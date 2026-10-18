L’Arsenal risponde al City: Brighton travolgente, Man United sempre più in crisi

Nelle partite della domenica della 7^ giornata di Premier League arriva anche la sesta vittoria in campionato dell’Arsenal, che batte 1-0 il Nottingham Forest al City Ground e torna così a -3 dal Manchester City di Enzo Maresca, unica squadra ancora a punteggio pieno. A far felici i Gunners è Madueke, mentre si chiude 1-1 a Elland Road un nuovo capitolo dell’accesissima Roses Rivalry tra Leeds e Manchester United. Prossimo avversario del Milan in Europa League, il Bournemouth supera 2-0 il Sunderland (in dieci dal 17’ minuto) al Vitality Stadium. Continua a volare il Brighton: 5-0 al Crystal Palace all’Amex e terzo posto in classifica.

BRIGHTON-CRYSTAL PALACE 5-0

Il Brighton è uno spettacolo, cinque gol rifilati al Crystal Palace e secondo posto momentaneo alle spalle del Manchester City. Avvio straripante dei padroni di casa, che dopo quattro minuti sono già avanti nel punteggio grazie all’autorete di Canvot. Passano meno di tre minuti e arriva anche il raddoppio, a firma di Gomez su assist di Boscagli. Al 10’ minuto i padroni di casa sono già avanti di tre gol, con Kostoulas che apparecchia per il tris di Ayari. Gli ospiti sono di fatto al tappeto a partita appena iniziata, e non riescono minimamente a reagire nemmeno dopo il 3-0. Il primo tempo si chiude senza ulteriori marcature, ma gli uomini di Hurzeler continuano a dilagare nella ripresa: al 49’ minuto Kostoulas dopo l’assist per Ayari trova anche gloria personale con la rete del 4-0, poi nel finale Hinshelwood, all’84’ minuto, chiude la pratica con il gol del definitivo 5-0. Con cinque vittorie e un pareggio il Brighton sale a 16 punti in classifica, quarto ko per il Crystal Palace, fermo a quota 7.

LEEDS-MANCHESTER UNITED 1-1

Non riesce a rialzarsi il Manchester United, ripreso sull’1-1 in trasferta sul campo del Leeds. I ritmi a inizio partita sono piuttosto bassi, ma con il passare dei minuti i Red Devils prendono sempre più fiducia. Poco dopo la mezzora ecco che arriva il vantaggio ospite: al 35’ minuto Tielemans crossa in mezzo dalla destra e trova la zampata di sinistro di Mbeumo, che vale l’1-0. I padroni di casa provano subito a reagire, ma la prima frazione di gioco si chiude con gli uomini di Carrick avanti. Per il pareggio la formazione allenata da Farke deve aspettare il 51’, quando su corner Calvert-Lewin sfrutta la torre dell’ex Sassuolo Muharemovic e insacca l’1-1. Nella mezzora finale lo United prova timidamente a spostare l’inerzia dalla sua parte, ma non riesce a strappare i tre punti. Leeds e Manchester United salgono rispettivamente a 10 e 7 punti in classifica, con i Red Devils che non escono dalla crisi.

BOURNEMOUTH-SUNDERLAND 2-0

Arriva dopo sette partite la prima vittoria in questa Premier League del Bournemouth, i prossimi avversari del Milan in Europa League piegano il Sunderland 2-0. Pronti via e le cose si mettono subito piuttosto bene per i rossoneri, che al 6’ minuto stappano la partita grazie alla rete di Tavernier su assist di Evanilson. Poco dopo il quarto d’ora piove sul bagnato per i Black Cats: al 17’ minuto Danso commette fallo da ultimo uomo, lasciando in inferiorità numerica gli ospiti. I padroni di casa non ne approfittano subito, e al duplice fischio il risultato è ancora in bilico. Le Cherries chiudono la pratica a inizio secondo tempo, quando Evanilson di sinistro da buona posizione dentro l’area buca per la seconda volta Roefs e sigla il 2-0 definitivo. Prima vittoria del Bournemouth, che sale a 6 punti in classifica, scavalcando tra le altre proprio il Sunderland, bloccato a 4 punti.

NOTTINGHAM FOREST-ARSENAL 0-1

L’Arsenal fa tappa al City Ground per l’appuntamento contro il Nottingham Forest e si ritrova a faticare più del previsto nel corso del primo tempo. A eccezione di un’iniziativa di Gabriel, su azione da calcio d’angolo, i Gunners non costruiscono infatti alcuna palla gol e i primi quarantacinque minuti vanno allora in archivio a reti bianche. Delap e i Garibaldi Reds offrono un’ottima prova, ma non concretizzano, così come Rice: l’inglese ha infatti una buona chance per andare a segno al 72’ minuto, ma non riesce a inquadrare la porta. La squadra di Arteta insiste e all’80’ minuto realizza: a portare avanti i londinesi è Madueke, complice una deviazione di Cunha, che finisce con lo spiazzare Sels. È il gol che decide il match e che riporta l’Arsenal a -3 dal Manchester City capolista.