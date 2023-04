Allegri:”Affrontiamo una squadra fortissima. Chiesa è a disposizione”

Dopo la vittoria contro l’Hellas la Juve torna in campo per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Mister Massimiliano Allegri ha presentato così la sfida nella sala conferenze dell’Allianz Stadium.

SFIDA CON L’INTER – “Bisogna creare i presupposti per il passaggio del turno. L’Inter è una squadra forte a prescindere dal momento, anzi in questi momenti bisogna drizzare di più le antenne, perché troppi elogi possono far perdere contatto con la realtà. La realtà è che giochiamo una partita contro una squadra forte fisicamente e tecnicamente che viene da diverse sconfitte e per questo bisognerà stare ancora più attenti. Noi dobbiamo giocare per fare una grande partita e pensare a quello che sappiamo fare, l’Inter sta attraversando un momento difficile sotto l’aspetto dei risultati, ma con la Fiorentina ha giocato un’ottima partita. In queste situazioni bisogna stare ancora più attenti, sarà più difficile di quanto non sia stato a Milano, l’Inter è forte e pericolosa. Il pericolo principale però viene da noi, non dobbiamo ascoltare tutto quello che si è detto in questo periodo, ma pensare a riposare stasera e domattina e essere pronti domani sera”.

CONDIZIONI E SCELTE – “Chiesa è a disposizione. Il controllo che ha fatto in Austria ha confermato che il ginocchio sta bene, ha solo questa infiammazione tendinea, ma ogni giorno va meglio. Domani ci sarà e verrà in panchina. Anche Alex Sandro sta meglio, ma non penso che domani sarà della partita dall’inizio, in difesa abbiamo anche Rugani che sta bene. Restano fuori dalla squadra Kaio Jorge, Bonucci e Pogba. Gli ultimi due da mercoledì saranno con il gruppo. Pogba ieri ha fatto un buon lavoro parzialmente con la squadra e da mercoledì comincerà a fare un po’ di lavori che gli daranno un po’ di condizione fisica. Locatelli è cresciuto molto e penso possa crescere ancora. Ora è più veloce nella distribuzione del gioco e poi ha quelle caratteristiche e qualità umane che permettono di giocare nella Juventus. La squadra, contro il Verona, pur non facendo una partita tecnicamente eccelsa ha messo cuore e voglia di vincere. Queste cose Manuel le ha. Iling-Junior? Al momento è il vice Kostić, anche se in quella posizione può giocare anche De Sciglio. Penso possa fare anche la mezz’ala, ma devo ancora provarlo”.

CALENDARIO – “La Juventus è abituata a giocare ogni tre giorni e bisogna farlo nel migliore dei modi, affrontando una partita per volta. Domani abbiamo l’Inter, poi ci prepareremo per il campionato a Roma con la Lazio. Giocare ogni tre giorni in questo periodo vuol dire essere dentro gli obiettivi. Abbiamo il campionato, che sono 38 partite, siamo in semifinale di Coppa Italia, dove speriamo di arrivare in fondo, e abbiamo un quarto di finale di Europa League. Dovremo essere bravi a riempire anche le settimane di maggio”