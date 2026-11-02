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Serie B

Il Palermo vola a +6 sul Modena: Belotti trascina i rosanero, la Sampdoria rialza la testa

Nov 2, 20262 Lettura

Non si arresta la corsa del Palermo: la fuggitiva in maglia rosa, tra le mura amiche in quella che era la decima giornata di andata, supera in scioltezza per 3-1 il Vicenza, tocca quota 26 punti e porta il distacco dalla più immediata inseguitrice Modena a ben 6 lunghezze. Complice, ovviamente, anche il pari che ha visto protagonisti proprio i canarini, bloccati sul risultato di 1-1 dal Mantova. Un pareggio che tutto sommato regala un buon punto in classifica ad entrambe le inseguitrici, che giocano a non farsi male restando l’uno sulla ruota dell’altra ed in attesa che la capolista rallenti la sua marcia, così da poter accorciare il distacco. Sugli scudi ancora un formidabile Belotti che a Modena non solo sembra essere rinato, ma con ben 7 centri all’attivo entro la fine di novembre potrebbe anche raggiungere la doppia cifra, costringendo così il C.T. Mancini a doverci fare un pensierino.

Del pari del Modena non sa approfittarne l’Ascoli, bloccato sullo 0-0 in casa dell’Arezzo. Il punto guadagnato va sicuramente bene alla formazione toscana impegnata nella corsa salvezza, un po’ meno al club marchigiano che resta ad una lunghezza dalla seconda piazza occupata dal Modena. Seconda vittoria consecutiva nonché quarto risultato utile di fila per il Verona, che tra le mura amiche supera per 3-0 la Carrarese, portandosi a tre lunghezze dal Mantova. Sorride anche l’Avellino che al Partenio supera per 2-0 il Pisa, portandosi a quota 15 punti ed agganciando in classifica il Verona, ma anche i cugini di regione del Benevento, sconfitti per 2-0 in casa della Cremonese; il team lombardo ora con 12 punti guarda sempre più da vicino la coda della zona playoff.

Chi si avvicina alla zona playoff è il Südtirol, club dell’Euregio che, pur pareggiando per 1-1 con il Cesena, tocca quota 14 punti portandosi ad una sola lunghezza dagli spareggi promozione. Il pari va bene anche alla formazione romagnola che ora, con 12 punti, vede a sua volta la coda del gruppo playoff. Chi si muove, e lo fa pesantemente, è la Sampdoria: tra le mura amiche conquista il derby ligure con l’Entella imponendosi per 2-0. Un successo che consente ai blucerchiati di toccare quota 8 punti, agganciare l’Empoli e portarsi ad una sola lunghezza dalla zona playout. Prova a muoversi anche il Catanzaro, che sempre in casa pareggia per 1-1 con il Padova; la squadra veneta, grazie al punto conquistato in Calabria, viaggia ad una sola lunghezza dalla zona playoff.

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Davide Piteo
Davide Piteo

Nato a Foggia un caldo 9 Luglio del 1981, sono cresciuto con la passione per il calcio e ciclismo, amando la Nazionale degli anni 90 particolarmente quella del Mondiale 90 ossia dell Notti Magiche, mondiale che per tanti si aprii con il Giro d'Italia dello stesso anno vinto da Gianni Bugno. Nel corso degli anni la voglia di raccontare mi ha spinto al giornalismo cominciando con il Giornalino della Parrocchia di San Michele e proseguito con tante esperienze locali e Nazionali,fino ad arrivare al mio approdo in Football Magazine nel 2012. Da quel momento in poi sono rimasto legato solo e soltanto a FM dove mi occupo di Ligue 1, ma nel corso degli anni ho seguito anche la MLS, Gold Cup, Europei e Mondiali. Obiettivi? continuare la mia crescita con FM dove occuparmi anche di altri campionati.

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