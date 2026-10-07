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Serie A

Serie A, arbitri 6ª giornata: Fabbri per Como-Roma, Bonacina dirige Inter-Parma

Ott 7, 20261 Lettura

La Serie A torna in campo dopo tre settimane e sono ufficiali le designazioni arbitrali per la sesta giornata di campionato, in programma da sabato 10 a lunedì 12 ottobre. Tra le gare più attese spicca Como-Roma, affidata a Fabbri, mentre Bonacina è stato scelto per Inter-Parma. Fourneau dirigerà Sassuolo-Milan e Marcenaro sarà l’arbitro di Cagliari-Juventus.

Le designazioni della sesta giornata

Il turno si apre sabato alle 15 con Genoa-Fiorentina, diretta da Maresca con Abisso al VAR. Alle 18 toccherà a Bonacina per Inter-Parma, con Paterna al VAR, mentre Feliciani arbitrerà Napoli-Frosinone delle 20.45.

Domenica il programma parte alle 12.30 con Como-Roma: arbitra Fabbri, assistito da Imperiale e Baccini, con Sozza quarto ufficiale, Gariglio al VAR e Abisso AVAR. Alle 15 Collu dirigerà Lazio-Monza e Pairetto Lecce-Bologna. Alle 18 Sassuolo-Milan sarà affidata a Fourneau, mentre il posticipo delle 20.45 tra Cagliari e Juventus vedrà Marcenaro come direttore di gara. La giornata si chiuderà lunedì: Tremolada arbitrerà Atalanta-Venezia alle 18.30, mentre Crezzini sarà il fischietto di Torino-Udinese alle 20.45.

Arbitri, VAR e assistenti

GENOA – FIORENTINA Sabato 10/10 h. 15.00
MARESCA
COLAROSSI – FONTEMURATO
IV: COLOMBO
VAR: ABISSO
AVAR: CAMPLONE

INTER – PARMA Sabato 10/10 h. 18.00
BONACINA
FONTANI – BARONE
IV: MANGANIELLO
VAR: PATERNA
AVAR: MASSIMI

NAPOLI – FROSINONE Sabato 10/10 h. 20.45
FELICIANI
BERTI – PERROTTI
IV: GUIDA
VAR: COSSO
AVAR: GARIGLIO

COMO – ROMA Domenica 11/10 h. 12.30
FABBRI
IMPERIALE – BACCINI
IV: SOZZA
VAR: GARIGLIO
AVAR: ABISSO

LAZIO – MONZA Domenica 11/10 h. 15.00
COLLU
BAHRI – MORO
IV: MARIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: VOLPI

LECCE – BOLOGNA Domenica 11/10 h. 15.00
PAIRETTO
CECCON – SCARPA
IV: DI BELLO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DIONISI

SASSUOLO – MILAN Domenica 11/10 h. 18.00
FOURNEAU
PALERMO – ROSSI L.
IV: CHIFFI
VAR: SANTORO
AVAR: MERAVIGLIA

CAGLIARI – JUVENTUS Domenica 11/10 h. 20.45
MARCENARO
ROSSI C. – LO CICERO
IV: DOVERI
VAR: CAMPLONE
AVAR: MAGGIONI

ATALANTA – VENEZIA Lunedì 12/10 h. 18.30
TREMOLADA
REGATTIERI – GIUGGIOLI
IV: AYROLDI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PICCININI

TORINO – UDINESE Lunedì 12/10 h. 20.45
CREZZINI
CAVALLINA – ZEZZA
IV: MASSA
VAR: VOLPI
AVAR: CAMPLONE

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