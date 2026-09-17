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MILAN, ITALY - SEPTEMBER 16: Jhon Duran of SL Benfica heads the ball under pressure from Koni De Winter of AC Milan during the UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1 match between AC Milan and SL Benfica at Stadio San Siro on September 16, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images)
Milan

Milan, qualcosa non funziona più: Amorim finisce sotto esame

Set 17, 20261 Lettura

Il Milan in queste ultime partite rispetto all’inizio del campionato ha rallentato. Mister Amorim dovrà invertire questa rotta per tornare a far brillare il club. Andiamo nel dettaglio.

Nella prima partita importante della stagione contro la Juventus, il club rossonero ha dimostrato meno dominio del campo e meno possesso del pallone, subendo molto le caratteristiche dei bianconeri. Nella sfida a Torino ha però preso un ottimo punto vedendo l’andamento della partita.

Poi c’è stata la partita con la Lazio. Nel primo tempo, il Milan ha subito molto i biancocelesti, andando sotto di due reti. Nel secondo tempo il mister rossonero ha fatto entrare giocatori come Pulisic e Moreira, proprio loro gli hanno permesso di pareggiare la partita. I limiti in queste due partite sono sembrate le scelte del mister portoghese, soprattutto nella sfida contro la Lazio. Secondo molti, infatti, avrebbe dovuto schierare una formazione diversa mettendo i giocatori subentrati direttamente dal primo.

I rossoneri dopo la Lazio hanno poi affrontato il Benfica nella prima di Europa League. Entrambe le squadre hanno scelto questa partita per fare turnover. Il Milan ha cambiato in difesa e centrocampo mentre la squadra portoghese ha optato per un turnover maggiore.

La partita ha visto vincere gli avversari portoghesi con un risultato di 0-2. Ancora una volta, molti tifosi, hanno giudicato le scelte del mister rossonero di non mettere in campo i titolari e di farli subentrare al secondo tempo (come successo contro la Lazio).

La prossima partita sarà contro il Lecce e il Milan deve avere un solo obiettivo in mente ovvero la vittoria. Vinceranno i rossoneri? Finirà il periodo no di questo Milan? E soprattutto, Amorim sceglierà la formazione giusta?

 

 

 

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