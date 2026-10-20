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Premier League

Il Tottenham risorge: De Zerbi trova la prima vittoria e scaccia la crisi

Ott 20, 20262 Lettura

Nel posticipo della 7^ giornata di Premier League, risorge il Tottenham. Dopo tre pareggi e altrettante sconfitte nelle prime sei uscite, gli Spurs di Roberto De Zerbi centrano finalmente la prima vittoria in Premier League. Nel monday night della 7^ giornata di Premier League, infatti, i londinesi battono 3-1 il Coventry, lasciano l’ultimo posto in classifica agganciando proprio la squadra di Lampard a 6 punti e provano a dare una svolta alla loro stagione. La sfida del ‘Tottenham Hotspur Stadium‘ si sblocca già al 14’ minuto con il gol dell’ex Leicester Maddison, imbeccato da Kudus. Nella ripresa i ‘Sky Blues‘ reagiscono e ristabiliscono l’equilibrio con la zampata di Rudoni al 49′ minuto. Nel momento di maggiore difficoltà però, i ragazzi di De Zerbi rimettono la freccia con l’ex City Marmoush, al 58′ minuto, poi chiudono la pratica con il sigillo di Davies in pieno recupero, al 96′ minuto.

TOTTENHAM-COVENTRY CITY 3-1

È finalmente arrivata la prima vittoria per il Tottenham di Roberto De Zerbi, che grazie al 3-1 contro il Coventry fa anche un piccolo balzo in avanti in classifica. Gli Spurs passano in vantaggio al 14’ minuto con un capolavoro assoluto di James Maddison da fuori area. A inizio ripresa gli ospiti trovano il gol del pari con Rudoni, prima del 2-1 di Omar Marmoush al 58′ minuto. Nel recupero Davies chiude la pratica con la rete del definitivo 3-1.

Con tanta fatica, e non senza soffrire, il Tottenham di De Zerbi riesce a vincere e ottiene per la prima volta i tre punti in questa Premier League. Gli Spurs passano avanti al 14’ minuto grazie a una perla di James Maddison. Il trequartista inglese riceve palla da Kudus, schierato come esterno destro, e da fuori lascia partire un tiro potente e preciso che scavalca Rushworth. La squadra di De Zerbi non riesce a creare ulteriori occasioni, ma con un dominio totale del possesso limita le offensive avversarie. A inizio ripresa il Coventry trova subito il gol del Pari: Rudoni mette dentro da due passi dopo una bella azione in contropiede dei suoi su assist di Thomas-Asante. Il Tottenham però non si scompone, e al 58’ minuto torna avanti grazie al primo gol in maglia Spurs di Marmoush. L’egiziano si libera del marcatore avversario e dal limite dell’area fa partire un bel destro a giro che si insacca in rete. Gli ospiti alzano il ritmo alla ricerca del pareggio, ma al fotofinish, al 96’ minuto, Ben Davies chiude i conti con un mancino da fuori su un passaggio di Solanke. Primo successo per De Zerbi in questa Premier League: il Tottenham sale a 6 punti in classifica ed esce dalla zona retrocessione, raggiungendo proprio il Coventry.

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