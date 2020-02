Ligue 1: Psg-Bordeaux che spettacolo! Vince il Lione, tonfo clamoroso del Marsiglia

Mentre in Italia il mondo del calcio ha dovuto necessariamente bloccarsi per via del cornavirus, che sta colpendo in maniera decisa e massiccia il settentrione, in Francia dove fino ad oggi il contagio non sembra essere arrivato, il campionato di Ligue 1 è proseguito regolarmente dando cosi la possibilità a tanti appassionati anche del bel paese, di poter anestetizzare l’assenza della Serie A. Il PSG dopo la sconfitta rimediata in Champions in casa del Borussia Dortmund, torna a sorridere in campionato dove però deve sudare soprattutto nel primo tempo le proverbiali sette camice per regolare il Bordeaux per 4-3. Dopo soli 18 minuti di gioco il team parigino torna a vedere i fantasmi tedeschi tanto che Hwang porta in vantaggio la formazione girondina, ma al 25’ Cavani rimette la situazione in ordine firmando il momentaneo 1-1. Il match sale di tono ed al 45’ Marquinhos su assist propiziato da Di Maria firma il 2-1, il Bordeaux non ci sta e nei 6 minuti di recupero Pablo firma il 2-2 con cui spedisce la prima frazione di gioco agli archivi, nella ripresa il PSG torna in campo scatenato, tanto che 63’ Marquinhos in giornata di grazia autografa il 3-2, trascorrono 6 minuti ed Mbappè firma il 4-2. Quando ormai il match sembra chiuso all’83’ Pardo lo riapre con la rete del 4-3, ma al triplice fischio il risultato resta invariato ed il PSG non solo porta a casa tre punti pesantissimi in chiave scudetto, ma soprattutto tanta fiducia in chiave Champions.

Chi rallenta è il Marsiglia, il team del Rodano pur giocando in casa non riesce ad arginare il Nantes che con un sonoro 1-3 espugna il Velodrome, portando a casa tre punti pesanti in chiave salvezza sconfitta influente per il Marsiglia che mantiene ben saldo il secondo posto. Continua il duello per il terzo posto tra Rennes e Lilla, il team della Bretagna sfruttando il fattore casalingo riesce ad imporsi per 2-1 sul Nimes, volando a quota 44 punti, ma la formazione dell’Alta Francia sfruttando a sua volta il campo amico riesce ad imporsi per 3-0 sul fanalino di coda Tolosa, volando cosi a 43 punti che gli consentono di restare incollato al Rennes ed al sogno di tornare nuovamente in Champions.

Continua la risalita del Monacò che pareggiando per 1-1 in casa del Digione, conquista un buon punto che gli consente di toccare quota 39 punti e cullare il sogno Champions. Dello stesso avviso lo Strasburgo che pur pareggiando per 0-0 con l’Amiens, vola a quota 38 punti ed a sua volta può sognare l’Europa, in attesa degli ottavi di finale di Champions il Lione torna nuovamente a vincere in campionato e lo fa imponendosi per 2-0 sul Metz, torna alla vittoria anche l’Angers che imponendosi per 1-0 sul Montpellier, tocca quota 33 punti e compie un bel passo verso la salvezza. Dopo tre sconfitte consecutive il Saint’Etienne torna a far punti pareggiando per 1-1 con il Reims, a chiudere il quadro è il pari tra Nizza e Brest, match concluso con uno spettacolare 2-2.