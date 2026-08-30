Juve no problam, Nico Gonzalez e Koopmeiners lanciano Spalletti

La Juventus di Luciano Spalletti non sbaglia il debutto stagionale all’Allianz Stadium e supera il Parma per 2-0, centrando la seconda vittoria consecutiva in campionato. Dopo un primo tempo complicato, i bianconeri cambiano passo nella ripresa e trovano la svolta dalla panchina: Nico Gonzalez sblocca la gara al 62’, Koopmeiners firma il raddoppio nel finale. Tre punti che permettono alla Juve di restare a punteggio pieno e agganciare il Milan in testa alla classifica.

La Juve fatica, poi Nico Gonzalez cambia la partita

Spalletti cambia rispetto alla sfida contro il Frosinone e punta sulla coppia David-Kolo Muani, ma i due attaccanti faticano a incidere. Nel primo tempo l’occasione migliore della Juventus porta la firma di Conceicao, che al 33’ centra il palo con un potente rasoterra dalla distanza. Il Parma, ordinato e aggressivo, aveva invece spaventato i padroni di casa al 13’ con Ordonez. Nella ripresa la Juve aumenta pressione e intensità, ma David e Kolo Muani sprecano due buone opportunità. Al 57’ entra Nico Gonzalez al posto del canadese, accompagnato dai fischi dello Stadium, e la partita cambia. Dopo aver impegnato Corvi al volo, l’argentino al 62’ colpisce prima il palo e poi, sulla seconda conclusione, trova la deviazione decisiva di Troilo per l’1-0.

Vicario salva, Koopmeiners chiude i conti

Il Parma reagisce immediatamente e al 64’ sfiora il pareggio con Romero, ma Vicario compie un intervento decisivo, togliendo il colpo di testa dallo specchio della porta. È la parata che conserva il vantaggio e spegne la possibile rimonta degli emiliani. Nel finale Spalletti trova ancora una volta risposte importanti dalla panchina: Koopmeiners raccoglie il pallone al limite e con un preciso rasoterra batte Corvi, firmando il definitivo 2-0. La Juventus conquista così la seconda vittoria in altrettante giornate e raggiunge il Milan in vetta a punteggio pieno, preparando nel migliore dei modi proprio lo scontro diretto del prossimo turno. Situazione opposta per il Parma, ancora fermo a zero punti dopo due sconfitte.