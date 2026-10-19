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Serie B

Palermo in fuga: il Mantova crolla, il Pisa vola e il Modena perde terreno

Ott 19, 20261 Lettura

Il Palermo è ufficialmente in fuga, ed annulla serve lo scontro diretto contro il Mantova, perché la formazione siciliana senza troppi problemi riesce ad imporsi con un secco 2-0 anche in Lombardia, andando cosi ufficialmente in fuga e con indosso già la maglia rosa, diventa dunque abbastanza facile capire quale potrebbe essere il finale di stagione, se nessuno dovesse recuperare la ruota della capolista. Dunque momento difficile per il Mantova, che dovranno in tempi brevi scrollarsi di dosso, l’amarezza della sconfitta perché non c’è tempo per poter metabolizzare, anche perché il club lombardo, oltre ad essere stato sconfitto a domicilio nello scontro diretto, ha visto il Pisa riportarsi sulla propria ruota, toscani che ormai dal Mantova hanno una sola lunghezza di distacco, frutto della vittoria per 3-1 ottenuta tra le mura amiche, in cui hanno liquidato la pratica Cremonese, certificando cosi il nero fine settimana per le formazione lombarde.

Dello stop del Mantova chi non sa approfittarne è il Modena, sconfitto per 2-1 in casa della Carrarese, che grazie alla vittoria tocca quota 7 punti avvicinando la zona playoff distante soli 4 punti. Fine settimana da dimenticare anche per il Sudtirol, formazione del Euregio sconfitta per 3-0 in casa della Juve Stabia, vespe che conquistano tre punti preziosi in ottica salvezza, discorso diverso per il club altoatesino fermo a quota 12 punti, che manca il possibile sorpasso al Mantova.

Si muove sia pur di poco l’Ascoli che tra le mura amiche, viene bloccato sul par per 1-1 dell’Empoli, stesso risultato anche per l’Avellino che a sua volta blocca il risultato sul segno X in casa del Cesena. Archivia il weekend con un pari ma in questo caso per 2-2 il Benevento, che tra le mura amiche del Vigorito pur portandosi sul 2-0, nella ripresa viene ripreso dal Lane Rossi, che in chiave salvezza conquista un ottimo punto.

Stesso risultato anche per il Verona che pur giocando in casa, viene bloccato sul risultato di 2-2 dal Catanzaro, che sia pur di pochissimo muove la classifica, discorso diverso per il club veneto a cui il solo punto serve a poco. Chi si muove verso la salvezza è l’Entella capace d’imporsi per 2-1 in casa del Padova nello scontro diretto.

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Davide Piteo
Davide Piteo

Nato a Foggia un caldo 9 Luglio del 1981, sono cresciuto con la passione per il calcio e ciclismo, amando la Nazionale degli anni 90 particolarmente quella del Mondiale 90 ossia dell Notti Magiche, mondiale che per tanti si aprii con il Giro d'Italia dello stesso anno vinto da Gianni Bugno. Nel corso degli anni la voglia di raccontare mi ha spinto al giornalismo cominciando con il Giornalino della Parrocchia di San Michele e proseguito con tante esperienze locali e Nazionali,fino ad arrivare al mio approdo in Football Magazine nel 2012. Da quel momento in poi sono rimasto legato solo e soltanto a FM dove mi occupo di Ligue 1, ma nel corso degli anni ho seguito anche la MLS, Gold Cup, Europei e Mondiali. Obiettivi? continuare la mia crescita con FM dove occuparmi anche di altri campionati.

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