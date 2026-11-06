Calcio estero, weekend di fuoco: Atlético-Barça vale la vetta della Liga

Il calcio europeo si prepara a un weekend ad alta tensione, con i principali campionati pronti a regalare spettacolo prima della pausa per le Nazionali. La sfida più attesa è Atlético Madrid-Barcellona, scontro diretto per il primo posto nella Liga. In Premier League l’Arsenal vuole consolidare il primato, mentre il Manchester City cerca il riscatto. In Bundesliga prosegue il duello tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, mentre in Francia il PSG punta ad allungare sulle inseguitrici.
Premier League, Arsenal in fuga e City sotto pressione
L’Arsenal capolista, forte dei suoi 24 punti, ospita l’Hull dopo il prestigioso successo di Anfield contro il Liverpool. Il Manchester City, distante tre lunghezze, affronta il Nottingham Forest con l’obiettivo di interrompere una serie di due sconfitte consecutive. Attenzione anche al Chelsea, impegnato contro il Sunderland, e al Manchester United, chiamato al riscatto contro l’Aston Villa.
Il programma completo della 10ª giornata
Venerdì 6 Novembre, 21:00
Everton vs Coventry City
Sabato 7 Novembre, 13:30
Leeds vs Tottenham
Sabato 7 Novembre, 16:00
Arsenal vs Hull City
Fulham vs Newcastle
Sabato 7 Novembre, 18:30
Nottingham Forest vs Manchester City
Domenica 8 Novembre, 15:00
Brighton vs Brentford
Crystal Palace vs Liverpool
Ipswich Town vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Domenica 8 Novembre, 17:30
Manchester United vs Aston Villa
Liga, Atlético-Barcellona accende la corsa al titolo
Il Barcellona di Flick, primo con 30 punti, affronta l’Atlético Madrid di Simeone, secondo a quota 28 e reduce da sei vittorie consecutive. Una sfida che potrebbe cambiare la leadership del campionato spagnolo. Il Real Madrid, terzo con 27 punti, cerca invece il successo sul campo del Valencia per approfittare dello scontro diretto.
Il programma completo della 12ª giornata
Venerdì 6 Novembre, 21:00
Siviglia vs Alavés
Sabato 7 Novembre, 14:00
Málaga vs Racing Santander
Sabato 7 Novembre, 16:15
Espanyol vs Deportivo
Sabato 7 Novembre, 18:30
Osasuna vs Athletic Club
Sabato 7 Novembre, 21:00
Valencia vs Real Madrid
Domenica 8 Novembre, 14:00
Elche vs Betis
Domenica 8 Novembre, 16:15
Real Sociedad vs Rayo Vallecano
Domenica 8 Novembre, 18:30
Celta Vigo vs Levante
Villarreal vs Getafe
Domenica 8 Novembre, 21:00
Atlético Madrid vs Barcellona
Bundesliga, Bayern e Dortmund si giocano il primato
Dopo il 2-2 nel Klassiker, Bayern Monaco e Borussia Dortmund condividono la vetta con 18 punti. I bavaresi, ancora affidati ad Aaron Danks, affrontano il Mainz, mentre i gialloneri ospitano l’Elversberg. Il Friburgo, terzo a due lunghezze, resta in agguato e riceve l’Union Berlino.
Il programma completo della 9ª giornata
Venerdì 6 Novembre, 20:30
Amburgo vs Borussia Mönchengladbach
Sabato 7 Novembre, 15:30
Borussia Dortmund vs Elversberg
Mainz vs Bayern Monaco
Paderborn vs Eintracht Francoforte
RB Lipsia vs Augsburg
Sabato 7 Novembre, 18:30
Stoccarda vs Werder Brema
Domenica 8 Novembre, 15:30
Colonia vs Leverkusen
Domenica 8 Novembre, 17:30
Friburgo vs Union Berlino
Domenica 8 Novembre, 19:30
Hoffenheim vs Schalke 04
Ligue 1, PSG davanti a tutti: attenzione a Lens-Marsiglia
Il PSG capolista, reduce da sei vittorie consecutive, ospita il Troyes per difendere il primo posto. Il Lilla, secondo a due punti, affronta il Rennes in uno scontro diretto importante per le zone alte. A chiudere il programma sarà Lens-Marsiglia, sfida che promette equilibrio e spettacolo.
Il programma completo della 10ª giornata
Venerdì 6 Novembre, 20:45
Tolosa vs Strasburgo
Sabato 7 Novembre, 19:00
Auxerre vs Paris FC
Sabato 7 Novembre, 21:05
PSG vs Troyes
Domenica 8 Novembre, 15:00
Rennes vs Lilla
Domenica 8 Novembre, 17:15
Angers vs Nizza
Brest vs Lione
Le Havre vs Lorient
Le Mans vs Monaco
Domenica 8 Novembre, 20:45
Lens vs Olympique Marsiglia