro il Lipsia, seguito dalla trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord. Nel calendario spiccano soprattutto le sfide con Manchester United, PSG e Barcellona. Proprio al Barça toccherà chiudere il percorso dei lombardi nella League Phase.
Como-Lipsia — 10 settembre, ore 21
Feyenoord-Como — 14 ottobre, ore 18:45
Como-Manchester United — 21 ottobre, ore 18:45
Lens-Como — 4 novembre, ore 21
Como-AEK Atene — 24 novembre, ore 21
Betis Siviglia-Como — 9 dicembre, ore 18:45
Como-PSG — 20 gennaio, ore 21
Barcellona-Como — 27 gennaio, ore 21
Le date chiave della Champions League
La League Phase della Champions League 2026/27 si svilupperà dunque tra settembre e gennaio, con otto giornate decisive per conquistare la qualificazione alla fase successiva. Il calendario propone subito incroci di grande prestigio per le italiane: Real Madrid-Inter, Napoli-Arsenal e, nelle settimane successive, Roma-Real Madrid e Como-Manchester United.
Particolarmente intenso sarà anche il finale di gennaio, quando Inter, Roma, Napoli e Como si giocheranno gli ultimi punti a disposizione. L’ultima giornata, fissata per mercoledì 27 gennaio 2027, potrebbe diventare decisiva per stabilire la posizione delle italiane nella classifica generale della Champions.