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BOLOGNA, ITALY - OCTOBER 05: Gianluca Scamacca of Italy celebrates scoring his teams first goal with teammates during the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Italy and Türkiye at Renato Dall'Ara Stadium on October 05, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nations League

Italia da applausi, Turchia ko 3-1: Scamacca e Pio Esposito decisivi

Ott 6, 20261 Lettura

L’Italia batte 3-1 la Turchia e centra un successo pesantissimo nella Uefa Nations League. La Nazionale di Roberto Mancini conquista la seconda vittoria nelle prime quattro giornate, evita aritmeticamente la retrocessione in Lega B e consolida il secondo posto nel gruppo 1 alle spalle della Francia. Decisive le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito, mentre per la squadra di Vincenzo Montella arriva la quarta sconfitta consecutiva.

Scamacca sblocca la partita

Mancini rivoluziona l’Italia con nove cambi rispetto alla sfida contro la Francia, confermando soltanto Donnarumma e pochi punti fermi. La Turchia parte con maggiore aggressività e Kabak prova subito a sorprendere il portiere azzurro dalla distanza. L’Italia fatica inizialmente a trovare spazi, ma al 26’ Scamacca firma l’1-0: sul cross di Di Lorenzo, l’attaccante sfrutta un rimpallo e trova la sua seconda rete con la Nazionale.

Calafiori risponde al pareggio turco

Nella ripresa la Turchia aumenta il ritmo e al 16’ trova l’1-1 con Simsir, servito da Celik dopo un errore di lettura della retroguardia italiana. La reazione azzurra è immediata: quattro minuti più tardi Calafiori realizza il 2-1 sugli sviluppi di una punizione dalla destra. I turchi protestano per una presunta spinta, ma Marciniak convalida la rete.

Pio Esposito chiude i conti

Nel finale Montella alza il baricentro e la Turchia sfiora il pareggio con Ozcan, fermato da un grande intervento di Donnarumma. Al 42’ l’Italia chiude definitivamente la partita: Doumbia avvia l’azione sulla destra, Romano rifinisce e Pio Esposito firma il 3-1, raggiungendo quota sette gol in 13 presenze.

Per gli azzurri sono tre punti fondamentali nel percorso in Nations League. L’Italia tornerà in campo il 12 novembre contro la Francia a Milano, prima dell’ultima gara del girone in casa del Belgio il 15 novembre. Situazione opposta per Montella: quattro sconfitte in quattro partite rendono sempre più delicata la posizione del commissario tecnico della Turchia.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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