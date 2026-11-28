Nell’anticipo che ha aperto la 12^ giornata di Premier League arriva Terzo ko di fila, e quarto nelle ultime cinque gare, e crisi certificata per il Chelsea di Xabi Alonso, battuto 3-2 dal Forest a Nottingham. Al “City Ground” subito avanti i padroni di casa con Igor Jesus, a segno di destro su assist di Munoz, già al 5′ minuto. Ci si aspetterebbe una reazione dei “Blues” e invece è ancora la squadra di Glasner a trovare la rete a inizio ripresa, stavolta con Gibbs-White che trasforma il rigore concesso per un fallo di Fofana su Delap al 51′ minuto.

Il Chelsea accorcia poi le distanze con un sinistro all’angolino di Emegha al 54′ minuto, ma ancora Gibbs-White, innescato da un bel filtrante di Schlager, cala il tris per il Forest con la personale doppietta al 72′ minuto. Nel finale spazio per l’azzurro Palestra, dentro all’85’, tra i londinesi, ai quali non basta la seconda rete di Emegha, arrivata quasi in chiusura di partita all’89′ minuto per riaprire la partita. Finisce 3-2 per il Nottingham Forest che riparte così dopo il ko di Bournemouth e si allontana momentaneamente dalla zona calda della classifica, mentre il Chelsea rischia ora di perdere terreno nella corsa a un posto in Europa.



NOTTINGHAM FOREST-CHELSEA 3-2

Nell’anticipo della 12^ giornata di Premier League, il Chelsea non c’è, non è pervenuto. Il Nottingham Forest è l’ultima squadra ad approfittarne, con un 3-2 molto più netto di quanto dica il risultato finale, che vale alla squadra di Oliver Glasner la seconda vittoria interna di fila e tre punti preziosi per la corsa alla salvezza. Per Xabi Alonso invece è il terzo ko consecutivo, il quarto nelle ultime cinque partite di Premier, uno che non fa che aumentare la pressione sul tecnico spagnolo: dopo la brusca fine del suo periodo di luna di miele, sta scoprendo quanto è dura la vita per un allenatore a Stamford Bridge: il Nottingham Forest ha battuto per 3-2 il Chelsea allenato da Xabi Alonso, la quarta nelle ultime cinque partite.

Per lui lo è perché la difesa è un colabrodo (23 gol subiti in 12 partite, solo il Crystal Palace fa peggio in Premier League), perché in attacco si è spenta la luce, anche per Cole Palmer e Morgan Rogers (Emmanuel Emegha, l’ultima speranza del Chelsea con una doppietta nella ripresa, fa eccezione). I Tricky Trees di Oliver Glasner hanno portato a casa l’intera posta in palio grazie alla rete in apertura, dopo soli 5 minuti, di Igor Jesus e alla doppietta di Morgan Gibbs-White, di gran lunga vincitore della sfida nella sfida tra trequartisti inglesi con Cole Palmer. Inutile, per i Blues, la doppietta di Emegha, a segno nel recupero per rendere meno amara la sconfitta. che per la sua prima volta a bersaglio contro i Blues dopo 11 gare in bianco ha deciso di fare le cose in grande e firmare la sua prima doppietta stagionale.

Sul banco degli imputati c’è Wesley Fofana, peggiore della retroguardia ospite ben oltre il rigore del 2-1 concesso a inizio ripresa dopo un erroraccio con cui si è fatto sfuggire Liam Delap. L’attacco era la certezza di inizio stagione, il punto di forza di una squadra da 15 gol nelle prime sei partite stagionali. Ne ha fatti appena 7 nelle successive 6, e non può essere solo per l’infortunio di João Pedro, che pur avendo giocato per l’ultima volta il 17 ottobre resta il più efficace dei Blues con 5 gol e tre assist. A questo punto, locca a Xabi Alonso trovare soluzioni. A Stamford Bridge nell’era post Abramovich non hanno esattamente mostrato pazienza per gli allenatori: il Chelsea ha 16 punti, ha perso più partite (6) di quelle che ha vinto (5), è sempre più lontano da dove contava di essere, la vetta, e sempre più vicino a quell’anonimato da cui Xabi Alonso doveva toglierlo.