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MONACO, MONACO - AUGUST 27: A general view as results are shown on the screen during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase Draw at Grimaldi Forum on August 27, 2026 in Monaco, Monaco. (Photo by Kristian Skeie - UEFA/UEFA via Getty Images)
Champions League

Champions League, il calendario delle italiane: date, orari e partite

Ago 29, 20262 Lettura

La Champions League 2026/2027 entra ufficialmente nel vivo. Dopo il sorteggio della League Phase, è stato definito il calendario delle quattro squadre italiane, con date e orari delle otto partite che attendono Inter, Roma, Napoli e Como. Il cammino europeo scatterà martedì 8 settembre 2026 e terminerà mercoledì 27 gennaio 2027, quando si disputerà l’ultimo turno della prima fase.

Il calendario dell’Inter

Subito una notte da grande Champions per l’Inter, chiamata all’esordio sul campo del Real Madrid. I nerazzurri avranno poi due gare consecutive in casa contro Brugge e Shakhtar Donetsk. Tra gli appuntamenti più prestigiosi spiccano anche le trasferte contro Feyenoord e Borussia Dortmund e la sfida casalinga con il Liverpool.

Real Madrid-Inter — 8 settembre, ore 21

Inter-Brugge — 13 ottobre, ore 21

Inter-Shakhtar Donetsk — 21 ottobre, ore 21

Feyenoord-Inter — 3 novembre, ore 21

Inter-Stoccarda — 25 novembre, ore 21

Borussia Dortmund-Inter — 9 dicembre, ore 21

Inter-Liverpool — 19 gennaio, ore 21

Slovan Bratislava-Inter — 27 gennaio, ore 21

Il calendario della Roma

Percorso ricco di grandi appuntamenti anche per la Roma. Dopo il debutto in Turchia contro il Fenerbahce, i giallorossi riceveranno il Real Madrid all’Olimpico. La fase centrale sarà particolarmente impegnativa, con due trasferte consecutive contro Manchester United e PSG.

Fenerbahce-Roma — 10 settembre, ore 18:45

Roma-Real Madrid — 14 ottobre, ore 21

Roma-Slovan Bratislava — 20 ottobre, ore 21

Manchester United-Roma — 3 novembre, ore 21

PSG-Roma — 25 novembre, ore 21

Roma-Sporting — 8 dicembre, ore 21

AEK Atene-Roma — 19 gennaio, ore 21

Roma-Lille — 27 gennaio, ore 21

Il calendario del Napoli

Il Napoli comincerà davanti al proprio pubblico con una sfida di altissimo livello contro l’Arsenal. Gli azzurri affronteranno poi Villarreal, Bodo/Glimt e Porto prima di uno degli incontri più attesi dell’intera League Phase: la trasferta contro il Manchester City del 24 novembre. Chiusura con Brugge, Sabah e Viking.

Napoli-Arsenal — 10 settembre, ore 21

Villarreal-Napoli — 13 ottobre, ore 21

Napoli-Bodo/Glimt — 20 ottobre, ore 21

Porto-Napoli — 4 novembre, ore 21

Manchester City-Napoli — 24 novembre, ore 21

Napoli-Brugge — 8 dicembre, ore 21

Sabah-Napoli — 20 gennaio, ore 21

Napoli-Viking — 27 gennaio, ore 21

Il calendario del Como

Una Champions affascinante e decisamente impegnativa attende il Como. L’esordio sarà in casa contro il Lipsia, seguito dalla trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord. Nel calendario spiccano soprattutto le sfide con Manchester United, PSG e Barcellona. Proprio al Barça toccherà chiudere il percorso dei lombardi nella League Phase.

Como-Lipsia — 10 settembre, ore 21

Feyenoord-Como — 14 ottobre, ore 18:45

Como-Manchester United — 21 ottobre, ore 18:45

Lens-Como — 4 novembre, ore 21

Como-AEK Atene — 24 novembre, ore 21

Betis Siviglia-Como — 9 dicembre, ore 18:45

Como-PSG — 20 gennaio, ore 21

Barcellona-Como — 27 gennaio, ore 21

Le date chiave della Champions League

La League Phase della Champions League 2026/27 si svilupperà dunque tra settembre e gennaio, con otto giornate decisive per conquistare la qualificazione alla fase successiva. Il calendario propone subito incroci di grande prestigio per le italiane: Real Madrid-Inter, Napoli-Arsenal e, nelle settimane successive, Roma-Real Madrid e Como-Manchester United.

Particolarmente intenso sarà anche il finale di gennaio, quando Inter, Roma, Napoli e Como si giocheranno gli ultimi punti a disposizione. L’ultima giornata, fissata per mercoledì 27 gennaio 2027, potrebbe diventare decisiva per stabilire la posizione delle italiane nella classifica generale della Champions.

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