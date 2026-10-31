Terremoto a Manchester: City ko col Brighton, United a picco. Chelsea e Tottenham volano

Nelle partite del Sabato della 9^ giornata di Premier League arrivano delle sorprese. Dopo 7 successi consecutivi, per il Manchester City arrivano due stop in fila in Premier League. All’Etihad il Brighton vince 1-0, vendicando così la sconfitta in coppa di tre giorni fa. Decide un gol di Ayari all’11’ minuto, segnato su assist di De Cuyper. Vincono anche Bournemouth, Brentford e Coventry. Alle 13:30 il Chelsea ha battuto 2-0 il Manchester United grazie alle reti di Rogers e Palmer: Red Devils in zona retrocessione. il Bournemouth riesce a superare il Leeds 2-0 grazie a un gol al 31’ di Evanilson e al raddoppio di Adli nel recupero della ripresa. Successo interno anche per il Brentford, che passa sul Nottingham Forest grazie all’autogol dell’ex Serie A Milenkovic alla mezz’ora e alla rete di Igor Thiago al 76’. Vittoria importante in chiave salvezza per il Coventry, che batte 3-1 il Sunderland con le reti di Sakamoto, Awoniyi e Rudoni: inutile il rigore di Le Fée per gli ospiti. L’unico pareggio arriva tra Hull e Ipswich, che chiudono sul 2-2 (22’ minuto Luis, 58’ minuto Iroegbunam, 68’ minuto McBurnie, 74’ minuto Enciso).

CHELSEA-MANCHESTER UNITED 2-0

Nella partita di apertura, alle 13.30, il Manchester United crolla anche a Stamford Bridge, il Chelsea si impone 2-0. Nel corso della prima frazione di gioco gli ospiti sono molto più brillanti rispetto ai padroni di casa: Bruno Fernandes ha una grande chance in avvio, poi dopo la mezzora viene annullato il gol di Cunha da due passi sugli sviluppi di corner a causa di un fuorigioco, al 34’ minuto. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, ma con buone sensazioni per i Red Devils. Dopo l’intervallo cambia tutto: in avvio di ripresa Rogers parte praticamente da metà campo, semina il panico in slalom e arriva a bucare Lammens con il sinistro al 50’ minuto. Le cose per gli ospiti peggiorano all’ora di gioco, quando serve una revisione Var per un fallo di Lisandro Martinez: l’arbitro assegna un penalty ai Blues, sventolando anche il secondo cartellino giallo ai danni del difensore argentino. Dal dischetto Cole Palmer non sbaglia al 64’ minuto, per il 2-0 degli uomini di Xabi Alonso. Sotto di due reti e di un uomo la formazione allenata da Carrick non riesce più a reagire, e anzi rischia anche il tris di Estevao al 71’ minuto, ma il gol viene annullato dopo controllo Var. La sfida finisce 2-0: il Chelsea sale a 16 punti e si affaccia alla zona Champions League, quarta sconfitta invece per il Manchester United, bloccato a 7 punti appena sopra alla zona retrocessione.

MANCHESTER CITY-BRIGHTON 0-1

Parte subito forte il Brighton, a dimostrazione delle proprie intenzioni di riscattare la sconfitta di coppa. I Seagulls passano avanti dopo poco più di 10 minuti grazie a un gol di Ayari, bravo a farsi trovare pronto sul passaggio a centro area di De Cuyper, che sfrutta un clamoroso liscio di Matheus Nunes. Dopo lo svantaggio il City inizia a prendere campo, controllando come sempre il possesso, e va alla conclusione ravvicinata più volte soprattutto con Ndiaye e Haaland, ma senza trovare il gol del pari. Nella ripresa la squadra di Maresca alza ulteriormente il baricentro e la pressione, anche se le occasioni chiare latitano soprattutto nei minuti iniziali. La più grossa capita sul destro di Ndiaye, che al termine di una bella azione corale, colpisce il palo col destro da posizione comunque defilata. All’89’ minuto, O’Reilly ha un’enorme chance per pareggiare i conti, ma il suo colpo di testa termina a lato di poco. A recupero quasi scaduto Doku colpisce il secondo legno della serata, propiziato anche dalla grande parata di Verbruggen. Finisce così 0-1 all’Etihad, con il City che ora rischia il sorpasso dell’Arsenal. Continua a stupire il Brighton, ora a -2 proprio dalla squadra di Maresca e sempre più terzo.

TOTTENHAM-CRYSTAL PALACE 2-0

Non c’è due senza tre per il Tottenham, che scala la classifica col terzo successo consecutivo ed entra nella top-10 della Premier League. La sfida si mette subito sui binari giusti per gli Spurs, visto che Mateta si fa espellere dopo tredici minuti e lascia il Crystal Palace in dieci per tutta la partita: fallo grave, revisione al Var e cartellino rosso dopo l’iniziale giallo ventolato da Oliver. Strada spianata dunque per il Tottenham, che passa al 25′ minuto col colpo di testa di Archie Gray e si mette in pieno controllo della sfida. I padroni di casa si mettevano dunque a caccia del bis per chiudere i giochi, trovando un buon ritmo e una buona resistenza da parte delle Eagles, capaci di tenere per ampi tratti del match. Solo al 73′ minuto arrivava il bis firmato da van Hecke con un tap-in ravvicinato, mentre Kudus si divorava il tris nel recupero: ottimo il subentro del giovane Williams-Barnett. Tris di successi dunque per De Zerbi, come non succedeva al Tottenham dal febbraio 2025: Spurs ottavi a quota 12 punti. Crolla invece il Crystal Palace, che subisce il terzo ko di fila ed è terzultimo: sotto sette punti per Sage, ora sotto esame.

ASTON VILLA-FULHAM 1-1

Suzuki dà e Suzuki toglie all’Aston Villa: grandi parate nel primo tempo per proteggere il vantaggio, erroraccio nella ripresa per l’1-1 col Fulham. I Villans approcciano meglio la gara e sprecano una grande chance al 16′ minuto, quando McGinn spara il rigore sulla traversa, poi rischiano: Suzuki salva su Bobb e Gonzalo Garcia. La prima rete della sfida arriva al 39′ minuto, con l’assist di Manzambi e l’ennesimo gol di Jackson: ottava rete nelle ultime dieci per l’ex Chelsea e Villarreal, è 1-0 per i padroni di casa. Suzuki salva ancora i suoi in due occasioni, col Fulham che spinge e sfiora a più riprese il pari: insidiosissimi Gonzalo e Bobb. L’ex Parma commette però un grave errore al 65′ minuto, sbagliando completamente l’uscita e siglando il pari con un’autorete. Il gol dà ulteriore carica ai Cottagers, che toccano quota 2.21xG e spingono, senza riuscire a vincerla. Un punto a testa al Villa Park e l’ultima chance è per Emery, con Pau Torres che si divora il gol-vittoria. Villans a quota 12 punti, Fulham a quota 9 e ora a +2 sulla terzultima: Arbeloa respira.

BORNEMOUTH-LEEDS 2-0

Il Bouremouth non si ferma più: terza vittoria consecutiva, battuto 2-0 il Leeds in casa con gol di Evanilson al 31′ minuto e Adli, praticamente in chiusura, al 94′ minuto. All’11’ minuto annullato per un tocco di mani un gol agli ospiti: Calvert-Lewin fermato dal Var.

BRENTFORD-NOTTINGHAM FOREST 2-0

Fa rispettare il fattore campo e vince 2-0 anche il Brentford contro il Nottingham Forest: autorete dell’ex Fiorentina, Milenkovic, alla mezz’ora, chiude i conti Thiago al 76′ minuto.

COVENTRY CITY-SUNDERLAND 3-1

Tris del Coventry di Lampard al Sunderland: apre Sakamoto al 17′ minuto, raddoppia Awoniyi al 37′ minuto, triplica Rudoni al 52′ minuto ed è dell’ex Roma Le Fée, su calcio di rigore, al 67′ minuto, il gol della bandiera. Gli ospiti chiudono la gara in 10 uomini per l’espulsione di Omar Alderete praticamente in chiusura di partita al 9’ minuto di recupero oltre il 90’ minuto.

HULL CITY-IPSWICH TOWN 2-2

Partita ricca di gol ed emozioni che danno vita allo spettacolare 2-2 in Hull City-Ipswich Town: con le reti di Florentino al 22′ minuto che porta in vantaggio gli ospiti (0-1), Iroegbunam che pareggia i conti al 58′ minuto (1-1), McBurnie firma il sorpasso dei padroni di casa al 68′ minuto (2-1) ed Enciso che chiude i conti al 74′ minuto, fissando il risultato sul 2-2 finale.