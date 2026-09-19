Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Credit foto: Football-Magazine
Calcio Estero

Millwall-West Ham, caos nel Dockers Derby: scontri e arresti, in campo finisce 2-2

Set 19, 20263 Lettura

Gli Hooligan del West Ham beffano quelli del Millwall: si danno appuntamento per la rissa, ma c’è la polizia ad aspettarli. Il derby di Championship, la serie B inglese, è la più famosa partita per gli hooligan di Inghilterra. Ma oggi qualcosa è andato storto. La sfida, valida per la Championship, la Serie B inglese, rappresenta il centesimo confronto ufficiale tra due club legati alle radici operaie dell’East End londinese. In campo il West Ham in doppia rimonta strappa il pari.

IL RESOCONTO E LA STORIA DI UN SECOLO DI ODIO
Tra la nebbia di Londra e il cemento dei quartieri popolari, ci sono rivalità che vanno oltre il semplice rettangolo verde. Si vede e si vive il lato più oscuro e violento. Quando si parla del “Dockers Derby” tra Millwall e West Ham, l’associazione alla pericolosità sociale e non necessariamente (o, per meglio dire, solamente) sportiva non è mai usata a sproposito.

Da decenni, infatti, questo incrocio è per antonomasia il più pericoloso di tutta l’Inghilterra. Quello da potenziale quasi bellico indefinito, che trasforma ogni sfida in un potenziale campo di battaglia, che rappresenta la quintessenza della tensione che può deflagrare in scontri (che possono protrarsi anche successivamente e finire in scontri di piazza) e che ha accresciuto la sua fama nell’immaginario collettivo anche grazie al film del 2005 ‘Hooligans’ interpretato da Elijah Wood. La preparazione alla viglia del match, dal punto di vista dell’ordine pubblico, ha visto Londra in stato di massima allerta. Le autorità britanniche hanno predisposto un imponente dispositivo per evitare incidenti tra le tifoserie, protagoniste in passato di episodi di violenza che hanno contribuito alla fama oscura del derby. Tra gli eventi più ricordati restano i gravi disordini del 2009 a Upton Park e i numerosi scontri tra hooligan che hanno segnato la storia della rivalità.

Eppure, l’ultimo capitolo di questa saga ultracentenaria ha preso una piega del tutto inaspettata, trasformando un potenziale massacro in una beffa epica. La dinamica iniziale sembrava la solita, triste routine: provocazioni incrociate sui social, insulti volati via chat e l’immancabile appuntamento per un regolamento di conti a viso aperto prima della partita. Un gruppo di supporter del Millwall, fiducioso e pronto a passare alle vie di fatto, si è presentato compatto nei pressi di un celebre pub londinese, storico ritrovo dei rivali. Addirittura, alcuni tifosi del Millwall avevano “incartato” dentro una pellicola di cellophane un tifoso del West Ham: un fatto storico e senza precedenti. L’intento era chiarissimo: scatenare una rissa da strada e mostrare la propria supremazia. Ad attenderli, tuttavia, non c’erano gli ultrà degli Hammers, bensì un imponente schieramento di forze dell’ordine. Gli avversari avevano, infatti, orchestrato una trappola perfetta. Invece di incrociare i pugni, i tifosi del West Ham hanno preferito passare una soffiata decisiva alla polizia.

L’area, già ampiamente monitorata e blindata per l’occasione, si è trasformata in una morsa d’acciaio per gli aggressori. Immobilizzati sul posto, perquisiti e subito accompagnati in caserma per le procedure di rito, una decina di fanatici del Millwall ha visto sfumare in un istante l’illusione della vittoria “sul campo”, rimediando un fermo e il conseguente divieto di accesso allo stadio. Nel frattempo, la rete si infiammava di sfottò e video virali con cui la tifoseria del West Ham celebrava lo «scherzetto» ben riuscito. Cui si è unito il risultato — amaro per i padroni di casa, dolce per gli ospiti — del campo, un 2-2 con doppia rimonta degli Hammers. Per comprendere tanta astiosità, bisogna scavare nella storia tardo-ottocentesca della capitale inglese.

Le due compagini nacquero tra i lavoratori dei docks, i magazzini e le banchine del Tamigi. La rivalità era inizialmente una disperata guerra tra poveri per accaparrarsi i contratti di lavoro e non finire sul lastrico. La spaccatura definitiva si consumò poi nel 1926, durante un imponente sciopero generale: mentre gli operai vicini al West Ham incrociarono le braccia per protestare contro le condizioni disumane nei cantieri, quelli del Millwall decisero di continuare a lavorare, venendo marchiati per sempre come «crumiri». Da quel momento l’odio sociale si è trasferito direttamente sulle gradinate, alimentando una faida sanguinosa che ancora oggi, a distanza di un secolo, non accenna a spegnersi.


LA PARTITA: MILLWALL-WEST HAM 2-2

In campo termina 2-2 il derby tra Millwall e West Ham di Champioship al The Den. La formazione di casa chiude il primo tempo avanti di due reti, ma gli ospiti reagiscono nella ripresa e riescono a ristabilire la parità. Il Millwall passa in vantaggio al 16′ minuto con C. Taylor e trova il raddoppio al 48′ minuto con C. Neghli, servito da Lyndon Dykes. Nella seconda frazione il West Ham accorcia al 74′ minuto con M. Kanté. Al 80′ minuto arriva il pareggio firmato da K. Mavropanos, su assist di M. Solomon. Nel finale di partita il West Ham rimane anche in inferiorità numerica per un’espulsione, comminata al minuto 89 proprio a Kantè che aveva accorciato le distanze, ma il risultato non cambia.

 

0 Shares
Avatar
Nello Paolo Pignalosa

Premier League

Articoli correlati

Calcio Estero LIVE: Premier, Bundesliga, Liga e Ligue 1 in diretta

Set 19, 2026

Man United, altro disastro: avanti 2-0, perde 3-2 ed esce dalla Coppa

Set 17, 2026

Calcio estero, il programma del weekend: Manchester si ferma per il derby

Set 11, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.