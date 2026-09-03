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Coppa Italia

Sassuolo e Udinese agli ottavi: Frosinone ko ai rigori, Venezia eliminato

Set 3, 20262 Lettura

SASSUOLO-FROSINONE 1-1 (4-3 dcr)

Entrambe le squadre approcciano molto bene il match, nei primi minuti il ritmo è molto alto e nessuna delle due squadre sembra volersi fermare. Il Sassuolo sembra più in palla, ma non riesce a sfruttare molte azioni grazie anche agli errori di un Domìnguez non in forma. Il Frosinone riesce a creare qualche azione, ma non riesce a finalizzare mentre i neroverdi restano in controllo del gioco. I neroverdi vanno in vantaggio con Domìnguez che si fa perdonare l’errore precedente. Il Frosinone reagisce e segna a fine primo tempo con un ottima rete da parte di Terzic. Finisce il primo tempo 1-1.

Inizia il secondo tempo. Il ritmo della partita rimane molto alto, la squadra ciociara sembra molto più in palla e riesce a mettere in difficoltà il Sassuolo. I giallazzurri continuano a dominare e trovando il gol del vantaggio (poi annullato per fuorigioco). La partita rimane in bilico perchè entrambe le squadre non riescono a trovare il vantaggio. Il Frosinone però riesce a spuntarla trovando nuovamente il gol (successivamente annullato per un fallo), proprio per questo episodio la partita rimane in bilico. La partita dopo i due gol annullati vede qualche azione interessante, ma non porta ad altri gol. La partita arriva ai calci di rigore, dove a trionfare è il Sassuolo. Il Sassuolo approda agli ottavi di finale.

UDINESE-VENEZIA 2-1

La partita parte molto aggressiva da entrambe le parti. Il Venezia però riesce a sbloccarla subito mettendo in crisi la difesa dell’Udinese con Sagrado. La squadra veneziana aggredisce molto l’Udinese che trova difficoltà nel creare pericolo. La partita cambia volto in favore dei friulani,che infatti trovano il pareggio con Bayo. La squadra friulana si rivela essere molto temibile per i veneziani. La partita si stabilizza negli ultimi minuti e il primo tempo finisce in parità.

Il secondo tempo inizia in maniera tranquilla, ma regala subito gioie, soprattutto all’Udinese che segna il gol del raddoppio con doppietta di Baye. Il Venezia rispetto al primo tempo soffre di più, infatti l’Udinese prova a chiudere la partita. I friuliani non riescono a segnare il terzo gol, ma dominano ampiamente il campo e il gioco. I lagunari non riescono a rappresentare un pericolo costante, ma spaventano solo qualche sporadica azione. La partita finisce con la vittoria dell’Udinese che approda agli ottavi di finale. Le avversarie di Sassuolo e Udinese saranno rispettivamente Juventus e Atalanta.

 

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