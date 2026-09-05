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DORTMUND, GERMANY - FEBRUARY 17: Maximilian Beier of Borussia Dortmund celebrates scoring his team's second goal with teammates during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between Borussia Dortmund and Atalanta BC at BVB Stadion Dortmund on February 17, 2026 in Dortmund, Germany. (Photo by Teresa Kröger - UEFA/UEFA via Getty Images)
Bundesliga

Elversberg da impazzire, Dortmund in rimonta e Bayern fermato

Set 5, 20263 Lettura

BORUSSIA MONCHENGLADBACH – ELVERSBERG 3-4

Nel calcio, come nella vita, conta crederci sino alla fine. La matricola Elversberg ha applicato il concetto su se stessa superando in pieno recupero il Borussia Monchengladbach al termine di una partita molto tirata. Per la compagine di Vincent Wagner si tratta della clamorosa seconda vittoria consecutiva che la lascia a punteggio pieno e l’accredita come possibile rivelazione del campionato. All’11’ Bolin porta in vantaggio i padroni di casa con un colpo di testa su azione da calcio d’angolo. Al minuto 29 Mowka, di destro, pareggia finalizzando nel modo migliore un contropiede di Pinckert e realizzando la sua seconda rete stagionale. Al 44’ Bolin, di destro e su suggerimento di Honorat, riporta in vantaggio i padroni di casa regalandosi la doppietta personale. All’11’ della ripresa Scally segna il 3-1 con un sinistro su contropiede di Honorat. Al 21’ Krattenmacher, con un sinistro da distanza ravvicinata, riaccosta l’Elversberg. Gli ospiti ci credono e, al minuto 35, con Keidel pareggia. La partita sembra incamminata verso la divisione della posta ma al 47’ l’Elversberg la fa clamorosamente sua con un destro di Krattenmacher su contropiede di Futkeu.

HOFFENHEIM- BORUSSIA DORTMUND 2-3

Sotto di due reti, non si è scomposto e ha completamente sovvertito il risultato a suo beneficio. Il Borussia Dortmund regala una giornata di lacrime all’Hoffenheim ribaltando lo svantaggio di due reti. I gialloneri restano così a punteggio pieno dopo la vittoria nel turno inaugurale contro l’Amburgo. I padroni di casa sono invece ancora a quota zero punti dopo la sconfitta con il Colonia. Al 45’ Aydullahu riceve la sfera da Coufal e segna il vantaggio dei padroni di casa con un destro da fuori area. Al 9’ della ripresa Lemperle raddoppia finalizzando nel modo migliore un contropiede di Daghim. Al 16’ Guirassy, con un destro su suggerimento di Antov, accorcia le distanze per i gialloneri segnando il secondo gol in altrettante partite. Al 21’ Fabio Silva azzera il vantaggio dell’Hoffenheim con un sinistro su assist di Guirassy. Al minuto 86 i gialloneri ribaltano completamente l’esito della contesa con un’autorete di Hajdari.

BAYER LEVERKUSEN- UNION BERLINO 4-0

Lo stop subito dall’Elversberg esigeva un pronto riscatto. Il Bayer Leverkusen lo ha trovato infliggendo un pesante 4-0 all’Union Berlino e costringendola a rimandare nuovamente la prima vittoria stagionale. Al 1ì Fernandez, di sinistro, sfrutta nel modo migliore un corner di Gutierrez segnando l’1-0. Al 28’ Medina, di testa, ancora su corner di Gutierrez, raddoppia. Al 3’ della ripresa Schick, di sinistro, irrompe su cross di Quansah e sigla il 3-0 e la sua seconda rete stagionale. Al 21’ Maza sigla il poker con un destro dal limite su assist dello stesso Schick.

WERDER BREMA- RB LIPSIA 3-1

Dopo la pesante sconfitta sul campo del Friburgo è riuscito a risollevarsi. Il Werder Brema ha ragione sul campo amico dell’RB Lipsia con il punteggio di 3-1. Il prossimo avversario del Como in Champions League, dal canto suo, non riesce a bissare il successo per 3-0 ottenuto contro il Borussia Monchengladbach. Al 4’ Dinkci, con un destro su filtrante di Chuki, porta in vantaggio la formazione locale. Al 23’ del secondo tempo Fullkrug, di testa su corner di Grull, raddoppia. Al 35’ un destro di Grull consente ai padroni di casa di allungare ulteriormente. L’ RB Lipsia riesce soltanto ad accorciare le distanze al 50’ con un’incornata di testa di Baku su cross di Maksimovic. Per lui è la seconda rete stagionale.

PADERBORN- FRIBURGO 0-1

Seconda partita, seconda vittoria. Dopo avere regalato lacrime al Werder Brema, il Friburgo sconfigge anche la matricola Paderborn e resta in vetta a punteggio pieno. I padroni di casa devono ancora rinviare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. A decidere l’esito della contesa è stato un destro di Eggestein al minuto 26.

SCHALKE 04- BAYERN MONACO 0-0

Impresa della matricola Schalke 04 che impedisce al Bayern Monaco detentore del titolo di bissare il rotondo successo ottenuto con lo Stoccarda bloccandolo sullo 0-0. I bavaresi non erano bloccati sul pari dal 16 maggio scorso quando divisero la posta con l’Heidenheim. Lo Schalke 04 riesce a sbloccare la sua classifica dopo lo stop contro l’Amburgo.

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Cristiano Comelli

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