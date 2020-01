Premier League: City no problem, pari show nel London Derby. Finalmente Kean

Ritmi alti, tanto palleggio del Manchester City, che nel primo tempo avrebbe l’opportunità per andare in vantaggio ma Gabriel Jesus si fa parare il rigore. Lo Sheffield grazia gli uomini di Guardiola, mancando per centimetri il gol. Aguero, invece, no: entra nel secondo tempo e lascia subito il segno spingendo in porta l’assist perfetto di De Bruyne. I Citizens vincono grazie al loro talismano, El Kun Agüero che risolve la partita ed entra sempre più nella storia della squadra di Manchester. Appena sei minuti dopo il suo ingresso in campo, l’argentino scarta il solito cioccolatino di De Bruyne e punisce Henderson che ha giocato una partita eccellente. Il portiere, in prestito dal Manchester United, aveva ingaggiato un derby personale con le punte dei campioni d’Inghilterra parando anche un rigore a Gabriel Jesus nella prima frazione di gioco. Tra gli uomini di Guardiola si rivede dopo una lunga pausa per infortunio il difensore francese Laporte che non giocava dallo scorso 31 Agosto.

Derby pazzo a Stamford Bridge dove il Chelsea, in superiorità numerica per 64 minuti, non va oltre il 2-2 casalingo con l’Arsenal facendosi rimontare in due occasioni. I Gunners si complicano maledettamente la vita quando al 26’ minuto il pessimo retropassaggio di Mustafi è intercettato da Abraham che viene messo giù in area dall’ex David Luiz. Inevitabili il rosso e il rigore trasformato da Jorginho. Purtroppo dura solo 25 minuti il ritorno dell’ex Chelsea allo Stamford Bridge. Il vantaggio dei Blues regge fino al 63′ minuto quando concedono però una ripartenza all’Arsenal su un corner a proprio favore. La fuga a tutto campo di Martinelli, complice anche lo scivolone di Kanté, regala il punto dell’uno a uno agli ospiti. Nei minuti conclusivi botta e risposta incredibile: prima la deviazione ravvicinata di Azpilicueta, all’84’ minuto, sembra quella decisiva, ma di tutt’altro avviso è il suo connazionale Bellerin che sorprende Kepa con un sinistro dal limite tre minuti più tardi, fissando il risultato sul 2-2 finale.

L’Everton butta via tre punti concedendo due reti al Newcastle, entrambe insaccate nel tempo di recupero. Sfuma così in extremis per Ancelotti la quarta vittoria in Premier sulle sei partite disputate da quando si è accomodato sulla panchina dei Toffeemen. Arriva almeno la prima rete con la maglia dei blu di Liverpool per Moise Kean: l’attaccante italiano, che finalmente si sblocca, viene servito da Bernard, ed è bravo a superare Dubravka con un tocco centrale ma preciso. Il gol dell’altra punta Calvert-Lewin arriva ad inizio ripresa, al 54’minuto. La seconda rete sembrava essere quella della sicurezza, ma i Toffess non avevano fatto i conti con il difensore Lejeune che ha siglato una doppietta: prima accorcia al 94′ minuto con una girata, poi al 96′ minuto trova la zampata del definitivo 2-2, in una mischia. Il gol è stato convalidato anche dalla goal-line technology.

Dopo cinque sconfitte e un pareggio negli ultimi sei incontri in campionato, il Bournemouth ritorna alla vittoria superando per 3-1 il Brighton. Per i rossoneri che sono comunque ancora in zona retrocessione, infatti sono ancora terz’ultimi. Wilson sigla una doppietta e Groß, con un autogol, affondano gli ospiti, capaci di segnare solo con Mooy nel finale che rende meno amaro il passivo.

Tre giorni fa il Southampton era sorprendentemente caduto in casa, ma questa sera si rifa in trasferta: due micidiali conclusioni dalla distanza regalano ai Saints il 2-0 sul terreno del Crystal Palace. aAl 22′ minuto Redmond apre le danze, poi al 48′ minuto Armstrong imita il compagno e spara un siluro in porta che vale il raddoppio. Vittoria fondamentale nei bassifondi della graduatoria per l’Aston Villa che, in rimonta ribalta il Watford col risultato finale di 2-1. Al vantaggio di Deeney risponde Luiz appena entrato per Drinkwater. Nel recupero, al 95′ minuto, Mings fa esplodere il Villa Park.