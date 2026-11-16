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Serie A

Serie A, quando si torna in campo: il calendario delle big e le partite che possono cambiare la classifica

Nov 16, 20261 Lettura

La Serie A si prepara a tornare protagonista dopo la pausa dedicata alle Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 21 novembre, aprendo una fase importante della stagione 2026/27.

Le squadre di vertice dovranno ritrovare rapidamente ritmo e continuità, mentre gli allenatori saranno chiamati a gestire il rientro dei giocatori impegnati con le rispettive selezioni.

Tra gli appuntamenti più interessanti spicca Atalanta-Inter. La squadra di Cristian Chivu dovrà affrontare un avversario capace di mettere pressione e di rendere complicata la gestione del possesso. Sarà una prova significativa per valutare la condizione dei nerazzurri dopo la pausa. La capolista Lazio ospita il Lecce per cercare un’altra vittoria che significherebbe primato assoluto per un’altra giornata.

La Juventus affronterà il Venezia all’Allianz Stadium. Per Luciano Spalletti sarà importante ritrovare ritmo e soluzioni offensive dopo gli impegni internazionali. La gestione degli esterni e la disponibilità dei giocatori reduci da problemi fisici saranno aspetti da monitorare nei giorni precedenti alla partita.

Il Napoli riceverà il Torino, mentre la Roma sarà impegnata sul campo del Parma. Per entrambe le squadre la ripresa rappresenta un’occasione per consolidare il proprio percorso. La sosta può aver favorito il recupero di alcuni giocatori, ma la disponibilità definitiva degli infortunati dovrà essere confermata dagli allenatori. I rossoneri ospiteranno il Frosinone in una partita nella quale sarà importante cercare continuità di rendimento. La capacità di trasformare il possesso in occasioni e di mantenere equilibrio nelle transizioni sarà uno dei temi tattici da seguire.

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