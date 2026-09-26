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ROME, ITALY - NOVEMBER 12: Head coach of Italy Roberto Mancini attends before the 2022 FIFA World Cup Qualifier match between Italy and Switzerland at Stadio Olimpico on November 12, 2021 in Rome, Italy . (Photo by Claudio Villa/Getty Images)
Nazionale

Mancini dopo il ko:”Primo tempo sottotono, nella ripresa abbiamo fatto bene”

Set 26, 20262 Lettura

Roberto Mancini riparte dagli aspetti positivi della ripresa dopo la sconfitta dell’Italia contro il Belgio all’esordio in Nations League. Il ct azzurro riconosce le difficoltà della squadra nel primo tempo, ma sottolinea la reazione mostrata dopo l’intervallo prima del gol del definitivo 2-0. «Nel primo tempo il Belgio ha giocato meglio di noi, nel secondo è andato in difficoltà. Potevamo pareggiare, poi abbiamo subito gol su un nostro errore», ha spiegato Mancini ai microfoni della Rai al termine della partita.

Mancini: «Nel secondo tempo la squadra ha fatto benissimo»

Il commissario tecnico distingue nettamente le due fasi della gara. Se nella prima parte l’Italia non è riuscita a esprimersi come previsto, nella ripresa la prestazione è cambiata. «Prestazione sottotono? Il primo tempo sì, il secondo no. La squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0. Il Belgio è un’ottima squadra e ha giocato bene», ha sottolineato Mancini. Il ct ha poi commentato i fischi arrivati dagli spalti dell’Olimpico al termine della sfida: «Quando si perde non siamo contenti, i fischi ci stanno».

Italia, Mancini indica gli errori da correggere

In conferenza stampa Mancini è tornato sulle difficoltà incontrate dagli azzurri nei primi 45 minuti. Secondo il tecnico, la squadra non è riuscita a mantenere le giuste distanze, concedendo al Belgio troppo spazio per sviluppare il proprio gioco. «All’inizio ci sono stati un po’ di pensieri del passato e anche il fatto di affrontare una squadra forte. Non siamo riusciti a restare corti e abbiamo dato loro spazio», ha spiegato.

Lo scenario è cambiato nella ripresa, quando l’Italia ha aumentato l’aggressività e recuperato più seconde palle. Il secondo gol belga, però, è arrivato dopo un’altra disattenzione degli azzurri: «Sul 2-0 abbiamo commesso un errore lasciando troppo campo aperto».

«Dobbiamo avere più possesso e perdere meno palloni»

In vista dei prossimi impegni, Mancini ha indicato la strada da seguire: analizzare quanto non ha funzionato nel primo tempo e ripartire dall’atteggiamento mostrato all’inizio della seconda frazione.

«Nei primi minuti della ripresa siamo stati aggressivi e non abbiamo concesso nulla al Belgio. Dobbiamo cercare di perdere meno palloni, avere più possesso e non forzare le situazioni quando non c’è spazio». Il ct ha affrontato anche il tema dell’aspetto psicologico, invitando il gruppo a concentrarsi sul futuro: «Dobbiamo lasciare andare quello che è successo, pensare a ciò che sarà e farlo in modo positivo».

Mancini promuove Romano all’esordio

Nonostante il risultato, il tecnico ha individuato anche alcune indicazioni positive. Tra queste la prova di Romano, schierato dal primo minuto: «Ha fatto una buona prestazione considerando che era la sua prima partita».

Sul malumore dei tifosi, Mancini non cerca attenuanti: «Quando perdi, i tifosi sono dispiaciuti e arrabbiati. Fa parte della partita. Speravano di vedere qualcosa di meglio, ma non è stato tutto negativo». 

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