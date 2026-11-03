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Pronostici Champions League

Pronostici Champions League: analisi e consigli per le gare della 4° giornata

Nov 3, 20262 Lettura

La UEFA Champions League 2026/2027 entra nel vivo con la quarta giornata della fase a girone unico. Tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre 2026, l’Europa del calcio si accende con scontri diretti ad altissima tensione, sfide cruciali per le italiane e incroci storici tra i top club del continente.  Scopriamo l’analisi dettagliata, i pronostici esatti, i potenziali marcatori e i calciatori più a rischio cartellino delle partite principali di questa due giorni europea.

⚽ Manchester United – AS Roma (Ore 21:00)

Una notte da brividi a Old Trafford. Entrambe le squadre arrivano da un turno positivo nella terza giornata (vittoria netta della Roma e passo falso dello United), ma il “Teatro dei Sogni” impone sempre ai Red Devils di fare la partita. Ci si attende una gara aperta e ricca di intensità agonistica.
Pronostico: GOAL (Entrambe le squadre segnano) / Over 2.5 [1]
Possibile Marcatore: Marcus Rashford (Manchester United) – Le sue accelerazioni in transizione possono mettere in seria difficoltà la retroguardia giallorossa.
Possibile Ammonito: Gianluca Mancini (AS Roma) – Il centrale azzurro dovrà gestire clienti molto rapidi e difficilmente finirà la gara senza un cartellino.

⚽ Atlético Madrid – Bayern Monaco (Ore 21:00)

Il vero heavyweight di questo martedì si gioca al Riyadh Air Metropolitano. La squadra del “Cholo” Simeone si confronta con la corazzata tedesca guidata da Vincent Kompany. Tradizionalmente i bavaresi faticano a Madrid, ma la qualità offensiva del Bayern rimane spaventosa
Pronostico: X2 + Under 3.5
Possibile Marcatore: Harry Kane (Bayern Monaco) – Il bomber inglese si esalta in queste serate da dentro o fuori.
Possibile Ammonito: cuti Romero (Atlético Madrid) – In mezzo al campo sarà una battaglia di nervi e muscoli; l’argentino è il candidato ideale per il giallo.

⚽ Feyenoord – Inter (Ore 21:00)

I nerazzurri volano al De Kuip di Rotterdam per dare continuità all’ultima vittoria europea conquistata contro lo Shakhtar. Il catino olandese è sempre ostico, ma il tasso tecnico dell’Inter e la solidità del suo centrocampo offrono ampie garanzie. [1, 2]
Pronostico: 2 (Vittoria Inter)
Possibile Marcatore: Marcus turam (Inter) – Il capitano nerazzurro è pronto a graffiare in area di rigore sfruttando i cross dalle fasce.
Rigore nella partita

Le Partite di Mercoledì 4 Novembre 2026

⚽ Porto – Napoli (Ore 21:00)

Il Napoli affronta la complessa trasferta dell’Estádio do Dragão. I portoghesi in casa si trasformano e storicamente concedono pochissimo alle squadre italiane. Per gli azzurri sarà un esame di maturità europeo volto a blindare il passaggio del turno.
Pronostico: Under 2.5 (Gara molto tattica e bloccata)
Possibile Marcatore: Scott mctominay (Napoli) – Con una delle sue classiche giocate solitarie può spaccare in due la difesa lusitana.
Possibile Ammonito: Alan Varela (Porto) – Il mediano di rottura dei padroni di casa farà molta densità centrale per arginare le ripartenze azzurre.

⚽ RB Leipzig – Manchester City (Ore 21:00)

Il City, dopo la clamorosa cinquina rifilata all’AEK Atene nello scorso turno, vuole dominare anche in Germania per riprendersi la vetta del girone unico. Il Lipsia proverà a pungere in contropiede
Pronostico: 2 + Over 2.5
Possibile Marcatore: Erling Haaland (Manchester City) – Ex della partita (considerando il passato a Salisburgo e Dortmund), conosce benissimo le difese tedesche.
Possibile Ammonito: Willi Orbán (RB Leipzig) – Il capitano del Lipsia avrà l’ingrato compito di contenere Haaland; il fallo tattico è dietro l’angolo.

⚽ Lens – Como (Ore 21:00)

La favola Como continua sul palcoscenico dello Stade Bollaert-Delelis. Dopo la storica e clamorosa vittoria contro il Manchester United per 4-1 nel turno precedente, i lombardi sognano un altro colpaccio contro i francesi. Non sarà facile, ma l’entusiasmo della squadra italiana è alle stelle. ]
Pronostico: X2 (Doppia chance a favore del Como)
Possibile Marcatore: Nico Paz (Como) – L’attaccante italiano sta vivendo un momento magico e sente la porta come non mai.
Possibile giallo Lens (Como) – Difensore ruvido, che soffre la rapidità degli inserimenti palla al piede

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