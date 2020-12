Serie A: Il programma del week end, c’è Juventus-Torino

Siamo giunti al decimo appuntamento stagionale per quanto riguarda il campionato italico, dopo le imprese europee le compagini scendono in campo nei confini nazionali. Si parte Sabato 5 con Spezia-Lazio: gara interessante con un epilogo che non è scontato per niente. I liguri sono galvanizzati e vogliono, disperatamente, ottenere punti preziosi per la salvezze mentre Simone Inzaghi non vuole perdere ulteriore terreno dall’Europa che conta.

Alle 18 spazio al Derby della Mole con la stracittadina mai così in bilico negli ultimi anni. La Juventus sembra aver perso il piglio che li contraddistingueva anni fa ed il Torino non vuole vedere vanificare gli sforzi fatti per conquistare quei pochi punti conquistati; non solo Ronaldo contro Belotti quindi.

Inter-Bologna chiude il sabato calcistico con una gara dagli spunti romantici. La Domenica comincia con la sfida salvezza tra Hellas Verona e Cagliari, entrambe con il coltello tra i denti per svariati motivi. Alle 15 Parma-Benevento per salvarsi, Roma-Sassuolo come scontro al vertice ed Udinese-Atalanta da tripla.

Il Napoli tenta di espugnare Crotone alle 18 mentre il Sunday Night vedrà il Milan ospite della Sampdoria di Mister Sir Claudio Ranieri. La giornata terminerà lunedì 7 Dicembre al Franchi di Firenza, dove la Fiorentina tenterà il tutto per tutto contro il Genoa.