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Idrissa Toure' (Pisa) celebrates during Pisa SC vs US Cremonese, Italian soccer Serie A match in Pisa, Italy, November 07 2025
Serie B

Il Palermo non si ferma, il Modena vola e l’Ascoli travolge il Catanzaro

Ott 26, 20262 Lettura

Ottava di campionato caratterizzato dal segno 2 in schedina, la conferma di ciò  giunge dalle sei vittorie in trasferta, in cui le battistrada  colgono i tre punti, mentre si riscatta il Padova corsaro ad Avellino, importanti successi in zona salvezza, in cui  Vicenza ed Juve Stabia, rendono critica la situazione della Cremonese,  mentre il pesante tracollo del Catanzaro, fanalino di coda, determina la fine dell’esperienza di Mister Gorgone sulla panchina calabrese. Vittoria ma non poco faticosa per la fuggitiva Palermo, che ha dovuto sudare le proverbiali 7 camice per avere ragione di una Carrarese  mai doma e soprattutto giunta al Barbera  senza alcun timore reverenziale, non dandosi per vinta neppure dopo il momentaneo vantaggio palermitano  giunto  alla mezz’ora con il quinto centro stagionale di Johnsen. Toscani che non sbando tanto da trovare il pari con il sempre più determinante Rubino, in rete per la terza gara consecutivo, prima di arrendersi alla stoccata del giovane Dominic Vavassori, che regala alla formazione di Mister Inzaghi un successo che le consente di mantenere le cinque lunghezze di vantaggio sul Mantova, che riscatta la battuta d’arresto proprio contro i siciliani andando ad imporsi a Chiavari contro una Virtus Entella ancora alla ricerca della sua primo successo interno della stagione, ai diavoletti liguri basta una rete di Gliozzi in apertura per conquistare un successo che consente ai virgiliani di mantenere la seconda posizione.

Il tanto atteso  Derby emiliano-romagnolo, lo conquista il Modena, canarini che archiviano la pratica Cesena spedendo il match agli archivi,  già nel primo tempo, grazie all’immediata espulsione di Fiori per poi affidarsi alla rinnovata vena realizzativa di Belotti che, schierato per la prima volta da titolare, ripaga la fiducia con una doppietta che lo porta a quota 5 in appena 185′ minuti giocati, a ci si aggiungono l’autorete del cesenate  Frabotta, consentendo ai  Canarini di  restare sulla ruota del Mantova, distante un  solo punto.  Ma sulla ruota del Modena resta sempre ad una lunghezza di distacco, l’Ascoli a dir poco devastante a Catanzaro, dove nonostante palo svantaggio firmato dall’ivoriano Koffi, passeggia sulle ceneri del club calabrese allo sbando più totale, andando al riposo sul rotondo 4-1, spendendo il match agli archivi con   con un tennistico 6-1  che costa la panchina a Mister Gorgone, al cui posto è stato chiamato Michele Mignani.

Perde contatto dal terzo posto il Pisa bloccato sul risultato di 1-1 in casa del Verona, sempre più sorprendente il Benevento che, imbattuto da cinque turni, si impone in casa dell’Arezzo con un secco 3-0, schizzando al quinto posto in classifia con 14 punti ed un distacco di sole tre lunghezze dalla seconda in classifica Mantova.  Rallenta anche il SudTirol che tra le mura amiche viene bloccata dalla Sampdoria sul risultato di 1-1, con alla guida l’ex tecnico nerazzurro Luca ,consentendo ai blucerchiati di abbandonare l’ultimo posto in classifica, perde lo scontro diretto l’Avellino, che tra le mura amiche del Partenio viene superato dal Padova, per 1-0, risultato che consente alla formazione lombarda di portarsi ad una sola lunghezza dal club ipino e dunque ad una sola lunghezza dalla zona playoff. A chiudere il quadro  il Vicenza, che nell’anticipo di venerdì torna alla vittoria, superando l’Empoli con un secco 2-0.

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Davide Piteo
Davide Piteo

Nato a Foggia un caldo 9 Luglio del 1981, sono cresciuto con la passione per il calcio e ciclismo, amando la Nazionale degli anni 90 particolarmente quella del Mondiale 90 ossia dell Notti Magiche, mondiale che per tanti si aprii con il Giro d'Italia dello stesso anno vinto da Gianni Bugno. Nel corso degli anni la voglia di raccontare mi ha spinto al giornalismo cominciando con il Giornalino della Parrocchia di San Michele e proseguito con tante esperienze locali e Nazionali,fino ad arrivare al mio approdo in Football Magazine nel 2012. Da quel momento in poi sono rimasto legato solo e soltanto a FM dove mi occupo di Ligue 1, ma nel corso degli anni ho seguito anche la MLS, Gold Cup, Europei e Mondiali. Obiettivi? continuare la mia crescita con FM dove occuparmi anche di altri campionati.

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