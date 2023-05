Serie A: La Lazio chiude in bellezza davanti ai suoi tifosi. Cremonese ko 3-2

In una tipica partita della 37° giornata, 2 squadre senza più nulla da chiedere alla propria stagione, si affrontano sul prato dell’Olimpico, in un clima non esattamente pre-estivo. La Lazio è ormai aritmeticamente in Champions, ma una vittoria varrebbe un sorpasso utile per le casse sull’Inter 2°. Nulla da fare, invece, per la Cremonese già condannata alla retrocessione dopo la sconfitta per 5-1 contro il Bologna sabato scorso.

I biancocelesti mostrano fin da subito di voler regalare ai propri tifosi un’ultima gioia interna, segnando al 4’ minuto il goal dell’1-0. L’autore è Hisaj, servito perfettamente da Immobile. Le squadre di Sarri sono sempre sinonimo di divertimento e si caratterizzano per il ritmo alto con cui giocano. Così la Lazio non concede nemmeno un metro agli avversari, obbligati a barricarsi in area contro le offensive avversarie. Tutto inutile, al 37’ arriva il tocco morbido di Milinkovic-Savic, che fa 2-0.

Per onestà intellettuale bisogna, però, dire che il 1° tempo non è stato un dominio laziale, visto che ha avuto protagonista, seppur a tratti, anche la Cremonese, che ha spesso accennato a una reazione. Si dice che la verità non sta nelle parole, ma nei fatti, e gli ospiti dimostrano quella velata intraprendenza quando, al 54’, trovano il goal di Galdames a riaprire i giochi. Tempo di esultare e di riorganizzarsi che arriva anche il pareggio. Un 1-2 micidiale ristabilisce l’equilibro, tra l’altro causato da un autogol di Lazzari. Subito il colpo gli uomini di Sarri sono bravi a rimanere in partita, mostrando quanto questa squadra sia cresciuta anche mentalmente. Si ricomincia a fare sul serio e arriva, dopo varie occasioni, il goal del 3-2 di Milinkovic-Savic all’89’, oggi trainante e riferimento totale per i suoi.

A una Cremonese caparbia e volenterosa risponde, quindi, una Lazio dal livello tecnico fuori dal comune. Non sempre servono obbiettivi per intrattenere lo spettatore: questo è il calcio che ci piace!