Sette vittorie nelle prime sette gare, un punto nelle successive quattro. Prosegue la crisi di risultati del Manchester City, che non ritrova il successo neanche oggi nella partita di apertura del Sabato dell’11^ giornata di Premier League. Maresca e i suoi questa volta evitano il ko, ma sfoderano un’altra prestazione sottotono contro il Fulham di Arbeloa: è 1-1 per gli Sky Blues, che riacciuffano il pareggio con Anderson al 57′ minuto dopo lo svantaggio iniziale. Decisivo Donnarumma, che salva il risultato. Nelle altre partite del Sabato dell’11^ giornata di Premier League, continua a scalare la classifica il Tottenham di De Zerbi, che centra la quarta vittoria nelle ultime cinque partite battendo 2-0 in casa l’Ipswich nel match valido per l’undicesima giornata di Premier League. A segno Williams-Barnett dopo un quarto d’ora, nella ripresa al 6′ minuto raddoppia Solanke. Nelle altre partite del pomeriggio spicca il poker del Leeds in trasferta contro il Chelsea. Emegha illude i blues, Okafor pareggi al 28′ minuto del primo tempo propiziando la rimonta negli ospiti nella ripresa, con i gol di Calvert-Lewin su rigore, ancora Okafor e, in pieno recupero, di Aaronson. Sorride anche il Bournemouth, che sale momentaneamente al quarto posto battendo 2-0 il Nottingham Forest grazie ai gol nel primo tempo di Evanilson e Kluivert. Frena l’Aston Villa, che non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Sunderland, mentre il Coventry la spunta 3-2 contro il Crystal Palace. L’Arsenal non riesce ad approfittare dello stop del City: col Newcastle finisce 2-2 con i gol di Barnes e Thiaw per i bianconeri, e le reti di Eze e Madueke per i Gunners, ora a +6 da Citizens e Brighton.

MANCHESTER CITY-FULHAM 1-1

Nella partita delle 13.30 che ha aperto le partite del sabato dell’11^ giornata di Premier League, non trova pace il Manchester City, che rischia di perdere nuovamente terreno dalle rivali per il titolo. Maresca e i suoi vengono infatti fermati sull’1-1 dal Fulham e portano a quattro la striscia senza vittorie in Premier League. I Citizens provano a spingere in avvio, ma i rivali si difendono con ordine e colpiscono al 16′ minuto. L’ex Bobb rompe gli schemi difensivi di Maresca e serve Muniz, che firma il vantaggio del Fulham con un rasoterra preciso. Al 25′ minuto il City troverebbe il pari, ma la rete di Haaland viene annullata per un episodio controverso. L’arbitro giudica falloso il contatto con Leno, che aveva portato il portiere a perdere palla e l’attaccante a segnare da due passi. Fortissime le proteste degli Sky Blues e dell’Etihad, ma il Var non può intervenire e si resta sull’1-0 ospite, che resiste fino all’intervallo. Entra in scena anche Donnarumma, che evita la rete di Bobb, mentre il City attacca con Foden e Doku senza sfondare. Il pari della formazione di casa arriva al 57′ minuto e porta la firma di Anderson, che raccoglie dal limite e insacca di potenza in gol. L’ex Nottingham Forest sfiora anche il vantaggio, poi i Citizens rischiano grosso: Donnarumma salva i suoi su Muniz e Bassey. Non ci sono altre emozioni nel finale, col Man City che si ferma ancora: un punto in quattro gare per Maresca, che sale a quota 22 e può perdere altro terreno. Il Fulham, invece, arriva a 11 punti e a +3 sulla terzultima. Punto d’oro per i Cottagers, che probabilmente avrebbero meritato anche qualcosina in più. Polemiche e rammarico, invece, per un City che non si sblocca e sembra entrato in un loop senza uscita.

TOTTENHAM-IPSWICH TOWN 2-0

Il Tottenham di De Zerbi supera 2-0 l’Ipswich e fa quattro vittorie nelle ultime 5 partite battendo 2-0 l’Ipswich grazie a Lucas Williams-Barnett, che a 18 anni e 51 giorni diventa il più giovane dopo Michael Owen con un gol, quello dell’1-0 al minuto 15, e un assist per il 2-0 di Dominik Solanke realizzato al 52’ minuto in una partita di Premier. De Zerbi continua la risalita: ora ha 15 punti, uno meno del Chelsea.

BORNEMOUTH-NOTTINGHAM FOREST 2-0

Bournemouth che continua a volare: il 2-0 sul Forest è la sesta vittoria di fila in Premier, tutte con Evanilson in gol: lui e Kluivert regalano la vittoria, la nona per le Cherries in tutte le competizioni, tutti record per il club.

CHELSEA-LEEDS 1-4

Clamoroso crollo del Chelsea, sconfitto 4-1 in casa dal Leeds: i Blues passano per primi in vantaggio ma subiscono una rimonta e vengono fatti letteralmente a pezzi dal Leeds. In campo si è vista una delle peggiori esibizioni stagionali della squadra di Xabi Alonso, accompagnata fuori dal campo dai fischi dei suoi tifosi. I Blues erano riusciti a sbloccare il risultato al 25′ minuto con Emegha, ma non è bastato: prima il pareggio firmato tre minuti più tardi dall’ex Milan e Napoli Okafor. Nella ripresa gli ospiti dilagano: Calvert-Lewin ribalta il risultato su calcio di rigore al 53′ minuti, ancora Okafor che firma la doppietta personale al 58′ minuto, mentre Aaronson cala il poker al 91′ minuto. Il Leeds scavalca così in classifica proprio il Chelsea. La squadra di Farke, che non vinceva a Stamford Bridge dal 1999, sale a 17 punti in classifica, uno meno del Bournemouth.

COVENTRY CITY-CRYSTAL PALACE 3-2

Spettacolo ed emozioni nella sfida tra Coventry e Crystal Palace, terminata 3-2 in favore dei padroni di casa: alle reti di Awoniyi in apertura al 5′ minuto e Sakamoto al 30′ minuto rispondono rispettivamente Yeremy Pino al 13′ minuto e Strand Larsen nel primo minuto di recupero del primo tempo (45′ minuto+1), prima della decisiva autorete di Dwight McNeil all’85’ che condanna gli ospiti alla sconfitta nel giorno dell’esordio in panchina di Thomas Frank

ASTON VILLA-SUNDERLAND 0-0

In una partita scialba e avara di emozioni, l’Aston Villa non riesce ad andare oltre lo 0-0 interno col Sunderland: la squadra di Emery ora non vince da 5 partite in tutte le competizioni ma in Premier non perde da 7 partite.

NEWCASTLE-ARSENAL 2-2

Nella partita delle 18.30 che chiude il Sabato di Premier League, l’Arsenal non approfitta del pareggio dei Citizens e trova un solo punto a sua volta contro il Newcastle: a St. James’ Park finisce 2-2. I Gunners hanno il pallino del gioco per gran parte del primo tempo, come dimostrano i tentativi di Madueke e Bruno Guimaraes: al 28’ minuto il brasiliano si inserisce bene in area ma, in scivolata sul cross di Rice, non riesce a deviare il pallone in porta. Il gol, però, è nell’aria e arriva cinque minuti dopo: Havertz ruba bene il pallone a Hall sulla destra, si accentra e serve bene Eze in area, che dopo aver tagliato da sinistra batte Hornicek e fa 1-0 a poco più di dieci minuti dal duplice fischio. Il secondo tempo si apre con il gol del pareggio dei padroni di casa dopo appena quattro minuti: Odegaard liscia il pallone, Osula ne approfitta e serve Barnes, che fa 1-1. Il Newcastle guadagna fiducia e al 62’ minuto ribalta la gara con Thiaw, che si avventa sul pallone rimasto a pochi passi dalla linea di porta dopo il colpo di testa di Burn. A 20 minuti dalla fine Raya è costretto a lasciare il campo per una botta al braccio dopo una mischia in area, e al suo posto entra Kepa. I Gunners non ci stanno e riprendono il Newcastle al 78’ minuto, con Madueke che si accentra dopo l’assist di Odegaard, entra in area e calcia forte e centrale, con Hornicek che la tocca ma non basta. Nessuna delle due squadre riesce a rompere di nuovo l’equilibrio, e il match finisce così: la squadra di Arteta va a +6 su City e Brighton, i padroni di casa restano dodicesimi.