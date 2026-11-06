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Calcio Estero

Calcio estero, weekend di fuoco: Atlético-Barça vale la vetta della Liga

Nov 6, 20262 Lettura

Il calcio europeo si prepara a un weekend ad alta tensione, con i principali campionati pronti a regalare spettacolo prima della pausa per le Nazionali. La sfida più attesa è Atlético Madrid-Barcellona, scontro diretto per il primo posto nella Liga. In Premier League l’Arsenal vuole consolidare il primato, mentre il Manchester City cerca il riscatto. In Bundesliga prosegue il duello tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, mentre in Francia il PSG punta ad allungare sulle inseguitrici.

Premier League, Arsenal in fuga e City sotto pressione

L’Arsenal capolista, forte dei suoi 24 punti, ospita l’Hull dopo il prestigioso successo di Anfield contro il Liverpool. Il Manchester City, distante tre lunghezze, affronta il Nottingham Forest con l’obiettivo di interrompere una serie di due sconfitte consecutive. Attenzione anche al Chelsea, impegnato contro il Sunderland, e al Manchester United, chiamato al riscatto contro l’Aston Villa.

Il programma completo della 10ª giornata

Venerdì 6 Novembre, 21:00
Everton vs Coventry City

Sabato 7 Novembre, 13:30
Leeds vs Tottenham

Sabato 7 Novembre, 16:00
Arsenal vs Hull City
Fulham vs Newcastle

Sabato 7 Novembre, 18:30
Nottingham Forest vs Manchester City

Domenica 8 Novembre, 15:00
Brighton vs Brentford
Crystal Palace vs Liverpool
Ipswich Town vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea

Domenica 8 Novembre, 17:30
Manchester United vs Aston Villa

Liga, Atlético-Barcellona accende la corsa al titolo

Il Barcellona di Flick, primo con 30 punti, affronta l’Atlético Madrid di Simeone, secondo a quota 28 e reduce da sei vittorie consecutive. Una sfida che potrebbe cambiare la leadership del campionato spagnolo. Il Real Madrid, terzo con 27 punti, cerca invece il successo sul campo del Valencia per approfittare dello scontro diretto.

Il programma completo della 12ª giornata

Venerdì 6 Novembre, 21:00
Siviglia vs Alavés

Sabato 7 Novembre, 14:00
Málaga vs Racing Santander

Sabato 7 Novembre, 16:15
Espanyol vs Deportivo

Sabato 7 Novembre, 18:30
Osasuna vs Athletic Club

Sabato 7 Novembre, 21:00
Valencia vs Real Madrid

Domenica 8 Novembre, 14:00
Elche vs Betis

Domenica 8 Novembre, 16:15
Real Sociedad vs Rayo Vallecano

Domenica 8 Novembre, 18:30
Celta Vigo vs Levante
Villarreal vs Getafe

Domenica 8 Novembre, 21:00
Atlético Madrid vs Barcellona

Bundesliga, Bayern e Dortmund si giocano il primato

Dopo il 2-2 nel Klassiker, Bayern Monaco e Borussia Dortmund condividono la vetta con 18 punti. I bavaresi, ancora affidati ad Aaron Danks, affrontano il Mainz, mentre i gialloneri ospitano l’Elversberg. Il Friburgo, terzo a due lunghezze, resta in agguato e riceve l’Union Berlino.

Il programma completo della 9ª giornata

Venerdì 6 Novembre, 20:30
Amburgo vs Borussia Mönchengladbach

Sabato 7 Novembre, 15:30
Borussia Dortmund vs Elversberg
Mainz vs Bayern Monaco
Paderborn vs Eintracht Francoforte
RB Lipsia vs Augsburg

Sabato 7 Novembre, 18:30
Stoccarda vs Werder Brema

Domenica 8 Novembre, 15:30
Colonia vs Leverkusen

Domenica 8 Novembre, 17:30
Friburgo vs Union Berlino

Domenica 8 Novembre, 19:30
Hoffenheim vs Schalke 04

Ligue 1, PSG davanti a tutti: attenzione a Lens-Marsiglia

Il PSG capolista, reduce da sei vittorie consecutive, ospita il Troyes per difendere il primo posto. Il Lilla, secondo a due punti, affronta il Rennes in uno scontro diretto importante per le zone alte. A chiudere il programma sarà Lens-Marsiglia, sfida che promette equilibrio e spettacolo.

Il programma completo della 10ª giornata

Venerdì 6 Novembre, 20:45
Tolosa vs Strasburgo

Sabato 7 Novembre, 19:00
Auxerre vs Paris FC

Sabato 7 Novembre, 21:05
PSG vs Troyes

Domenica 8 Novembre, 15:00
Rennes vs Lilla

Domenica 8 Novembre, 17:15
Angers vs Nizza
Brest vs Lione
Le Havre vs Lorient
Le Mans vs Monaco

Domenica 8 Novembre, 20:45
Lens vs Olympique Marsiglia

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