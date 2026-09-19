Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Varela trascina il Monza, Sassuolo sconfitto 2-1. Primo successo per Juric

Set 19, 20262 Lettura

Il Monza batte il Sassuolo 2-1 e conquista il primo successo in campionato. Decisiva la doppietta di Gustavo Varela, a segno due volte nella ripresa. Nel finale Adzic riapre la gara su calcio di punizione, senza però completare la rimonta neroverde. La squadra di Ivan Juric sale a 4 punti, mentre il Sassuolo resta fermo a quota 7.

Monza propositivo, Berardi sfiora il vantaggio

Il Monza prova a prendere l’iniziativa fin dai primi minuti, rendendosi pericoloso prima con Robinson e successivamente con Kouadio. Il Sassuolo risponde al 15’: Domenico Berardi, servito da Laurienté, calcia di prima con il sinistro trovando la risposta di Törnqvist. Lo stesso numero 10 raccoglie la respinta, ma con il destro manda fuori da posizione favorevole.

I neroverdi aumentano la pressione e cercano la porta anche con Bakola e Thorstvedt, senza riuscire a sbloccare il risultato. Al 40’ arriva una delle migliori opportunità del primo tempo per i padroni di casa: Varela serve Cutrone al centro dell’area, ma l’attaccante non riesce a controllare il pallone e Cinquegrano interviene evitando il pericolo. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0.

Varela sblocca Monza-Sassuolo

La partita cambia nella ripresa. Il Monza alza il ritmo e al 51’ trova il gol dell’1-0. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Birindelli, Varela viene lasciato libero di colpire di testa. Muric non riesce a trattenere la conclusione e i brianzoli passano in vantaggio.

Dieci minuti più tardi arriva l’episodio che indirizza ulteriormente la gara. Sebastiano Esposito commette fallo su Dany Mota e l’arbitro assegna il calcio di rigore al Monza. Dal dischetto Gustavo Varela batte Muric e firma il 2-0. Per l’attaccante è una doppietta che porta il suo bilancio personale a 6 gol in 5 presenze con la maglia del Monza.

Adzic accorcia nel finale, il Monza resiste

Il Sassuolo prova a cambiare la partita con le sostituzioni. Aquilani inserisce Bowie, Dominguez e Adzic nel tentativo di aumentare il peso offensivo, mentre la formazione di Juric abbassa il baricentro e contiene la pressione degli ospiti.

All’88’ i neroverdi trovano il gol del 2-1. Laurienté conquista una punizione dal limite dell’area e Adzic trasforma con un destro che riapre la partita. Per il centrocampista montenegrino si tratta della terza rete in campionato.

Nel finale il Monza difende il vantaggio fino al triplice fischio. Il 2-1 sul Sassuolo regala a Ivan Juric la prima vittoria in campionato e permette ai brianzoli di salire a 4 punti in classifica. I neroverdi, invece, rimangono a quota 7 punti.

0 Shares
Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

Articoli correlati

Roma-Inter, stasera si decide la vetta: Gasperini ha tre dubbi, Chivu prepara Lautaro-Thuram

Set 19, 2026

Serie A, 5ª giornata da brividi: Roma-Inter per la vetta, Juve-Atalanta vietato sbagliare

Set 18, 2026

Serie A, tutte le probabili formazioni della 5° giornata di campionato

Set 18, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.