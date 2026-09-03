Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
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Formazioni Serie ASerie A

Probabili formazioni Serie A: 3ª giornata 2026/27

Set 3, 20262 Lettura

Genoa-Como

venerdì ore 20:45

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Sow, Frendrup, Baldanzi, Mitaj; Vitinha/Meichtry, Colombo

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto/Smolcic, Ramon/Kempf, Chalobah/Kempf, Valle/Kaiki; Milla/Perrone, Da Cunha/Perrone; Diao/Jesus Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas

Fiorentina-Torino

sabato ore 15:00
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez/Dodò, Dragusin, Pongracic/Viery, Valdepenas/Joao Mario; Ndour, Oulai/Fagioli, Atta; Brescianini, Mastantuono; Pellegrino

TORINO (3-4-2-1): Perri/Mascardi; Comuzzo, Coco, Comert/Ismajli; Fortini/Belghali, Fitz-Jim, Gineitis/Ilkhan, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone

Inter-Napoli

sabato ore 18:00
INTER (3-5-2): J. Martinez; Stones/Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf/Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski/Jones, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram/Pio Esposito

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson Santos/Lang

Roma-Atalanta

sabato ore 20:45

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Lulli/Molina, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Mora/Soulé; Malen

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Kolasinac/Bernasconi; Samardzic/Pasalic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca/Krstovic, Raspadori/Elmas/Rowe

Frosinone-Venezia

domenica ore 15:00
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono/Tchato, Calvani/Akpoguma, Monterisi/Akpoguma, Bracaglia/Terzic; Calò, Masini/Grillitsch; Kvernadze, Schmid/Grillitsch, Fini/Zerbin; Raimondo

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Halhal/Juan Jesus; Hainaut, Basic/Sohm, Busio, Perez/Sohm, Haps; Yeboah, Adams

Parma-Monza

domenica ore 15:00

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos/Drobnic, Valeri; Bernabé, Ordonez/Fabbian, Keita; Britschgi, Touré; Romero/Lontani

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Ziolkowski, Carboni; Birindelli, Folorunsho/Foe Ondoa, Mout/Akinsanmiro, Mangas; Colpani, Mota/Forson; Cutrone

Bologna-Sassuolo

domenica ore 18:00
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea/Holm, Theate/Helland, Heggem, Miranda/Alhassane; Odgaard, Pobega, Ferguson; Bernardeschi, Piccoli/Dovbyk, Cambiaghi

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt/Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig/Obrador; Adzic/Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi/Volpato, Bowie/S.Esposito, Laurienté

Juventus-Milan

domenica ore 20:45
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí/Kelly, Celik; Douglas Luiz, Locatelli; Conceicao, Nico Gonzalez, Boga/Alajbegovic; Kolo Muani

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Bartesaghi/Estupinan; Rabiot/Loftus-Cheek, Cissé/Saelemaekers; Gonçalo Ramos

Cagliari-Lecce

lunedì ore 18:00
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Mendy/Kevin Carlos, Fazzini/Fadera

LECCE (3-5-2): Falcone; Tiago Gabriel, Gaspar, Siebert; Veiga, Coulibaly, Ilic/Ngom, Gorter/Maleh, Gallo/Ndaba; Pierotti/Monteiro, Stulic

Udinese-Lazio

lunedì ore 20:45
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini/Lazzari, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Taylor, Belahyane, Frattesi; Gudmundsson/Isaksen/Cancellieri, Pinamonti, Zaccagni

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Redazione

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