Millwall-West Ham, caos nel Dockers Derby: scontri e arresti, in campo finisce 2-2

Gli Hooligan del West Ham beffano quelli del Millwall: si danno appuntamento per la rissa, ma c’è la polizia ad aspettarli. Il derby di Championship, la serie B inglese, è la più famosa partita per gli hooligan di Inghilterra. Ma oggi qualcosa è andato storto. La sfida, valida per la Championship, la Serie B inglese, rappresenta il centesimo confronto ufficiale tra due club legati alle radici operaie dell’East End londinese. In campo il West Ham in doppia rimonta strappa il pari.

IL RESOCONTO E LA STORIA DI UN SECOLO DI ODIO

Tra la nebbia di Londra e il cemento dei quartieri popolari, ci sono rivalità che vanno oltre il semplice rettangolo verde. Si vede e si vive il lato più oscuro e violento. Quando si parla del “Dockers Derby” tra Millwall e West Ham, l’associazione alla pericolosità sociale e non necessariamente (o, per meglio dire, solamente) sportiva non è mai usata a sproposito.

Da decenni, infatti, questo incrocio è per antonomasia il più pericoloso di tutta l’Inghilterra. Quello da potenziale quasi bellico indefinito, che trasforma ogni sfida in un potenziale campo di battaglia, che rappresenta la quintessenza della tensione che può deflagrare in scontri (che possono protrarsi anche successivamente e finire in scontri di piazza) e che ha accresciuto la sua fama nell’immaginario collettivo anche grazie al film del 2005 ‘Hooligans’ interpretato da Elijah Wood. La preparazione alla viglia del match, dal punto di vista dell’ordine pubblico, ha visto Londra in stato di massima allerta. Le autorità britanniche hanno predisposto un imponente dispositivo per evitare incidenti tra le tifoserie, protagoniste in passato di episodi di violenza che hanno contribuito alla fama oscura del derby. Tra gli eventi più ricordati restano i gravi disordini del 2009 a Upton Park e i numerosi scontri tra hooligan che hanno segnato la storia della rivalità.

Eppure, l’ultimo capitolo di questa saga ultracentenaria ha preso una piega del tutto inaspettata, trasformando un potenziale massacro in una beffa epica. La dinamica iniziale sembrava la solita, triste routine: provocazioni incrociate sui social, insulti volati via chat e l’immancabile appuntamento per un regolamento di conti a viso aperto prima della partita. Un gruppo di supporter del Millwall, fiducioso e pronto a passare alle vie di fatto, si è presentato compatto nei pressi di un celebre pub londinese, storico ritrovo dei rivali. Addirittura, alcuni tifosi del Millwall avevano “incartato” dentro una pellicola di cellophane un tifoso del West Ham: un fatto storico e senza precedenti. L’intento era chiarissimo: scatenare una rissa da strada e mostrare la propria supremazia. Ad attenderli, tuttavia, non c’erano gli ultrà degli Hammers, bensì un imponente schieramento di forze dell’ordine. Gli avversari avevano, infatti, orchestrato una trappola perfetta. Invece di incrociare i pugni, i tifosi del West Ham hanno preferito passare una soffiata decisiva alla polizia.

L’area, già ampiamente monitorata e blindata per l’occasione, si è trasformata in una morsa d’acciaio per gli aggressori. Immobilizzati sul posto, perquisiti e subito accompagnati in caserma per le procedure di rito, una decina di fanatici del Millwall ha visto sfumare in un istante l’illusione della vittoria “sul campo”, rimediando un fermo e il conseguente divieto di accesso allo stadio. Nel frattempo, la rete si infiammava di sfottò e video virali con cui la tifoseria del West Ham celebrava lo «scherzetto» ben riuscito. Cui si è unito il risultato — amaro per i padroni di casa, dolce per gli ospiti — del campo, un 2-2 con doppia rimonta degli Hammers. Per comprendere tanta astiosità, bisogna scavare nella storia tardo-ottocentesca della capitale inglese.

Le due compagini nacquero tra i lavoratori dei docks, i magazzini e le banchine del Tamigi. La rivalità era inizialmente una disperata guerra tra poveri per accaparrarsi i contratti di lavoro e non finire sul lastrico. La spaccatura definitiva si consumò poi nel 1926, durante un imponente sciopero generale: mentre gli operai vicini al West Ham incrociarono le braccia per protestare contro le condizioni disumane nei cantieri, quelli del Millwall decisero di continuare a lavorare, venendo marchiati per sempre come «crumiri». Da quel momento l’odio sociale si è trasferito direttamente sulle gradinate, alimentando una faida sanguinosa che ancora oggi, a distanza di un secolo, non accenna a spegnersi.



LA PARTITA: MILLWALL-WEST HAM 2-2

In campo termina 2-2 il derby tra Millwall e West Ham di Champioship al The Den. La formazione di casa chiude il primo tempo avanti di due reti, ma gli ospiti reagiscono nella ripresa e riescono a ristabilire la parità. Il Millwall passa in vantaggio al 16′ minuto con C. Taylor e trova il raddoppio al 48′ minuto con C. Neghli, servito da Lyndon Dykes. Nella seconda frazione il West Ham accorcia al 74′ minuto con M. Kanté. Al 80′ minuto arriva il pareggio firmato da K. Mavropanos, su assist di M. Solomon. Nel finale di partita il West Ham rimane anche in inferiorità numerica per un’espulsione, comminata al minuto 89 proprio a Kantè che aveva accorciato le distanze, ma il risultato non cambia.