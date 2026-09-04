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Coppa Italia

Palermo e Verona agli ottavi: spettacolo rosanero, Cagliari eliminato

Set 4, 20262 Lettura

PALERMO-MANTOVA 5-2

Il Palermo approccia molto bene l’inizio della partita partendo molto aggressivo. I rosaneri mettono sotto pressione il Mantova, questo permette loro di segnare un bel gol con Strefezza. Il Mantova prova a reagire subito, senza trovare il pareggio. La partita rimane in equilibrio, infatti entrambe le squadre spingono per trovare la rete. La squadra mantovana dopo un po di sofferenza riesce a causare qualche preoccupazione al Palermo. I mantovani continuano e trovano il gol del pareggio con Gliozzi (successivamente annullato per fuorigioco dal VAR). La squadra palermitana nel finale riceve un calcio di rigore che realizza con Palumbo. Il primo tempo finisce in favore del Palermo.

Inizia il secondo tempo. Il Mantova inizia subito aggressivo, i biancorossi continuano a voler recuperare la partita e trovano la loro prima rete con Ruocco, decisi a recuperare lo svantaggio trovano subito il secondo con Kouda. I palermitani restano sorpresi di quanto successo a inizio secondo tempo. Proprio per questo motivo dopo qualche tentativo ritrovano il vantaggio con il loro bomber Pohjanpalo. Questo secondo tempo spettacolare non finisce qui,  perchè il Mantova non molla e rischia di trovare il pareggio. La partita sembra essere ancora in bilico, questo fino alla fine del secondo tempo dove arriva Johnsen a segnare la rete. La partita finisce definitivamente con la doppietta di Pohjanpalo nel finale. Il Palermo approda agli ottavi di finale.

CAGLIARI-VERONA 1-2

Il Verona approccia l’inizio della partita in maniera eccezionale, i primi minuti mette molto in difficoltà il Cagliari. La squadra sarda prova a respirare un po cercando di uscire bene dal basso per poi provare ad affondare. La squadra veronese però continua dominare e da un errore di Liteta (giocatore del Cagliari), riesce a trovare il gol del vantaggio con Harroui. I rossoblù dopo aver subito il gol provano a prendere il controllo della partita e provano più volte a trovare il pareggio. Il Cagliari fino alla fine del primo tempo prova ad attaccare, ma non riesce a trovare la rete. Il primo tempo finisce e vede il Verona vincere.

Inizia il secondo tempo. La formazione sarda ricomincia ad assaltare l’area di rigore del Verona, la difesa gialloblù però difende bene. I cagliaritani continuano ad attaccare fino a quando riescono a trovare il pareggio con Mendy. Il Verona si trova in enorme difficoltà, perché se nel primo tempo creava molti pericoli, in questo secondo tempo la situazione si è completamente ribaltata. Adesso è il Cagliari a dettare i ritmi della partita. La squadra cagliaritana fa di tutto per trovare il vantaggio, ma lascia un buco in difesa e si fa sorprendere da Mulattieri che segna il vantaggio per il Verona. I minuti finali lasciano le ultime occasioni per i rossoblù che non riescono a trovare il gol. La partita finisce con il successo del Verona.

Il Palermo e il Verona sono passati agli ottavi di finale. La squadra palermitana affronterà il Bologna, mentre la squadra veronese dovrà affrontare la Roma.

 

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