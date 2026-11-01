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Serie A

Lazio capolista solitaria, Cagliari rimontato! Como di rigore, Frosinone inarrestabile

Nov 1, 20263 Lettura

COMO – VENEZIA 1-0

43’ Da Cunha

Al Como di Cesc Fabregas è sufficiente un calcio di rigore per confermare il quarto posto in classifica. La sfida del “Sinigaglia” che apre la domenica calcistica, è quasi un testa coda tra la formazione che esprime il miglior calcio della nostra Serie A e quella che in questa prima porzione di stagione ha riscontrato maggiori difficoltà ad adattarsi alla massima categoria e che rimane, al momento, fanalino di coda in graduatoria. Nell’undici di partenza tra i lariani (4-2-3-1), figura Samuele Ricci e non Perrone: questa la novità del tecnico spagnolo per sorprendere i lagunari. Cambiano i fattori ma il prodotto è sempre lo stesso, perché fin dal 1’ i padroni di casa irretiscono l’avversario di turno con scambi di prima e possesso palla che sfiora l’80%. Il Venezia, allora, prova a replicare la gara condotta contro l’Inter chiudendo ogni spazio con applicazione ma, così facendo, le occasioni per ripartire sono davvero ridotte al lumicino. Tutte le occasioni della prima frazione, dunque, capitano sui piedi del Como. Douvikas e Da Cunha testano i riflessi dell’attento Filip Stankovic. Poi, però, a metà tempo arriva un “giallo” che farà discutere facendo esplodere la protesta degli arancioneroverdi: l’arbitra Ferrieri Caputi concede la massima punizione in favore degli ospiti per un evidente tocco con il braccio (largo) in area di Milla, ma l’intervento del Var fa tornare sui propri passi la direttrice di gara. Penalty revocato, si rimane sullo 0-0. L’episodio incriminato non fa altro che dare maggiore vigore all’aggressività comasca. Al 43’ Douvikas entra in area e viene messo a terra da Juan Jesus: rigore concesso e trasformato da capitan Da Cunha. Nella ripresa, continua il monologo dei lariani: Baturina e Yan Couto sfiorano il raddoppio. L’undici di Nicola si affaccia solo nel finale, ma Butez fa buona guardia. I tre punti permettono al Como di rimanere in alta quota, al quarto posto, staccato di un punto dalla Roma, da due dall’Inter e da cinque dalla sorprendente Lazio di Gattuso. Il Venezia non riesce a muovere la sua classifica deficitaria. Mister Nicola dovrà lavorare ancora tanto per rendere il suo attacco più incisivo.

FROSINONE – TORINO

2-0 48’ Ghedjemis, 93’ Calò

Continua a salire il Frosinone di Massimiliano Alvini. I ciociari liquidano il Torino in casa e raggiungono quota 20 al sesto posto in classifica. Due a zero per i giallazzurri con i gol che arrivano tutti nella ripresa. Una vittoria della maturità, quella dei padroni di casa, che continuano a sorprendere per maturità, intensità e gioco espresso. Sono numeri da record per una neopromossa, solo la Juventus nell’era tre punti (quella post Calciopoli) aveva numeri simili! Frosinone che oggi ha mostrato anche una certa solidità difensiva, concedendo pochissimo al Torino che, per la verità, ha fatto davvero poco soprattutto in fase offensiva con Simeone e Che Adams. Per Ghedjemis è la prima marcatura in Serie A, Calò in pieno recupero ha siglato invece la rete del definitivo raddoppio (quinta rete stagionale, come lui solo Rabiot tra i centrocampisti).

LAZIO -CAGLIARI 2-1

20’ Nzola (C), 36’ Isaksen (L), 83’ Pinamonti (L)

Lazio capolista solitaria della classifica. La vittoria sul Cagliari vale tanto, tantissimo per la straordinaria formazione di Rino Gattuso, perché i tre punti conquistati oggi – non senza qualche difficoltà – contro i sardi valgono primato e nuovo record storico di questo club. A differenza però delle precedenti uscite, in questa occasione i capitolini – almeno nella prima metà di gara – non esprimono il miglior calcio, anzi. È il Cagliari a rendersi maggiormente pericoloso, fino ad arrivare al momentaneo vantaggio firmato da Nzola al 20’. La Lazio appare sfiatata rispetto al recente passato, a dimostrazione di ciò gli evidenti errori di passaggio da parte dei giocatori di casa. Poi, però, sale in cattedra il “mago” Isaksen: gran gol con il sinistro al 36’ che riequilibra lo score. Fazzini ha subito la possibilità di riportare i suoi in vantaggio, ma la spreca. Nella ripresa la Lazio, anche grazie alle sostituzioni del tecnico calabrese che inserisce Dele-Bashiru e Pinamonti per Frattesi e Zaccagni, trova l’insperato gol dell’ex attaccante del Sassuolo: all’83’, infatti, Pinamonti fa secco Caprile con un colpo di testa perfetto su assist di Pedraza che regala alla Lazio il primato solitario. Nel recupero il rosso a Obert lascia gli isolani in dieci.  

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Emanuele Tocchi

Serie A

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