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ROME, ITALY - MARCH 19: Gian Piero Gasperini, Head Coach of AS Roma, looks on prior to the UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between AS Roma and Bologna FC 1909 at Stadio Olimpico on March 19, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)
Serie A

Serie A, tornano i big match: Como-Roma e Cagliari-Juve accendono la 6ª giornata

Ott 9, 20262 Lettura

La sosta per le Nazionali è finita e la Serie A torna protagonista con la sesta giornata, in programma da sabato 10 a lunedì 12 ottobre. Il campionato riparte all’insegna di un equilibrio sorprendente, con tre squadre al comando, distanze minime e una lotta per le prime posizioni che si annuncia più aperta che mai.

Roma, Inter e Lazio condividono il primato con 13 punti, tutte ancora imbattute. Alle loro spalle, però, la concorrenza è agguerrita: il Cagliari, autentica rivelazione di questo avvio di stagione, insegue a una sola lunghezza, mentre il Milan è quinto con 11 punti. Juventus, Como e Frosinone sono invece appaiate a quota 10.

Serie A, Roma e Inter chiamate a difendere il primato

Tra le sfide più interessanti del weekend spicca Como-Roma, in programma domenica alle 12.30. La formazione di Gian Piero Gasperini arriva all’appuntamento con numeri importanti: 14 gol realizzati, appena tre subiti e un Donyell Malen già protagonista con sei reti. Di fronte troverà però il Como di Cesc Fabregas, deciso a riscattare la prima sconfitta stagionale.

L’Inter di Cristian Chivu, reduce dal pareggio contro la Roma, ospiterà invece il Parma a San Siro. I nerazzurri vantano il miglior attacco del campionato con 15 reti e puntano a confermare il percorso perfetto davanti al proprio pubblico. Per gli emiliani sarà anche la prima partita con Alberto Gilardino in panchina.

Impegno casalingo anche per la Lazio di Gennaro Gattuso, che riceverà il Monza all’Olimpico. I biancocelesti hanno costruito il loro primato soprattutto sulla solidità difensiva, con appena tre gol incassati nelle prime cinque giornate.

Cagliari-Juventus, la sfida che può cambiare la classifica

Uno degli appuntamenti più attesi è quello di domenica sera tra Cagliari e Juventus. I sardi di Fabio Pisacane rappresentano la grande sorpresa di questo inizio di stagione: quarti con 12 punti, reduci da tre vittorie consecutive e soprattutto proprietari della miglior difesa della Serie A, con appena due reti subite.

La Juventus di Luciano Spalletti, distante tre punti dalla vetta, cerca invece una vittoria per rilanciarsi definitivamente nella corsa alle prime posizioni. Una sfida particolarmente delicata per i bianconeri, chiamati a fare i conti anche con alcune assenze importanti.

Attenzione anche a Sassuolo-Milan, con i rossoneri ancora imbattuti e intenzionati a restare agganciati al gruppo di testa. Il Napoli di Massimiliano Allegri, invece, ospiterà il sorprendente Frosinone con l’obiettivo di ritrovare continuità dopo un avvio di stagione caratterizzato da risultati altalenanti.

Non solo scudetto: punti pesanti anche nella parte bassa

La sesta giornata offrirà indicazioni importanti anche nella zona retrocessione. Il Genoa, penultimo con un solo punto, aprirà il turno contro la Fiorentina, mentre il Bologna cercherà la prima vittoria stagionale sul campo del Lecce.

Particolarmente delicata anche Atalanta-Venezia, con i lagunari ancora fermi a zero punti dopo cinque sconfitte consecutive. A chiudere il programma sarà Torino-Udinese, confronto tra due formazioni appaiate a quota quattro.

Dieci partite, tre giorni di calcio e una classifica ancora tutta da scrivere. La Serie A riparte con una certezza: nessuna squadra può permettersi di rallentare. Perché, con otto formazioni racchiuse in appena tre punti, ogni risultato può trasformarsi in un’occasione per cambiare il volto del campionato.

Il programma della 6ª giornata

Sabato 10 ottobre
ore 15.00 Genoa-Fiorentina
ore 18.00 Inter-Parma
ore 20.45 Napoli-Frosinone

Domenica 11 ottobre
ore 12.30 Como-Roma
ore 15.00 Lazio-Monza
ore 15.00 Lecce-Bologna
ore 18.00 Sassuolo-Milan
ore 20.45 Cagliari-Juventus

Lunedì 12 ottobre
ore 18.30 Atalanta-Venezia
ore 20.45 Torino-Udinese

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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