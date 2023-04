Serie A: Il programma della 29° giornata, numeri e curiosità

Molta polpa per il turno prepasquale del massimo campionato. Si partirà venerdì 7 aprile con Salernitana- Inter e si finirà sabato 8 con il bigmatch tra Lazio e Juventus. Nella giornata inaugurale campani e nerazzurri scenderanno in campo alle 17 all'”Arechi”. La squadra di Paulo Sousa, con la casacca dell’Inter dal 1998 al 2000, è quindicesima con 28 punti e vuole ritrovare la vittoria dopo una serie di quattro pareggi di fila. Per i granata, in caso di segno ics o posta piena, sarebbe il sesto turno utile consecutivo. L’Inter è invece in netta crisi di rendimento dopo gli stop con Spezia, Juventus e Fiorentina (mitigati solo parzialmente dal tormentato 1-1 in Coppa Italia contro la Juventus) che l’ha fatta precipitare al quarto posto con 50 punti e ha di nuovo rimesso in discussione la panchina di Filippo Inzaghi.

Alle 19 allo stadio di “Via del Mare” la giornata prosegue con Lecce- Napoli. Quintultimi con ventisette punti, i salentini cercano un doppio riscatto: dalle cinque sconfitte di fila e dallo stesso numero di turni trascorsi senza segnare neppure un gol. Sempre più vicino allo scudetto con i suoi 71 punti e più sedici sulla Lazio, invece, il Napoli vuole lasciarsi alle spalle la serata folle del “Maradona” culminata con lo 0-4 subito dal Milan. Quest’ultimo chiuderà la serie delle partite di venerdì affrontando alle 21 l’Empoli al “Meazza”. Rossoneri carichi al massimo dopo la notte magica di Napoli che accresce in loro l’attesa per il nuovo match con i partenopei in Champions League la cui andata è in programma proprio nel tempio del calcio milanese. Il bottino della squadra di Pioli è di 51 punti e vale al momento il terzo posto a quattro lunghezze dalla Lazio. L’Empoli ha cancellato dalla lavagna delle delusioni le quattro sconfitte di fila andando a ristringere la mano alla posta piena con l’1-0 sul Lecce. La squadra di Paolo Zanetti è quattordicesima con 31 punti e si sta lentamente costruendo una tranquilla salvezza. Sabato 8 aprile si comincia all’ora di pranzo. Alle 12.30 al “Dacia Arena” la giornata spalanca le sue porte con Udinese- Monza. Una vittoria per parte per friulani e brianzoli in questa stagione con il 2-1 dei primi all'”U Power” nel match d’andata e il 2-3 dei secondi in terra bianconera in “Coppa Italia”. Ambedue cercano riscatto da una giornata fallimentare. L’Udinese vuole scacciare i fantasmi dello 0-3 patito al “Dall’Ara” contro il Bologna e rinforzare il bottino di 38 punti che vale a oggi l’undicesimo posto e la speranza di un approdo in Europa.

In apprensione per le condizioni di salute del suo presidente Silvio Berlusconi, il Monza è tredicesimo con 29 punti e vuole annichilire il ricordo dello 0-2 contro la Lazio dello scorso turno. Alle 14.30 all'”Artemio Franchi” di Firenze spazio a Fiorentina- Spezia. Gigliati in forma strepitosa con ben cinque vittorie consecutive e una buona serata in “Coppa Italia” caratterizzata dalla vittoria per 2-0 allo “Zini” contro la Cremonese. Spezia in cerca di una vittoria in trasferta che gli manca dal 15 gennaio (1-0 contro il Torino). La Fiorentina parte da un bottino di 40 punti che valgono il nono posto, lo Spezia, diciassettesimo con 25, vuole tenersi alla larga l’Hellas Verona su cui ha ora sei punti di vantaggio e tenersi stretto l’ultimo posto disponibile per la salvezza.

E a proposito di salvezza, alle 16.30 al “Luigi Ferraris” Sampdoria e Cremonese si giocano la partita della vita. I blucerchiati sono penultimi con quindici punti e vogliono inanellare il terzo risultato interno utile consecutivo dopo lo 0-3 contro la Roma per tenere acceso un lumicino di speranza. I grigiorosso vogliono evitare che la sconfitta di “Coppa Italia” con la Fiorentina faccia da effetto zavorra e mirano a ristringere la mano alla posta piena per avvicinare proprio i blucerchiati e cercare di risalire la china in una classifica sempre più drammatica. Alla stessa ora al “Gewiss Stadium” si disputerà Atalanta- Bologna. I bergamaschi di Gian Piero Gasperini vengono da due vittorie di fila con Empoli e Cremonese che hanno consentito loro di lasciarsi alle spalle un momento difficile e di riproporsi in chiave Europa con il sesto posto e 48 punti. I felsinei sono a loro volta in un ottimo stato di forma documentato dal 3-0 con cui hanno sconfitto l’Udinese e dall’ottavo posto con 40 punti e un pensiero verso la zona europea.

Alle 18.30 al “Grande Torino” va in scena una delle classicissime, Torino- Roma. I granata di Ivan Juric hanno rifiatato pareggiando per 1-1 a Sassuolo e riscattando così l’umiliante 0-4 subito contro il Napoli. Sanabria e compagni partono da un bottino di 38 punti con cui sono al decimo posto. I giallorossi di Josè Mourinho si sono rimessi in moto dopo due sconfitte rifilando un 3-0 alla Sampdoria e sono quinti con 50 punti e ancora in piena corsa per l’Europa. I precedenti tra granata e capitolini parlano di 57 vittorie dei primi, 77 dei secondi e 47 pareggi. Sempre alle 18.30 al “Marcantonio Bentegodi” spazio a Hellas Verona- Sassuolo. Gialloblù in cerca di preziosi punti per sperare nella salvezza dopo sei turni, due sconfitte di fila e due sole reti segnate nelle ultime sei gare che li hanno fatti rimanere diciottesimi con 19 punti in zona retrocessione. I neroverdi di Alessio Dionisi, invece, hanno alle spalle cinque risultati utili di fila di cui quattro poste piene e , dodicesimi a quota 37, gettano un timido sguardo sulla zona Europa.

La giornata si chiude alle 20.45 con il matchclou Lazio- Juventus all’ “Olimpico”. La squadra di Maurizio Sarri è seconda con 55 punti e ha intascato cinque vittorie nelle ultime sei gare, i bianconeri sono settimi con 44 e sono reduci da tre acuti di fila nonché dal pareggio per 1-1 con l’Inter nella sfida d’andata di “Coppa Italia”. I precedenti parlano di 25 vittorie biancocelesti, 34 bianconere e 19 pareggi.

Venerdì 7 aprile

Ore 17: Salernitana- Inter

Ore 19: Lecce- Napoli

Ore 21: Milan-Empoli

Sabato 8 aprile

Ore 12.30: Udinese- Monza

Ore 14.30: Fiorentina- Spezia

Ore 16.30: Sampdoria- Cremonese

Ore 16.30: Atalanta- Bologna

Ore 18.30: Torino- Roma

Ore 18.30: Verona- Sassuolo

Ore 20.45: Lazio- Juventus